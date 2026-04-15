Thế khó của Jun Vũ

Sau hơn một thập kỷ, Jun Vũ vẫn chưa thể bứt phá khi thiếu một vai diễn ấn tượng. Ở “Song hỷ lâm nguy”, hạn chế diễn xuất tiếp tục lộ rõ, màn thể hiện của cô từ đó khá nhạt nhòa.

Từ thời điểm chạm ngõ địa hạt điện ảnh với những bộ phim thanh xuân như 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy hay Cho em gần anh thêm chút nữa, Jun Vũ đã gây ấn tượng nhờ vẻ ngoài thanh thuần, trong trẻo. Và dù chưa có nhiều kinh nghiệm, cô vẫn được nhà sản xuất tin tưởng giao vai chính ở cả hai tác phẩm kể trên. Không ngoa khi nói, sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên khởi đầu khá suôn sẻ, thậm chí phần nào thuận lợi.

Dù vậy, hơn 10 năm kể từ thời điểm đó, vẫn khó có thể xếp Jun Vũ vào hàng những nữ diễn viên top đầu của điện ảnh Việt. Thực chất, trong suốt một thập kỷ qua, cô vẫn góp mặt đều đặn ở cả hai mảng truyền hình lẫn điện ảnh, với hàng chục dự án lớn nhỏ. Song, gần như không có nhiều vai diễn để lại dấu ấn rõ nét, từ đó chưa thể giúp nữ diễn viên bứt lên vị trí nổi bật.

Điều tương tự tiếp tục lặp lại trong dự án mới nhất Song hỷ lâm nguy, khi cô một lần nữa bộc lộ nhiều hạn chế về diễn xuất.

Vai diễn nhiều hạn chế

Về mặt chủ đề, Song hỷ lâm nguy rõ ràng không quá đặc sắc trên bình diện quốc tế, song đây vẫn là một cách khai thác khá lạ với màn ảnh Việt. Với việc đặt hai đám cưới trùng thời điểm vào thế đối đầu, phim mở ra cơ hội khai thác xung đột gia đình và các mối quan hệ cá nhân trong một tình huống giàu kịch tính.

Đây là tiền đề đủ tiềm năng để phát triển theo hướng rom-com duyên dáng hoặc drama giàu cao trào. Tuy nhiên, việc chưa xác định rõ tông màu chủ đạo khiến bộ phim rơi vào trạng thái lưng chừng, khi yếu tố hài chưa đủ sắc sảo, còn kịch tính cũng chưa được đẩy tới cao trào cần thiết.

Jun Vũ có lợi thế ngoại hình, song diễn xuất còn nhiều hạn chế.

Trong phim, Jun Vũ vào vai Phương Anh - một cô gái giàu có và có phần kiêu kỳ. Nhân vật tổ chức đám cưới trùng ngày với đám cưới của bạn trai cũ là Phi và không ngờ danh sách khách mời của hai bên cũng trùng nhau, kéo theo nhiều chuyện bi hài.

Mang vẻ đẹp thuần khiết, gương mặt sáng và thân mình mảnh khảnh, Jun Vũ toát lên dáng vẻ của một cô dâu sang trọng, khiến các khung hình cô xuất hiện đều thu hút. Suốt phim, nữ diễn viên hầu như chỉ mặc đầm cưới và có nhiều phân đoạn chạy. Song, cô vẫn chuyển động uyển chuyển trong bộ đồ cồng kềnh, cho thấy khả năng làm chủ hình thể tốt.

Dù vậy, khả năng diễn xuất của Jun Vũ còn nhiều hạn chế. Trong nhiều khoảnh khắc, khán giả dễ dàng nhận thấy đài từ của nữ diễn viên vẫn khá yếu, cách nhả thoại còn cứng. Điều này càng hiện rõ hơn khi cô có nhiều màn diễn xuất đối kháng với Hoàng Phi - vốn là diễn viên hài kịch có khả năng thoại linh hoạt.

Suốt phim, Jun Vũ cũng không thể hiện được nhiều biểu cảm, khiến nhân vật của nữ diễn viên dù có vị trí quan trọng nhưng lại trở nên nhạt nhòa. Nét diễn của cô cũng không có nhiều tiến bộ so với những dự án trước, màn trình diễn từ đó không để lại ấn tượng cho người xem sau khi rời rạp.

