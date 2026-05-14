Tóc Tiên rạng rỡ ở tuổi 37

Ngày 13/5, fanpage của Tóc Tiên đã đăng tải bài viết chúc mừng nữ nghệ sĩ nhân dịp sinh nhật tuổi 37. Trên trang cá nhân, cô cũng chia sẻ lại những lời chúc từ bạn bè, đồng nghiệp. Đặc biệt, khoảnh khắc Tóc Tiên bước ra từ cửa sau một sự kiện, được người hâm mộ vây quanh, tặng bánh và hát chúc mừng sinh nhật đã thu hút sự chú ý.
Gần đây, Tóc Tiên liên tục chia sẻ những hình ảnh gợi cảm trên trang cá nhân, khoe vóc dáng săn chắc và vòng eo thon gọn. Trong bộ ảnh đầu tháng 5, cô diện bộ đồ ôm sát, làm nổi bật đường cong cơ thể, kết hợp cùng những phụ kiện sang trọng như trang sức, ly thủy tinh, điện thoại bàn. Bộ ảnh mới nhất của Tóc Tiên đã nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ sự quyến rũ, tự tin và thần thái cuốn hút.
Bên cạnh lời khen, không ít lần, Tóc Tiên cũng nhận những phản ứng trái chiều về phong cách ăn mặc, đặc biệt khi cô diện những bộ trang phục gợi cảm, cá tính. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ luôn sẵn sàng đáp trả những ý kiến này. Cụ thể, khi bị một tài khoản mạng xã hội chỉ trích "bày đặt tạo nét để đi kiếm người mới", Tóc Tiên đã chia sẻ ảnh chụp màn hình bình luận đó kèm theo phản hồi nhẹ nhàng: "Con nào, bé mà".
Ở tuổi 37, Tóc Tiên vẫn duy trì nhịp hoạt động ổn định, thường xuyên nhận lời tham gia các chương trình âm nhạc, lễ hội và sự kiện giải trí trong và ngoài nước. Mỗi lần xuất hiện, cô luôn gây ấn tượng mạnh với năng lượng dồi dào và sức hút sân khấu. Mới đây, Tóc Tiên tham gia dự án âm nhạc Hoa hồng ai vun trồng cùng Minh Hằng nhân dịp 8/3. Tuy nhiên, dù tích cực tham gia nhiều hoạt động, cô đã nhiều năm chưa ra mắt sản phẩm âm nhạc cá nhân.
Thay vào đó, sau khi chia tay Hoàng Touliver, đời tư của Tóc Tiên liên tục nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Mỗi động thái của cô đều thu hút sự chú ý của truyền thông. "Trong 4 tháng vừa qua, có quá nhiều câu chuyện, bước ngoặt và sự kiện đã xảy ra. Tôi cũng phải mất một thời gian mới quen với sự thay đổi đó. Có những sự sắp xếp rất kỳ lạ mà tôi vẫn hay nói là sự sắp đặt của vũ trụ", nữ ca sĩ chia sẻ trong một livestream.
Tóc Tiên và Hoàng Touliver đã chính thức xác nhận quyết định ly hôn vào tháng 1/2026, kết thúc mối quan hệ hôn nhân kéo dài gần 10 năm. Trong thông báo công khai, cả hai cho biết quyết định này được đưa ra sau quá trình suy ngẫm sâu sắc và dựa trên nền tảng tôn trọng, thấu hiểu lẫn nhau. Trước đó, cặp đôi luôn giữ kín đời tư, duy trì sự kín đáo cho đời sống hôn nhân.
Sau khi công bố quyết định chia tay, hình ảnh của họ gặp nhau tại TP.HCM đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và dấy lên nghi vấn về khả năng tái hợp. Tuy nhiên, Tóc Tiên đã lên tiếng phủ nhận, làm rõ rằng sau khi dừng lại, họ vẫn duy trì mối quan hệ bình thường như anh em, bạn bè và không có ý định tái hợp.
