Tuổi 32 của Xuân Nghi

Mới đây, trên trang cá nhân, Xuân Nghi đăng tải loạt trạng thái cảm ơn những lời chúc sinh nhật từ đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ. Nữ ca sĩ bước sang tuổi 32 vào ngày 13/5. Kiều Anh, Thảo Trang, Văn Mai Hương… cũng lần lượt gửi lời chúc mừng đến cô trên mạng xã hội. Trước đó ít ngày, nữ nghệ sĩ còn có buổi giao lưu, gặp gỡ người hâm mộ nhân dịp tuổi mới.

Ở tuổi 32, Xuân Nghi chuẩn bị bước vào một trong những cột mốc quan trọng nhất trong cuộc đời. Đầu tháng 2/2026, cô chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại khoảnh khắc bạn trai cầu hôn, thu hút sự chú ý của người hâm mộ. "Và rồi tôi lại buột miệng nói một câu ngốc nghếch như: Em đồng ý", nữ ca sĩ chia sẻ. Được biết, chồng sắp cưới của Xuân Nghi là Kenny Minh Vũ, một kỹ sư đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Cả hai đã hẹn hò được hơn 4 năm.

Bên cạnh đời sống cá nhân, sự nghiệp âm nhạc của Xuân Nghi trong thời gian qua cũng ghi nhận những bước tiến đáng chú ý. Sau khoảng thời gian dài vắng bóng để tập trung hoàn toàn vào công ty marketing, nữ ca sĩ trở lại và gây ấn tượng tại Chị đẹp đạp gió 2024, là một trong những nghệ sĩ thể hiện tốt nhất chương trình.

Tại chương trình, Xuân Nghi cho thấy hình ảnh nghệ sĩ đa năng, vừa hát, rap, sáng tác, sản xuất âm nhạc vừa thể hiện khả năng trình diễn sân khấu ổn định. Sau nhiều vòng công diễn, cô tiến sâu đến chung kết và được gọi tên trong đội hình thành đoàn Hoa Đạp Gió 2024, trở thành một trong 10 chị đẹp chiến thắng chung cuộc. Đáng chú ý, Xuân Nghi cũng là suất thành đoàn duy nhất của đội Kiều Anh, đánh dấu màn trở lại nổi bật sau thời gian dài kín tiếng.

Sau chương trình, Xuân Nghi duy trì hoạt động nghệ thuật khá sôi nổi. Nữ ca sĩ tham gia nhiều sự kiện âm nhạc và sân khấu lớn nhỏ, nổi bật là các concert Chị đẹp và Y-Concert cùng dàn nghệ sĩ Chị đẹp. Cô cũng tích cực giao lưu với khán giả qua fan meeting, live performance và chia sẻ những khoảnh khắc hậu trường trên trang cá nhân. Tuy nhiên, đến nay, Xuân Nghi vẫn chưa phát hành sản phẩm âm nhạc mới.

Xuân Nghi tên thật là Nguyễn Thị Xuân Nghi, sinh năm 1994 tại Đà Lạt. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, cô sớm bộc lộ năng khiếu ca hát và bước lên sân khấu từ khi còn rất nhỏ. Cùng thời với Xuân Mai, “bé Xuân Nghi” ghi dấu trong lòng khán giả bằng hình ảnh hồn nhiên, giọng hát trong trẻo và phong cách biểu diễn tự tin, trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ thiếu nhi.

Xuân Nghi đã phát hành 5 album cá nhân trước tuổi 16, trong đó album Nghi 16 đánh dấu bước chuyển từ hình ảnh thiếu nhi sang phong cách âm nhạc trưởng thành hơn. Không chỉ ca hát, cô còn tham gia diễn xuất trong một số phim truyền hình như Hoa ngũ sắc, Gia đình phép thuật, Lối rẽ, Giấc mơ biển,... Tuy nhiên, khi đang trên đà phát triển thuận lợi, Xuân Nghi quyết định sang Mỹ để học tập, dẫn đến sự nghiệp bị gián đoạn thời gian dài.

Trên mạng xã hội, Xuân Nghi xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ trẻ trung, hiện đại, nhiều năng lượng tích cực. Cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, hậu trường đi diễn, các buổi tập luyện, gặp gỡ bạn bè. Nữ ca sĩ theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm, cá tính.