Một lý do khác khiến vai diễn của Jun Vũ kém nổi bật là vì nhân vật bị xây dựng nông và thiếu chiều sâu tâm lý. Ở một số phân cảnh, tâm lý của Phương Anh chuyển đổi nhanh chóng mà không được thiết lập nền tảng từ trước, khiến các cảnh bộc lộ nội tâm trở nên gượng gạo, chưa thể kết nối cảm xúc với người xem.

Việc Song hỷ lâm nguy ôm đồm tuyến nhân vật cũng ảnh hưởng phần nào đến Jun Vũ, do đất diễn phải chia đều cho nhiều người. Cả phim, hoặc cô gần như chìm nghỉm giữa dàn diễn viên vừa hoạt bát, tung tẩy nhiều miếng hài như Misthy, Hoàng Phi, hoặc lép vế trước những cái tên có kinh nghiệm nhất định như Dustin Nguyễn, Đinh Y Nhung.

Jun Vũ khá nhạt nhòa trong Song hỷ lâm nguy.

Jun Vũ mãi loay hoay?

Trong một dự án gần đây khác là Trước giờ “yêu” (NSX Phan Gia Nhật Linh), Jun Vũ tiếp tục được giao một tuyến vai quan trọng, có thể tận dụng lợi thế ngoại hình. Song tương tự, ở dự án này, cô vẫn chưa thể hiện được nhiều; thậm chí, trong một kịch bản còn vụng về, những hạn chế trong diễn xuất của Jun Vũ càng lộ rõ hơn.

Mang một ý tưởng táo bạo là khai thác mối quan hệ giữa tình yêu và tình dục trong giới trẻ, phim triển khai ba tuyến với ba cặp đôi, mỗi cặp đại diện cho một giai đoạn khác nhau của hành trình yêu đương. Cặp đôi của Jun Vũ là tuyến nổi bật về độ táo bạo, khi cả hai sở hữu ngoại hình cuốn hút, hấp dẫn nhau từ vẻ ngoài. Tuy nhiên, chính điều này khiến họ khó phân định đâu là tình yêu đích thực, hay chỉ là cảm giác bị cuốn hút bởi thể xác.

Xuyên suốt bộ phim, Jun Vũ nhiều lần bộc lộ hạn chế ở đài từ - điểm yếu đã theo cô qua nhiều dự án trước đó. Cách phát âm thiếu tự nhiên, thiếu độ mềm và cảm xúc khiến lời thoại đôi lúc trở nên cứng, chưa tạo được cảm giác đời thường. Dù sở hữu ngoại hình cá tính, hợp vai, phần thể hiện bằng lời của nữ diễn viên vẫn chưa đủ sức nâng đỡ nhân vật.

Bên cạnh đó, nhân vật của Jun Vũ lại chủ yếu được đặt trong trạng thái khóc lóc, yếu đuối, tạo cảm giác lệch tông so với hình ảnh bên ngoài. Điều này khiến cô chưa thực sự thoát khỏi khuôn mẫu “nàng thơ”, cũng chưa tạo được độ thuyết phục khi thử sức với kiểu vai trưởng thành, có nội tâm phức tạp.

Jun Vũ chuyển sang hình tượng cá tính trong Trước giờ "yêu".

Thực chất, những năm gần đây, Jun Vũ cho thấy nỗ lực rõ rệt trong việc hướng đến các vai diễn cá tính hơn. Tuy nhiên, quá trình chuyển hướng này lại bộc lộ nhiều hạn chế khi cô chưa tạo được bước tiến tương xứng về diễn xuất. Ở một số dự án như Người bất tử (2018) hay Chìa khóa trăm tỷ (2022), nữ diễn viên bị nhận xét thiếu chiều sâu nội tâm, biểu cảm chưa đa dạng, khiến nhân vật khó tạo được sức nặng cảm xúc.

Rõ ràng, để tiến xa hơn trên màn ảnh, điều Jun Vũ cần không chỉ là thay đổi hình tượng, mà là nâng cấp năng lực diễn xuất, từ xử lý tâm lý đến kiểm soát cảm xúc, thay vì tiếp tục loay hoay trong những lựa chọn vai diễn.