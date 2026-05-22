Nữ diễn viên lộ video ôm hôn bạn trai

Châu Dã vừa bị quay lại cảnh ôm hôn một người đàn ông. Video thân mật của cô nhanh chóng đưa chủ đề liên quan lên top 1 Weibo, thu hút lượng lớn thảo luận.

Theo tin tức ngày 22/5 của Sohu, diễn viên Châu Dã bị bắt gặp có nhiều cử chỉ thân mật với một người đàn ông được cho là bạn trai. Đoạn video do paparazzi ghi lại nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, khiến chủ đề liên quan đến đời tư của nữ diễn viên trở thành tâm điểm bàn luận.

Theo thông tin, hình ảnh được ghi lại khi Châu Dã trở về Bắc Kinh và gặp một người đàn ông. Khi vừa gặp, cả hai ôm và hôn thân mật. Trong một số khoảnh khắc, nữ diễn viên còn được cho là có cử chỉ gần gũi khác với người đàn ông này.

Truyền thông Trung Quốc cho biết Châu Dã từng gặp gỡ người đàn ông này vào khoảng giữa tháng 4. Đến giữa tháng 5, sau khi kết thúc công việc, cô tiếp tục bị ghi lại cảnh gặp người này và có những hành động thân mật tương tự. Các bài đăng mô tả cả hai đang trong giai đoạn tình cảm nồng nhiệt.

Sau khi video được chia sẻ, chủ đề liên quan đến Châu Dã đã vươn lên vị trí top 1 trên Weibo. Một số khán suy đoán người đàn ông trong video có thể là Châu Hạo Kỳ, nam diễn viên trẻ từng được nhắc đến trong dự án Vụng trộm không thể giấu. Tuy nhiên, thông tin này sau đó đã bị một nguồn trong giới giải trí Trung Quốc phủ nhận.

Hiện phía nữ diễn viên cũng chưa đưa ra phản hồi chính thức về tin đồn tình cảm này.

Châu Dã sinh năm 1998, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Cô được công chúng biết đến rộng rãi sau vai Ngụy Lai trong phim điện ảnh Em của thời niên thiếu. Sau đó, Châu Dã tiếp tục mở rộng hoạt động ở mảng truyền hình với nhiều dự án như Sơn Hà Lệnh, Hộ Tâm, Vi Hữu Ám Hương Lai, Rất Nhớ Rất Nhớ Anh và Đừng Rung Động Vì Anh. Nhờ ngoại hình nổi bật cùng khả năng đảm nhận nhiều dạng vai, cô được xem là một trong những gương mặt trẻ đáng chú ý của màn ảnh Hoa ngữ.

Về đời tư, Châu Dã vốn khá kín tiếng và hiếm khi công khai chuyện tình cảm trước truyền thông. Vì vậy, đoạn video ghi lại cảnh cô thân mật, ôm hôn một người đàn ông nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội Trung Quốc.