Hot boy sinh năm 2000 Thái Vũ hiện tại

Thái Vũ được chú ý với vai diễn trong “Cha tôi, người ở lại”. Nhờ thế, anh có thêm nhiều cơ hội diễn xuất và lượng khán giả nhất định.

Cách đây không lâu, Thái Vũ gây chú ý khi tham gia Cha tôi, người ở lại. Anh sắp trở lại cùng bộ phim mang tên Phía bên kia thành phố.

Khai thác câu chuyện học đường dưới góc nhìn tâm lý và gia đình, Phía bên kia thành phố lựa chọn cách tiếp cận gần gũi nhưng không né tránh những vấn đề gai góc của tuổi mới lớn như áp lực thành tích, sang chấn tinh thần hay sự tổn thương trong các mối quan hệ bạn bè.

Phim xoay quanh hai nhân vật trung tâm là Cương và Khuê - đôi bạn thân cùng lớn lên tại một khu lao động ven đô. Nếu Cương là cậu học sinh nghịch ngợm, bốc đồng nhưng sống nghĩa khí, Khuê lại hoàn toàn trái ngược: học giỏi, ít nói và khép kín.

Một người luôn dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, người còn lại chọn im lặng trước những áp lực vô hình ở trường học. Dù khác biệt, cả hai vẫn gắn bó với nhau như anh em, bù đắp cho nhau những thiếu hụt trong cuộc sống.

Hình ảnh Thái Vũ trong phim mới. Ảnh: NSX.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi Tuyết Lan chuyển tới lớp. Cô gái đến từ “phía bên kia thành phố” không chỉ mang đến những rung động tuổi mới lớn mà còn kéo theo hàng loạt bí mật liên quan tới quá khứ và cái chết của anh trai mình.

Từ những hiểu lầm và tổn thương chồng chất, tình bạn giữa ba nhân vật dần bị cuốn vào vòng xoáy của sự đố kỵ, chia rẽ và các lựa chọn sai lầm. Sau biến cố, Cương và Khuê bước sang hai hướng hoàn toàn khác nhau.

Thay vì khai thác màu sắc bi kịch nặng nề, bộ phim chọn nhịp kể giàu cảm xúc, đan xen giữa sự hồn nhiên tuổi học trò với những vết thương tâm lý âm ỉ. Những hành động sai lệch của các nhân vật trẻ không được nhìn nhận đơn thuần ở góc độ đúng - sai mà đặt trong bối cảnh áp lực học tập, kỳ vọng gia đình và sự thiếu kết nối trong quá trình trưởng thành.

Không dừng ở câu chuyện học đường, phim còn mở rộng lát cắt về vai trò của gia đình đối với tâm lý trẻ vị thành niên. Các bậc phụ huynh trong phim đều mang màu sắc riêng và có ảnh hưởng trực tiếp tới lựa chọn của con cái.

Dàn diễn viên trẻ là điểm nhấn đáng chú ý của phim. Võ Hoài Vũ vào vai Cương với hình ảnh cậu học sinh bốc đồng nhưng giàu cảm xúc. Trong khi đó, Thái Vũ tiếp tục theo đuổi dạng vai nội tâm với nhân vật Khuê - chàng trai sống khép kín, nhiều mặc cảm và chất chứa tổn thương.

Lần đầu đảm nhận vai chính, Tú Quyên vào vai Tuyết Lan - cô gái có vẻ ngoài nổi bật nhưng mang nhiều rạn vỡ bên trong. Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của các diễn viên Nguyễn Lê Như Thành, Nguyên Châu, Trung Anh cùng Ali Thục Phương trong vai Thảo - em gái Cương.