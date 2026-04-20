'Hiện tượng phim Việt' rời rạp

"Cảm ơn người đã thức cùng tôi" khép lại hành trình phòng vé, thu 44 tỷ đồng. Thành tích được xem là bất ngờ lớn với giới quan sát.

Sau hơn 7 tuần trụ rạp, Cảm ơn người đã thức cùng tôi, bộ phim nhạc kịch của đạo diễn Chung Chí Công, rời rạp. Theo Box Office Việt Nam, phim thu về 44 tỷ đồng , thành tích có thể xem là bất ngờ lớn với giới quan sát.

Trước đó, Cảm ơn người đã thức cùng tôi không được đánh giá cao về tiềm năng thương mại. Tác phẩm thuộc thể loại nhạc kịch, tình cảm - vốn khá kén khán giả tại thị trường Việt Nam. Đạo diễn Chung Chí Công cũng chưa phải cái tên bảo chứng chất lượng, trong khi phim không sở hữu ngôi sao phòng vé đủ sức hút. Ở thời điểm ra mắt, phim từng bị nhận định lép vế so với đối thủ Nhà mình đi thôi.

Dù vậy, ngay từ đầu cuộc đua, tác phẩm lại bất ngờ vươn lên dẫn trước. Phim tạo được độ thảo luận nhờ câu chuyện trẻ trung, cùng chất lượng được đánh giá ở mức khá. Cảm ơn người đã thức cùng tôi cũng nhận phản hồi tích cực sau buổi công chiếu dành cho báo giới và truyền thông, từ đó tạo được hiệu ứng khá tốt.

Ở giai đoạn sau, phim có khoảng thời gian dài dẫn đầu phòng vé, liên tục được tăng suất chiếu, với tỷ lệ lấp đầy khá ấn tượng. Hành trình trụ rạp hơn 7 tuần cũng vượt qua dự đoán của nhiều người.

Trước đó, Cảm ơn người đã thức cùng tôi nhận nhiều nghi ngờ về khả năng thương mại khi phim không có nổi một "ngôi sao phòng vé". Đạo diễn Chung Chí Công sau đó phản hồi: "Trước tiên, tôi chọn diễn viên vì phù hợp nhân vật. Tôi và các bạn hợp nhau trong tinh thần của dự án. Trong suốt 7 năm đi làm quảng cáo, nhiều diễn viên trẻ tâm sự với tôi rằng họ tự ti vì không là ai cả trong thị trường điện ảnh. Tôi muốn thông qua dự án này cổ vũ họ. Các bạn không vô danh, chỉ là chưa may mắn trên hành trình này".

Trong quá khứ, Chung Chí Công phải lên tiếng kêu cứu vì Trời sáng rồi, ta đi ngủ thôi ế ẩm khi phát hành ngoài rạp. 7 năm sau, đạo diễn tái xuất với Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Tác phẩm thuộc thể loại lãng mạn, âm nhạc, quy tụ toàn gương mặt mới, ngoài Nguyễn Hùng - vốn được biết đến ở lĩnh vực âm nhạc.