Tài sản khổng lồ của cố diễn viên lồng tiếng Doraemon không ai thừa kế

Sau 2 năm qua đời, khối tài sản 2 tỷ Yên của cố diễn viên lồng tiếng Doraemon Nobuyo Oyama được xác nhận không có người thừa kế và sẽ chuyển vào ngân khố Nhật Bản.

Sau hai năm kể từ khi qua đời, khối tài sản khổng lồ của cố diễn viên lồng tiếng Nhật Bản Nobuyo Oyama, người gắn liền với nhân vật Doraemon suốt 26 năm, được xác nhận không có người thừa kế và sẽ chuyển vào ngân khố quốc gia. Thông tin do trang Josei Seven Plus đăng tải ngày 15/4, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo bài báo, căn biệt thự trị giá khoảng 2 tỷ yên tại khu dân cư cao cấp ở Tokyo, do bà Oyama và chồng là ông Keisuke Sunagawa xây dựng năm 1995, đã được bán cho một công ty bất động sản vào tháng 2/2026. Sau khi công ty riêng của bà giải thể, toàn bộ tài sản, bao gồm tiền bán nhà, được xử lý bởi người thanh lý di sản.

Thông thường, di sản sẽ được chuyển cho vợ/chồng, con cái hoặc người thân. Tuy nhiên, chồng bà Oyama đã qua đời từ năm 2017 ở tuổi 80, và hai người không có con. Bản thân nữ nghệ sĩ được chẩn đoán mắc Alzheimer từ năm 2012, sống tại viện dưỡng lão từ năm 2016 và qua đời vào tháng 9/2024.

Trong bối cảnh không có người thừa kế hợp pháp cũng như không để lại di chúc, toàn bộ di sản cuối cùng được xác định là “vô chủ”, và sẽ thuộc về nhà nước theo quy định của pháp luật Nhật Bản.

Cũng theo tờ này, sự việc được xem là hồi chuông cảnh báo trong bối cảnh xã hội Nhật Bản đang già hóa nhanh, với tỷ lệ người sống một mình ngày càng tăng. Theo ước tính của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, đến năm 2040, các hộ gia đình độc thân có thể chiếm khoảng 40% tổng số hộ. Khi không có sự chuẩn bị như lập di chúc hoặc sắp xếp thừa kế từ sớm, tài sản tích lũy cả đời có thể không được trao lại cho bất kỳ cá nhân nào.

Nobuyo Oyama (1933-2024) là diễn viên lồng tiếng huyền thoại của Nhật Bản, được biết đến rộng rãi với vai Doraemon trong loạt phim hoạt hình cùng tên từ năm 1979 đến 2005. Với chất giọng khàn đặc trưng, giàu cảm xúc, bà góp phần định hình hình tượng chú mèo máy trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng, gắn bó với tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả tại Nhật Bản và nhiều quốc gia châu Á.

Bên cạnh Doraemon, Nobuyo Oyama còn tham gia nhiều dự án anime và chương trình truyền hình, đồng thời hoạt động trong lĩnh vực viết sách và giảng dạy. Bà kết hôn với diễn viên Keisuke Sunagawa, không có con; chồng bà qua đời năm 2017. Năm 2012, bà được chẩn đoán mắc Alzheimer, rút khỏi hoạt động nghệ thuật và sống tại viện dưỡng lão từ năm 2016.