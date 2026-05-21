Song Hye Kyo gợi cảm ở tuổi 44

  • Thứ năm, 21/5/2026 22:27 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Song Hye Kyo đăng loạt ảnh hậu trường thanh lịch, gợi cảm trên trang cá nhân. Sắc vóc và phong cách thời trang tinh tế của cô nhận nhiều lời khen.

Theo Chosun, mới đây, nữ diễn viên Song Hye Kyo đăng tải loạt ảnh hậu trường trên trang cá nhân, thu hút sự chú ý của người hâm mộ nhờ vẻ đẹp và phong cách thời trang tinh tế.

Trong các bức ảnh, Song Hye Kyo diện váy lingerie tông nude kết hợp ren tinh xảo, kiểu tóc ngắn mềm mại và vòng cổ đính hạt tạo điểm nhấn sang trọng. Ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ giúp tổng thể hình ảnh vừa gần gũi vừa thanh lịch.

Một số bức ghi lại cảnh cô cầm ly nước, nhìn trực diện máy ảnh, làm nổi bật đường nét khuôn mặt và dáng người thon thả. Ở bức khác, cô phối nội y đen, váy slip ren, áo sơ mi kẻ sọc và áo blazer, tạo phong cách vừa gợi cảm vừa sang trọng.

Ngay sau khi đăng tải, loạt ảnh của Song Hye Kyo nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội Hàn Quốc. Nhiều khán giả chia sẻ lại hình ảnh, kèm những lời khen ngợi về sắc vóc và phong cách thời trang của cô. Hashtag liên quan đến tên cô và loạt ảnh này lọt vào top trending trên các nền tảng SNS trong ngày.

Hình ảnh gây sốt của Song Hye Kyo. Ảnh: @songhyekyo.

Hiện tại, Song Hye Kyo đang chuẩn bị cho dự án tiếp theo là series Netflix Slowly and Intensely (tạm dịch: Chậm rãi và mãnh liệt), lấy bối cảnh ngành giải trí Hàn Quốc giai đoạn 1960-1980, thời kỳ nhiều biến động và bạo lực. Trong phim, cô đảm nhận vai Min Ja, một phụ nữ trải qua cuộc sống khó khăn và dấn thân vào ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc.

Trước đó, Song Hye Kyo tiếp tục duy trì sức hút mạnh mẽ. Năm 2025, cô trở lại điện ảnh với phim kinh dị siêu nhiên Dark Nuns, vào vai sơ Junia, một nữ tu quyết tâm cứu một cậu bé bị quỷ ám. Tác phẩm đạt hơn 1,6 triệu lượt khán giả tại Hàn Quốc và được phát hành tại nhiều thị trường quốc tế.

Song Hye Kyo là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của màn ảnh Hàn Quốc, thuộc thế hệ sao Hallyu có sức ảnh hưởng lớn tại châu Á. Cô sinh năm 1981, nổi tiếng qua nhiều phim truyền hình đình đám như Trái tim mùa thu, Ngôi nhà hạnh phúc, Gió mùa đông năm ấy, Hậu duệ mặt trời và gần đây là The Glory.

Với The Glory, Song Hye Kyo có màn trở lại ấn tượng khi vào vai Moon Dong Eun, người phụ nữ lên kế hoạch trả thù sau những tổn thương thời niên thiếu; vai diễn này cũng giúp cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc mảng truyền hình tại Baeksang Arts Awards 2023.

Về đời tư, Song Hye Kyo từng kết hôn với nam diễn viên Song Joong Ki vào năm 2017 sau khi cả hai hợp tác trong Hậu duệ mặt trời. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân kết thúc vào năm 2019. Sau ly hôn, nữ diễn viên khá kín tiếng về chuyện cá nhân, chủ yếu xuất hiện trước công chúng qua các dự án phim ảnh, sự kiện thời trang và hoạt động quảng bá thương hiệu.

Minh An

  • Song Hye Kyo

    Song Hye Kyo

    Song Hye Kyo là nữ diễn viên Hàn Quốc được biết đến qua các phim Trái tim mùa thu, Một cho tất cả, Ngôi nhà hạnh phúc, Gió đông năm ấy, Hậu duệ mặt trời. Năm 2017, cô đứng thứ 7 trong danh sách những người nổi tiếng của "Korea Power Celebrity" do tạp chí Forbes bình chọn.

    • Ngày sinh: 22/11/1981
    • Nơi sinh: Daegu, Hàn Quốc
    • Chồng: Song Joong Ki

  • Song Joong Ki

    Song Joong Ki

    Song Joong Ki được nhiều khán giả biết đến qua bộ phim Sungkyunkwan Scandal và chương trình giải trí Running Man. Sau khi hoàn tất nghĩa vụ quân sự, anh vào vai chính trong bom tấn truyền hình Hậu duệ mặt trời thu hút mức tỷ suất khán giả cao nhất tại Hàn Quốc, đưa anh thành một ngôi sao Hallyu hàng đầu.

    • Ngày sinh: 19/9/1985
    • Nơi sinh: Daejeon, Hàn Quốc
    • Vợ: Song Hye Kyo

