Sau vụ cấm hát nhép, concert Anh trai 'say hi' phơi bày chênh lệch

Concert Anh trai “say hi” đêm 9 diễn ra trong bối cảnh quy định hạn chế hát nhép, hát đè được siết chặt. Từ đó, nghệ sĩ buộc phải điều chỉnh cách trình diễn, có nhiều sự thay đổi.

Tối 18/4, concert Anh trai “say hi” đêm thứ 9 đã chính thức diễn ra tại Khu đô thị Vạn Phúc City (TP.HCM). Trước đó, chương trình từng đối mặt một số ý kiến trái chiều liên quan đến khả năng bán vé và tần suất tổ chức dày đặc, nhiều đêm concert liên tiếp, từ đó vấp phải nghi ngờ về khả năng duy trì sức hút.

Thực chất, quy mô sân khấu nhỏ hơn hẳn so với các đêm diễn trước đó, đặc biệt là về không gian dàn dựng. Dù vậy, chương trình vẫn duy trì được mạch cảm xúc nhờ setlist quen thuộc và sự hưởng ứng từ khán giả.

Tiết chế hát đè, hát nhép nhưng vẫn còn

Với concept “Reply 2024”, concert đêm 9 được xây dựng theo cấu trúc đảo chiều thời gian, bắt đầu từ điểm kết thúc rồi lần lượt gợi lại những dấu mốc ban đầu của hành trình Anh trai “say hi”.

Mở đầu đêm diễn là Say hi never say goodbye – ca khúc vốn thường được đặt ở phần kết của các concert trước. Từ điểm khởi đầu này, chương trình lần lượt chuyển sang các tiết mục thuộc Live Stage 1, tái hiện lại chuỗi ca khúc gồm Nỗi Đau Ngây Dại, Hút, Don’t Care, Bảnh.., gợi lại không khí của giai đoạn mở màn khi chương trình lên sóng.

Dù vậy, cách sắp xếp này phần nào khiến phần mở đầu của chương trình thiếu cao trào. Việc bắt đầu bằng những ca khúc theo thứ tự, không thể đặt những hit có độ lan tỏa lớn ở đầu, làm không khí sân khấu ở những phút đầu tiên khá đều, chưa tạo được sự bùng nổ cần thiết.

Đáng chú ý, khác với các đêm concert trước, chương trình lần này diễn ra trong bối cảnh quy định về hoạt động biểu diễn được siết chặt hơn, đặc biệt liên quan đến việc hạn chế hát nhép, hát đè. Trước đó, Anh Trai “say hi” từng nhiều lần gây tranh luận khi đặt nặng yếu tố trình diễn và có xu hướng lạm dụng playback. Những thay đổi này vì vậy đặt ra thách thức không nhỏ cho các nghệ sĩ của chương trình, buộc họ phải thay đổi ít nhiều.

Thực tế, đêm diễn ghi nhận sự điều chỉnh rõ rệt khi tình trạng hát đè được hạn chế; phần playback vẫn được sử dụng nhưng tiết chế hơn, giúp khán giả nghe rõ giọng thật của nghệ sĩ. Tuy nhiên, điều này cũng bộc lộ sự chênh lệch về năng lực giọng hát giữa các thành viên, khi một số phần thể hiện còn thiếu ổn định. Đơn cử như Hùng Huỳnh, Đỗ Phú Quí, vốn là những gương mặt không xuất thân từ ca hát, đã để lộ hạn chế, thậm chí có thời điểm giọng bị chìm, khó nghe.

Ở chiều ngược lại, những gương mặt có thế mạnh về giọng hát như Anh Quân AP, Anh Tú, Ali Hoàng Dương hay Phạm Anh Duy được trao thêm các bản phối mới và đảm nhận nhiều tiết mục hơn. Nhờ đó, lợi thế này được thể hiện rõ nét hơn, đặc biệt trong các phần dàn dựng như Catch me if you can (phiên bản rock) hay Kim phút kim giờ.

Việc dẫn dắt theo hướng tái hiện lần lượt các Live Stage khiến số lượng ca khúc được phân bổ tương đối đồng đều, không quá phụ thuộc vào các bản hit lớn. Đất diễn vì vậy cũng được chia đều hơn, không còn tình trạng một vài nghệ chiếm ưu thế hay nổi bật áp đảo như ở các đêm trước.

Một số gương mặt từng giữ vị trí nổi bật như HIEUTHUHAI, Isaac hay RHYDER phần nào tiết chế thời lượng xuất hiện, trong khi những cái tên bị loại sớm như Tage hay Phạm Anh Duy lại có thêm cơ hội thể hiện, tránh cảm giác mờ nhạt trong tổng thể chương trình.

