Katy Perry bị cảnh sát điều tra

Ruby Rose tố Katy Perry tấn công tình dục tại một hộp đêm ở Melbourne năm 2010. Nữ ca sĩ đã lên tiếng bác bỏ.

Theo The Guardian, cảnh sát bang Victoria (Australia) đang tiến hành điều tra về cáo buộc cho rằng ca sĩ Katy Perry đã tấn công tình dục nữ diễn viên Ruby Rose tại Melbourne vào năm 2010.

“Các thám tử thuộc Đội điều tra tội phạm tình dục và lạm dụng trẻ em Melbourne (SOCIT) đang điều tra một vụ tấn công tình dục được cho là đã xảy ra tại Melbourne vào năm 2010. Cảnh sát được thông báo rằng vụ việc xảy ra tại một cơ sở kinh doanh có giấy phép ở khu trung tâm Melbourne (CBD). Do cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, hiện không phù hợp để đưa ra bình luận thêm ở thời điểm này”, cảnh sát bang Victoria cho biết.

Trước đó, Ruby Rose đăng tải trên mạng xã hội: “Katy Perry đã tấn công tình dục tôi tại hộp đêm Spice Market ở Melbourne. Ai quan tâm cô ta nghĩ gì chứ”. Rose đưa ra cáo buộc khi bình luận về một bài đăng liên quan đến phản ứng của Perry trước phần biểu diễn của Justin Bieber tại lễ hội âm nhạc Coachella.

Phía Katy Perry đã lên tiếng phủ nhận toàn bộ cáo buộc. Đại diện của nữ ca sĩ khẳng định các thông tin do Ruby Rose đưa ra là “hoàn toàn sai sự thật” và “những lời nói dối nguy hiểm, liều lĩnh”. Đồng thời, phía Perry cho rằng Rose từng nhiều lần đưa ra các cáo buộc nghiêm trọng trên mạng xã hội đối với nhiều cá nhân khác, nhưng đều bị bác bỏ.

Theo các nguồn tin trước đây, vào tháng 8/2010, Katy Perry và Ruby Rose từng xuất hiện cùng nhau tại Melbourne, trong đó có việc ghé hộp đêm Spice Market – địa điểm được cho là liên quan đến vụ việc. Hiện cảnh sát cho biết cuộc điều tra vẫn tiếp diễn và chưa đưa ra kết luận chính thức.

