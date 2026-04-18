Phim của Lương Thế Thành tiếp tục gây ức chế

"Bóng ma hạnh phúc" đẩy mâu thuẫn lên cao trào khi Thanh Mai đối đầu trực diện tiểu tam. Diễn biến kịch tính cũng kéo theo nhiều tranh cãi.

Gần đây, Bóng ma hạnh phúc trở thành một trong những phim truyền hình gây chú ý nhất trên mạng xã hội khi liên tục tạo tranh luận bởi loạt tình tiết kịch tính và nhân vật gây ức chế.

Tác phẩm xoay quanh cuộc sống của gia đình Thanh Mai (Lê Phương) và Dũng (Lương Thế Thành) - một tổ ấm tưởng chừng êm đềm với hai con. Thanh Mai là người phụ nữ chấp nhận từ bỏ sự nghiệp để chăm lo cho gia đình, toàn tâm vun vén cho chồng con.

Bi kịch bắt đầu khi Như Trang (Ngân Hòa), cô gái từng được Thanh Mai cưu mang, xuất hiện và chuyển đến sống cùng gia đình. Dũng sau đó phát sinh mối quan hệ ngoài luồng với Như Trang, khiến cuộc sống gia đình ngày càng rạn nứt. Trong khi Thanh Mai vẫn lựa chọn cách ứng xử nhẫn nhịn, thậm chí chu cấp tiền để Như Trang ra ở riêng, thì Như Trang lại ngày càng thể hiện sự đố kỵ, sẵn sàng giành lấy những gì mình muốn mà không quan tâm đúng sai.

Ở tập 31, Bóng ma hạnh phúc đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi mâu thuẫn giữa Thanh Mai và Như Trang chính thức bùng nổ. Sau thời gian dài chịu đựng và bị dồn ép, Thanh Mai không còn im lặng mà trực tiếp đối chất, dằn mặt tiểu tam. Đây là lần đầu nhân vật chuyển từ thế bị động sang chủ động phản kháng, khiến không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Thanh Mai (Lê Phương) quyết tâm đối chất với Dũng và Như Trang. Ảnh: THVL.

Đáng chú ý, màn kịch “mang thai” của Như Trang bị Thanh Mai lật tẩy, khiến nhân vật này rơi vào thế bị động và bắt đầu lộ rõ những toan tính phía sau. Tuy nhiên, cao trào chưa dừng lại khi Dũng tiếp tục đứng về phía Như Trang, thậm chí bênh vực cô trước mặt vợ, khiến Thanh Mai rơi vào trạng thái đau đớn và khủng hoảng.

Không chỉ dừng lại ở chuyện ngoại tình, câu chuyện còn phát sinh tình huống khi cả Dũng và con trai cùng có tình cảm với Như Trang.

Tập 31 cũng vấp phải nhiều tranh luận khi một bộ phận khán giả cho rằng mạch phim đang bộc lộ sự cũ kỹ trong cách xây dựng cao trào, với nhiều chi tiết thiếu hợp lý, làm lố.

Dù vậy, những tranh luận này vẫn cho thấy sức hút của bộ phim, khi câu chuyện tiếp tục giữ được sự quan tâm và theo dõi của người xem.