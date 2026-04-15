Sydney Sweeney gây tranh cãi dữ dội

Tạo hình của Sydney Sweeney trong mùa 3 "Euphoria" gây tranh cãi khi nhân vật Cassie xuất hiện với hình ảnh bị cho là phản cảm.

Theo Fox News, sau khi tập mở màn lên sóng, tạo hình của Sydney Sweeney trong mùa 3 của Euphoria đang trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội. Trong phân cảnh đầu tiên, nhân vật Cassie của cô xuất hiện với hình ảnh gây sốc khi diện corset thuộc thương hiệu nội y SYRN do chính nữ diễn viên sáng lập, trang điểm mô phỏng mũi thú.

Nhân vật đồng thời đeo vòng cổ, dây dắt và còng tay, trong bối cảnh được xây dựng là một người mẫu. Phân đoạn mở đầu cho thấy Cassie được người giúp việc quay lại nhằm đăng tải nội dung lên mạng, đi kèm lời dẫn của Zendaya: “Cô ấy dành thời gian rảnh để cố trở nên nổi tiếng trên TikTok”.

Sydney Sweeney tại sự kiện công chiếu Euphoria 3. Ảnh: Shutterstock.

Bên cạnh đó, phim còn lồng ghép chi tiết nhân vật thảo luận với Nate (Jacob Elordi) về lợi ích tài chính từ việc xây dựng hình ảnh trực tuyến. Trong một cảnh phòng ngủ, Cassie nhắc đến chiếc corset SYRN và cho rằng thương hiệu này có thể tài trợ cho mình.

Ngay sau khi phát sóng, tạo hình và cách xây dựng Cassie đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng phân cảnh mang tính phản cảm, gây sốc không cần thiết.

Trong khi đó, nhiều ý kiến khác bày tỏ lo ngại việc hình ảnh của Sydney Sweeney đang bị "tình dục hóa" quá mức. Không ít khán giả cũng cho rằng sự thay đổi này làm suy giảm chiều sâu tâm lý từng giúp Cassie được đồng cảm ở các mùa trước.

“Điều này thật xấu hổ, ngay cả với Jacob. Nhưng sao Sydney Sweeney có thể đồng ý làm như vậy?", “Cô ấy là một diễn viên có tiềm năng, nhưng dường như đang chọn sai hướng”, là một số bình luận của khán giả.

Sydney Sweeney, sinh năm 1997, từng là vận động viên võ thuật và trượt tuyết trước khi theo đuổi diễn xuất. Cô nổi tiếng với vai Cassie trong Euphoria và Olivia trong The White Lotus, đều mang về cho cô đề cử Emmy. Ngoài diễn xuất, cô còn thành lập công ty sản xuất riêng và tham gia nhiều dự án phim như Immaculate (2024) và Madame Web (2024).

Sydney Sweeney được xem là biểu tượng gợi cảm mới của Hollywood. Cô chuộng phong cách táo bạo, tôn dáng và tự tin thể hiện vẻ đẹp cơ thể. Tuy nhiên, phong cách này cũng khiến cô nhiều lần gây tranh cãi. Về đời tư, Sydney từng đính hôn với doanh nhân Jonathan Davino năm 2022 nhưng được cho là đã chia tay đầu năm 2025.