Dù vậy, những ca khúc quen thuộc như Đầu đội sừng, Hào quang, Catch me if you can hay WALK khi vang lên vẫn tạo được hiệu ứng rõ rệt, góp phần kéo lại nhịp độ và đẩy năng lượng buổi diễn lên cao sau phần mở đầu còn chậm. Phần bản phối được xử lý theo hướng dễ nghe, bắt tai, mang màu sắc vui nhộn. Sự hưởng ứng sôi động từ khán đài giúp các tiết mục này trở thành điểm nâng cảm xúc rõ nét cho chương trình.

Đêm diễn khá thiếu năng lượng ở những phút đầu do không có một màn mở đầu ấn tượng.

Những điều đáng tiếc

Tâm điểm của đêm diễn được đẩy về phần cuối, khi 5 "anh trai" nổi bật nhất chương trình lần lượt đảm nhận các sân khấu solo. Thay vì lặp lại những tiết mục ở đêm chung kết, các nghệ sĩ mang đến những ca khúc mới hoặc dấu ấn nổi bật trong một năm qua, tạo cảm giác cập nhật và mới mẻ cho phần trình diễn cá nhân.

Đức Phúc với Phù Đổng Thiên Vương gây ấn tượng nhờ phần dàn dựng mang màu sắc văn hóa Việt, sử dụng các yếu tố như chiếu, cờ hội, tre, ngựa sắt. Isaac lựa chọn hướng thể hiện tiết chế hơn với Tâm ý đổi thay, kết hợp piano để tạo không gian cảm xúc. Khép lại, HIEUTHUHAI mang đến Người im lặng gặp người hay nói - ca khúc tạo hiệu ứng mạnh trên các nền tảng gần đây, góp phần kéo lại sự chú ý của khán giả và tạo điểm nhấn cho phần cuối chương trình.

Chương trình cũng có những nỗ lực làm mới bằng cách điều chỉnh một số tiết mục quen thuộc. Đáng chú ý là việc hô biến Cách yêu đúng điệu - bản hit nổi bật trước đó của Em xinh "say hi”, thành phiên bản “anh trai”. Tiết mục Kim Phút Kim Giờ có sự xuất hiện của Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng, hai diễn viên chính của phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, cũng là một điểm nhấn nhằm tăng tính kết nối với khán giả. Tuy nhiên, việc đưa khách mời vào sân khấu đôi lúc khiến sự chú ý bị phân tán, phần nào làm giảm độ tập trung vào phần trình diễn của các nghệ sĩ chính.

Phần LED cũng là điểm mạnh đáng chú ý của đêm diễn, khi mang hơi hướm steampunk pha màu sắc tương lai, với các chi tiết cơ khí được xử lý mềm mại, kết hợp hiệu ứng ánh sáng và màu sắc theo từng tiết mục. Hình ảnh tạo cảm giác vừa mơ mộng vừa giàu nhịp điệu, góp phần dẫn dắt cảm xúc xuyên suốt đêm diễn.

Tuy nhiên, một số ý tưởng sân khấu và đạo cụ chưa thực sự gắn kết chặt chẽ với nội dung ca khúc. Dù vẫn tạo được hiệu quả về mặt thị giác, cách triển khai đôi lúc thiếu nhất quán, khiến tổng thể trở nên phần nào rối. Bù lại, phần tương tác giữa nghệ sĩ và khán giả được duy trì tốt, góp phần giữ được sự kết nối xuyên suốt đêm diễn.

Đêm diễn khá chỉn chu nhưng còn một vài hạn chế đáng tiếc.

Chương trình cũng nhận một số ý kiến cho rằng thời lượng có phần kéo dài; một số phân đoạn mang tính giải trí như “ship couple” (ghép đôi nghệ sĩ) xuất hiện với tần suất dày, có thể khiến một số khán giả khó tính cảm thấy không thoải mái. Ngoài ra, việc không lót thảm trên nền cỏ ở khu vực khán giả cũng gây ra một số phàn nàn liên quan đến bụi và trải nghiệm theo dõi.

Dù còn một số hạn chế về dàn dựng, kịch bản và quy mô đầu tư, đêm thứ 9 của concert Anh trai “say hi” vẫn phần nào đáp ứng được kỳ vọng của khán giả trung thành, với các phần trình diễn ở mức ổn định và giữ được tinh thần quen thuộc của thương hiệu.

Tuy vậy, việc kéo dài nhiều đêm vẫn khó tránh khỏi cảm giác lặp lại, thiếu yếu tố mới. Nếu tiếp tục mở rộng trong thời gian tới, chương trình sẽ cần những bước bứt phá rõ rệt hơn để duy trì sức hút và tránh rơi vào vòng lặp quen thuộc.