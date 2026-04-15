Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Katy Perry bị cảnh sát điều tra

  • Thứ tư, 15/4/2026 19:11 (GMT+7)
Ruby Rose tố Katy Perry tấn công tình dục tại một hộp đêm ở Melbourne năm 2010. Nữ ca sĩ đã lên tiếng bác bỏ.

Theo The Guardian, cảnh sát bang Victoria (Australia) đang tiến hành điều tra về cáo buộc cho rằng ca sĩ Katy Perry đã tấn công tình dục nữ diễn viên Ruby Rose tại Melbourne vào năm 2010.

“Các thám tử thuộc Đội điều tra tội phạm tình dục và lạm dụng trẻ em Melbourne (SOCIT) đang điều tra một vụ tấn công tình dục được cho là đã xảy ra tại Melbourne vào năm 2010. Cảnh sát được thông báo rằng vụ việc xảy ra tại một cơ sở kinh doanh có giấy phép ở khu trung tâm Melbourne (CBD). Do cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, hiện không phù hợp để đưa ra bình luận thêm ở thời điểm này”, cảnh sát bang Victoria cho biết.

Trước đó, Ruby Rose đăng tải trên mạng xã hội: “Katy Perry đã tấn công tình dục tôi tại hộp đêm Spice Market ở Melbourne. Ai quan tâm cô ta nghĩ gì chứ”. Rose đưa ra cáo buộc khi bình luận về một bài đăng liên quan đến phản ứng của Perry trước phần biểu diễn của Justin Bieber tại lễ hội âm nhạc Coachella.

Katy Perry anh 1

Ruby Rose tố bị Katy Perry tấn công tình dục vào năm 2010. Ảnh: Reuters, rubyrose.

Phía Katy Perry đã lên tiếng phủ nhận toàn bộ cáo buộc. Đại diện của nữ ca sĩ khẳng định các thông tin do Ruby Rose đưa ra là “hoàn toàn sai sự thật” và “những lời nói dối nguy hiểm, liều lĩnh”. Đồng thời, phía Perry cho rằng Rose từng nhiều lần đưa ra các cáo buộc nghiêm trọng trên mạng xã hội đối với nhiều cá nhân khác, nhưng đều bị bác bỏ.

Theo các nguồn tin trước đây, vào tháng 8/2010, Katy Perry và Ruby Rose từng xuất hiện cùng nhau tại Melbourne, trong đó có việc ghé hộp đêm Spice Market – địa điểm được cho là liên quan đến vụ việc. Hiện cảnh sát cho biết cuộc điều tra vẫn tiếp diễn và chưa đưa ra kết luận chính thức.

Thời gian gần đây, Katy Perry trở thành tâm điểm chú ý khi hẹn hò cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Cả hai từng được bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại Canada, sau đó tiếp tục đồng hành trong chuyến đi Paris dịp sinh nhật lần thứ 41 của nữ ca sĩ vào tháng 10/2025. Đến cuối năm, Trudeau còn xuất hiện trong loạt ảnh Perry đăng tải từ chuyến du lịch Nhật Bản, với những cử chỉ thân mật. Nguồn tin thân cận cho biết mối quan hệ của họ không mang tính thoáng qua, thậm chí đã bàn đến chuyện lâu dài.

Chuyên mục Giải trí giới thiệu cuốn Hollywood: The Oral History với những chia sẻ của hơn 300 chuyên gia trong ngành, một số người dày dạn kinh nghiệm, thậm chí từng trải nghiệm cả thời làm phim câm và đã qua đời, cùng nhiều tên tuổi lớn khác như Steven Spielberg và Jordan Peele. Tác phẩm này là một cuốn sách đậm đà và thoả mãn được giới mọt sách showbiz.

Thế khó của Jun Vũ

Sau hơn một thập kỷ, Jun Vũ vẫn chưa thể bứt phá khi thiếu một vai diễn ấn tượng. Ở “Song hỷ lâm nguy”, hạn chế diễn xuất tiếp tục lộ rõ, màn thể hiện của cô từ đó khá nhạt nhòa.

15 giờ trước

Sắc vóc của Tiểu Vy

Tiểu Vy gây chú ý với nhan sắc và hình thể nổi bật trong bộ ảnh mới. Gần đây, cô duy trì hoạt động từ điện ảnh, gameshow đến thời trang.

39:2364 hôm qua

Kendall Jenner hẹn hò mỹ nam cao 1,96 m?

Kendall Jenner và Jacob Elordi vướng nghi vấn hẹn hò sau khi xuất hiện cùng tại Coachella 2026, thu hút sự chú ý của dư luận.

17:35 13/4/2026

Minh An

    Đọc tiếp

    Han So Hee khoe hinh xam lon hinh anh

    Han So Hee khoe hình xăm lớn

    2 giờ trước 18:50 15/4/2026

    0

    Nữ diễn viên gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh mới. Cô diện trang phục gợi cảm, khoe hình xăm lớn ở hông.

    'Heo nam mong' - ke chuyen kinh di qua van hoa hinh anh

    'Heo năm móng' - kể chuyện kinh dị qua văn hóa

    2 giờ trước 18:03 15/4/2026

    0

    Thay vì đi vào lối mòn của những mô-típ quen thuộc, phim kinh dị Việt đang lựa chọn cách kể mới dựa trên văn hóa vùng miền và triết lý nhân sinh, nghiệp quả.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý