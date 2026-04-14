Sắc vóc của Tiểu Vy

Tiểu Vy gây chú ý với nhan sắc và hình thể nổi bật trong bộ ảnh mới. Gần đây, cô duy trì hoạt động từ điện ảnh, gameshow đến thời trang.

Trong loạt ảnh mới, Tiểu Vy lựa chọn thiết kế váy ôm sát tông trắng kem, chất liệu mềm rủ, giúp tôn vóc dáng cân đối. Phần thân trên được xử lý bất đối xứng, kết hợp chi tiết thắt nơ bản to ở eo, tạo điểm nhấn thị giác.

Người đẹp sinh năm 2000 giữ phong cách trang điểm nhẹ, tôn đường nét gương mặt hài hòa với sống mũi cao, cằm gọn và đôi mắt có chiều sâu

Bộ ảnh mới của Trần Tiểu Vy nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, nhận về lượng tương tác lớn sau thời gian ngắn đăng tải. Phần đông khán giả khen ngợi sự xuất hiện lần này của người đẹp. Trước đó không lâu, Tiểu Vy cũng từng gây ấn tượng với những bức ảnh chụp cận mặt và không chỉnh sửa quá nhiều.

Bộ ảnh mới của Tiểu Vy gây chú ý. Ảnh: @tieuvy.

Những năm qua, Tiểu Vy tiếp tục duy trì độ chú ý khi hoạt động song song ở nhiều lĩnh vực, từ thời trang, gameshow đến điện ảnh. Trước đó, cô đảm nhận vai nữ chính trong phim Bộ tứ báo thủ của đạo diễn Trấn Thành. Tác phẩm đạt doanh thu hơn 300 tỷ đồng , trở thành một trong những phim Việt thành công của năm 2025. Diễn xuất của cô được đánh giá tiến bộ so với các dự án trước.

Trong một bài phỏng vấn, khi được hỏi về việc hoa hậu đổ bộ đi đóng phim, Tiểu Vy từng bày tỏ: "Tôi thấy hoa hậu đi đóng phim có, ca hát, kinh doanh có, lấy chồng cũng có luôn. Hoa hậu cũng chỉ là một danh hiệu, ai cũng phải có một nghề riêng. Bây giờ điền thông tin giấy tờ đâu thể viết nghề nghiệp của mình là hoa hậu. Tôi nghĩ nó chỉ là cơ hội, bàn đạp để mình tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình".

Về đời tư, Tiểu Vy cũng nhiều lần trở thành tâm điểm khi vướng tin đồn hẹn hò với diễn viên Quốc Anh. Tuy nhiên, cô đã lên tiếng phủ nhận, khẳng định cả hai chỉ là bạn bè.

Tiểu Vy sinh năm 2000, giành danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2018. Cùng năm, cô thi Hoa hậu Thế giới 2018 và lọt top 30.