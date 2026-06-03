Kim Tuyến ở tuổi 39

Mới đây, tờ TC Candler tiếp tục công bố danh sách đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026. Kim Tuyến cũng được gọi tên trong danh sách này. Trước đó, một số nghệ sĩ Việt từng được xướng tên như HieuThuHai, Ngọc Trinh , Kỳ Duyên, Thiên Ân, Thúy Ngân, Lan Ngọc, Sơn Tùng M-TP... Danh sách này được thống kê hoàn toàn từ bình chọn của cộng đồng mạng và khán giả cũng có thể tham gia đề cử.

Ở tuổi 39, Kim Tuyến có sự nghiệp thành công với nhiều vai diễn để lại ấn tượng với khán giả. Mới đây nhất, cô xuất hiện trong phim điện ảnh Phòng trọ ma bầu của đạo diễn Ngụy Minh Khang. Nhân vật của Kim Tuyến được cho là điểm sáng diễn xuất trong tác phẩm.

Kim Tuyến thời gian qua còn gây chú ý với mối quan hệ gắn bó bên Đồng Ánh Quỳnh. Cả hai ngày càng thoải mái hơn khi chia sẻ chuyện tình cảm. Thậm chí, Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh còn được cho là đang sống chung nhà. Cặp đôi chăm chỉ livestream, chia sẻ về cuộc sống hạnh phúc với nửa kia trên mạng xã hội.

Kim Tuyến từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ ở tuổi 22. Nữ diễn viên thừa nhận vì kết hôn quá sớm, cô chưa đủ trưởng thành mà đi đến quyết định kết hôn chỉ dựa trên hình dung, khát khao về một mái ấm gia đình hạnh phúc. Tới khi làm vợ, cô mới nhận ra bản thân thiếu kinh nghiệm, kiến thức.

Khi hơi thở hóa thinh không là tác phẩm ấn tượng nhất của Paul Kalanithi. Ông là bác sĩ tài năng nhưng đáng tiếc lại mắc bệnh ung thư phổi ở tuổi 36. Khó có câu từ nào diễn tả được những cảm xúc của tác giả khi nghe được tin xấu ấy. Tuy nhiên, trong tác phẩm của mình, bác sĩ người Mỹ lại cho độc giả thấy những góc rất khác của con người khi phải đối mặt cái chết. Bạn đọc thấy được sự can đảm, niềm tin trong quá trình chống lại căn bệnh ung thư của Paul. Quan trọng hơn, đó còn là những trăn trở về cái chết dưới góc nhìn của một bác sĩ.