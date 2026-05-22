Loạt địa danh Việt Nam xuất hiện trong 'Doraemon'

  • Thứ sáu, 22/5/2026 10:33 (GMT+7)
Nhiều địa danh nổi tiếng của nước ta xuất hiện trong tập phim đặc biệt "Món quà là chuyến du lịch Việt Nam" khiến khán giả thích thú.

Ngay trước thềm ra mắt phim, đoạn trailer mới được tung ra thu hút sự quan tâm của khán giả. Trong tập đặc biệt này, Shizuka thể hiện mong muốn được ghé thăm mảnh đất hình chữ S. Nobita đã đề nghị tặng bạn học món quà sinh nhật là chuyến du lịch như Shizuka mong ước.

Nhóm Doraemon đến Việt Nam du lịch. Ảnh: Mon Fansub.

Cậu định sử dụng cánh cửa thần kỳ, nhưng món bảo bối của mèo ú lại đang bị hỏng, cần sửa chữa. Diễn biến tập phim xoay quanh việc Nobita và Doraemon phải xoay xở để hiện thực hóa chuyến đi, mở ra hành trình đến Việt Nam của nhóm bạn thân.

Điểm dừng chân đầu tiên của nhóm bạn là hồ Hoàn Kiếm tại Hà Nội. Tại đây, cả nhóm trải nghiệm văn hóa địa phương. Nobita và Doraemon đội nón lá, trong khi Shizuka và Dorami diện áo dài. Họ cùng nhau thưởng thức những món ngon ở thủ đô Việt Nam và ghé thăm nhiều địa danh nổi tiếng.

Sau Hà Nội, nhóm bạn thân tiếp tục di chuyển đến các địa điểm khác như Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Đà Nẵng hay TP.HCM. Hình ảnh nhiều địa danh nổi tiếng như phố cổ Hội An, Cầu Rồng Đà Nẵng hay Bưu điện TP.HCM lần lượt xuất hiện trong trailer, khiến khán giả thích thú.

Nhiều địa danh Việt Nam xuất hiện trong phim Doraemon. Ảnh: Mon Fansub.

Loạt ảnh Việt Nam xuất hiện trong tập phim đặc biệt của Doraemon hiện được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận. Nhiều ý kiến bày tỏ háo hức vì đây là lần đầu tiên một tập phim Doraemon lấy bối cảnh chủ yếu tại mảnh đất hình chữ S.

Theo tiết lộ, tập phim Món quà là chuyến du lịch Việt Nam được thực hiện nhằm quảng bá cho bom tấn điện ảnh thứ 45 Doraemon: Tân Nobita và lâu đài dưới đáy biển. Phim chính thức lên sóng từ ngày 23/5.

