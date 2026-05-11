Running Man Vietnam mùa 4 thiếu Trấn Thành?

Những ngày qua, loạt động thái úp mở từ dàn cast Running Man Vietnam khiến khán giả tin rằng chương trình đang rục rịch trở lại với mùa 4.

Nghi vấn mùa mới được chuẩn bị bắt đầu rộ lên sau chia sẻ của Lan Ngọc. Cụ thể, khi chia sẻ về vai diễn mới, Lan Ngọc bất ngờ nhắc đến Running Man: “Còn về tôi và Quang Tuấn, trong Running Man là chị em. Nhưng ở dự án này, cả hai đối đầu với nhau”. Phát ngôn của nữ diễn viên nhanh chóng gây chú ý, bởi nhà sản xuất chương trình hiện chưa công bố thông tin chính thức về mùa tiếp theo.

Sau đó, Lan Ngọc tiếp tục đăng tải dòng trạng thái hài hước, cho biết cô “bị ăn biên bản” (PV: cụm từ chỉ BTC phạt những nghệ sĩ để lộ thông tin) từ cả ê-kíp phim lẫn Running Man. Đáng chú ý, nữ diễn viên còn chia sẻ lại hình ảnh ê-kíp Running Man đang làm việc, được nhiều khán giả xem như động thái ngầm xác nhận cô sẽ góp mặt trong mùa mới.

Không chỉ Lan Ngọc, Quang Tuấn cũng làm dấy lên bàn tán khi đăng dòng chữ: “Đủ đủ đủ đủ đủ đủ đủ” trong nhóm chat với fan. Nhiều khán giả suy đoán 7 chữ “đủ” có thể ám chỉ đội hình 7 thành viên của Running Man Vietnam mùa trước.

Dù vậy, điều khiến người hâm mộ bàn luận là Trấn Thành gần như không có động thái nào liên quan đến Running Man Vietnam trong thời gian gần đây. Trong khi các thành viên khác liên tục cho thấy động thái chương trình sẽ trở lại, trang cá nhân của nam MC chủ yếu cập nhật công việc riêng và những chia sẻ về đời sống.

Trấn Thành được xem là thành viên quan trọng của Running Man Vietnam mùa trước.

Sự im ắng này khiến một bộ phận khán giả lo ngại Running Man Vietnam mùa 4 có thể thiếu Trấn Thành. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng chưa thể kết luận nam MC vắng mặt chỉ vì anh chưa lên tiếng. Trấn Thành có thể đang bận lịch trình cá nhân hoặc phải giữ kín thông tin theo yêu cầu của chương trình.

Running Man Vietnam là phiên bản Việt hóa của chương trình tạp kỹ thực tế nổi tiếng tại Hàn Quốc. Mùa 3 của show thực tế được sản xuất bởi Forest Studio, đơn vị đứng sau các chương trình Xuân hạ thu đông, rồi lại Xuân, Eyes Contact Live, Mùi vị những chuyến đi… Nhà sản xuất này bắt tay cùng đài truyền hình Hàn Quốc SBS để mang Running Man Vietnam trở lại.

Chương trình có sự tham gia của Trấn Thành, Anh Tú, Quang Tuấn, Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Quang Trung, Quân A.P.