Phim 18+ có Khả Như rời rạp

Sau 7 tuần ra rạp, Quỷ nhập tràng 2 của đạo diễn Pom Nguyễn đã chính thức rời rạp vào ngày 24/4. Theo Box Office Việt Nam, tác phẩm thu về 133 tỷ đồng khi khép lại hành trình chiếu. Dù nhận nhiều ý kiến trái chiều về chất lượng, đây vẫn là thành tích khá ấn tượng trong bối cảnh rạp Việt cạnh tranh gay gắt và dòng phim kinh dị dần hạ nhiệt.

Trước đó, Quỷ nhập tràng 2 nhanh chóng gây sốt ngay từ những suất chiếu đầu tiên, lập tức đánh bật Tài của Mỹ Tâm khỏi vị trí top 1 phòng vé. Khép lại tuần mở màn, phim thu 70 tỷ đồng - con số hiếm thấy với một phim kinh dị nội địa.

Dù vậy, trước các tranh cãi về chất lượng cùng sự xuất hiện của những đối thủ mạnh sau đó, tốc độ kiếm tiền của Quỷ nhập tràng 2 chậm lại đáng kể. Sau hai tuần, phim tụt xuống vị trí top 3 phòng vé, với số suất chiếu giảm dần và doanh thu nhỏ giọt, gần như không còn cơ hội vượt qua kỷ lục 150 tỷ đồng của phần đầu.

Sáng 24/4, khi 4 bộ phim Việt gồm Anh hùng, Đại tiệc trăng máu 8, Chùm sò và Heo năm móng đồng loạt trình làng, đứa con tinh thần của Pom Nguyễn chính thức rời rạp.

Quỷ nhập tràng 2 là phần tiền truyện, đưa khán giả trở về giai đoạn trước bi kịch của phần một, xoay quanh nhân vật Minh Như (Khả Như) trên hành trình trở về gia đình sau thời gian xa cách. Tại đây, hàng loạt hiện tượng kỳ dị liên tiếp xảy ra, đặc biệt khi em gái cô bị thế lực tà ác chi phối, buộc Minh Như phải đối diện nỗi sợ để tìm lời giải cho lời nguyền bám riết gia đình.

Tác phẩm cho thấy sự đầu tư rõ rệt về phần nhìn, từ bối cảnh, thiết kế mỹ thuật đến quy mô sản xuất được nâng cấp so với phần trước.

Dù vậy, phim tiếp tục gây thất vọng khi kịch bản lỏng lẻo, thiếu trọng tâm, cách kể chuyện rập khuôn và kéo dài lê thê. Diễn xuất của dàn cast bị đánh giá kém thuyết phục, nhiều phân đoạn cường điệu, thiếu chiều sâu cảm xúc, trong khi cách xử lý yếu tố kinh dị còn cũ kỹ, lạm dụng âm thanh và những màn hù dọa khiên cưỡng.

Quỷ nhập tràng 2 nối dài nghịch lý của dòng phim kinh dị Việt khi chất lượng gây tranh cãi nhưng doanh thu vẫn bứt phá mạnh mẽ. Cả hai phần phim đều liên tục nhận phản hồi thiếu tích cực về kịch bản, song vẫn trở thành “gà đẻ trứng vàng” tại phòng vé.