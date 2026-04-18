'Tài' của Mỹ Tâm rời rạp

Sau 7 tuần ra rạp, "Tài" của Mai Tài Phến và Mỹ Tâm khép lại hành trình phòng vé với doanh thu 113 tỷ đồng.

Tài - dự án do Mai Tài Phến đạo diễn và Mỹ Tâm sản xuất - dự kiến khép lại hành trình phòng vé sau ngày 18/4. Theo Box Office Việt Nam, phim thu về 113 tỷ đồng , một con số khá ấn tượng với tác phẩm đầu tay của nam đạo diễn.

Trước đó, Tài có khởi đầu ấn tượng khi đạt gần 50 tỷ đồng ngay trong tuần mở màn (bao gồm hai ngày chiếu sớm), từng tạo đà tăng trưởng mạnh và áp đảo tại phòng vé. Tuy nhiên, sang tuần thứ hai, doanh thu của phim bất ngờ chững lại khi thị trường xuất hiện thêm đối thủ mới như Quỷ nhập tràng 2. Ở các tuần tiếp theo, tốc độ tăng trưởng của phim khá chậm, gần như không thể bứt phá thêm sau khi vượt mốc 100 tỷ đồng .

Dù vậy, ê-kíp vẫn nỗ lực duy trì sức hút cho dự án thông qua chuỗi cinetour trên toàn quốc, ngay cả khi phim bước vào giai đoạn cuối tại rạp. Mỹ Tâm trực tiếp tham gia giao lưu tại nhiều nơi như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và các tỉnh miền Tây nhằm tăng kết nối với khán giả.

Mỹ Tâm là nhà sản xuất, đồng thời tham gia phim Tài.

Trước đó, Mỹ Tâm cho biết Tài sẽ tiếp tục phát hành tại 7 thị trường quốc tế, gồm Mỹ, Canada, Australia, New Zealand, Campuchia, Lào và Myanmar. Theo nữ ca sĩ, đây mới chỉ là những điểm đến đầu tiên, và bộ phim dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng phát hành tại nhiều quốc gia khác trong thời gian tới.

Tài thuộc dòng phim tâm lý, hành động. Dự án do Mai Tài Phến đạo diễn và đóng chính, cùng sự tham gia của Mỹ Tâm, NSƯT Hạnh Thúy, Hồng Ánh…

Phim xoay quanh Tài (Mai Tài Phến) - một người đàn ông từng lầm lỡ, sau khi ra tù cố gắng hoàn lương nhưng tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy nợ nần vì người mẹ nghiện cờ bạc. Bị dồn đến đường cùng, anh buộc phải quay lại con đường cũ để cứu mẹ, đồng thời rơi vào một âm mưu nguy hiểm.

Tuy nhiên, kịch bản là điểm yếu khi câu chuyện đi theo lối mòn, dễ đoán và thiếu đột phá. Tuyến tâm lý nhân vật chưa được khai thác đủ sâu, hành trình nội tâm của Tài có phần luẩn quẩn, thiếu bước ngoặt rõ ràng.

Song, Tài vẫn giữ được sức hút nhờ cách triển khai dễ tiếp cận, giàu tính giải trí. Phần hành động được dàn dựng tương đối chỉn chu, đa dạng từ truy đuổi đến đối kháng, tạo nhịp phim đủ căng thẳng để giữ chân khán giả. Bối cảnh miền Tây, đặc biệt là không gian sông nước An Giang, mang lại màu sắc gần gũi, góp phần tạo dấu ấn hình ảnh.