Động thái của Kỳ Duyên

Giữa lúc bị nhắc tên trong nội dung tiêu cực gây bàn tán trên mạng xã hội, Kỳ Duyên cùng nhiều nghệ sĩ khác nhanh chóng đăng bài thay cho động thái phủ nhận.

Ngày 22/5, loạt nghệ sĩ bất ngờ bị réo tên trong các thông tin tiêu cực trên mạng xã hội. Là một trong những nghệ sĩ bị nhắc tên, Hoa hậu Kỳ Duyên đăng story chụp cảnh đang sấy tóc kèm theo chú thích: “Đang ở Đà Lạt gội đầu lạnh muốn xỉu mà cứ hot cái gì”.

Trên trang cá nhân, trong khoảng 24 giờ qua, hoa hậu chia sẻ nhiều video quay chuyến đi tới Đà Lạt. Cô cũng đăng ảnh chụp cùng Thiên Ân với chú thích: "Đồng phục du lịch của chúng em".

Kỳ Duyên và Soobin chia sẻ hình ảnh mới. Ảnh: FBNV.

Cùng thời điểm, Soobin cũng chia sẻ tấm ảnh tự chụp trước gương. Trong khi đó, rapper Andree Right Hand đăng ảnh chụp cảnh đang làm tóc. Trịnh Thăng Bình cũng là một trong những nghệ sĩ bị nhắc tên vào tin đồn. Tương tự động thái của các đồng nghiệp khác, nam ca sĩ đăng ảnh chụp bản thân đang tập gym và nhấn mạnh đây là ảnh gốc.

Về phía Quân A.P, anh đăng ảnh tập luyện trong phòng gym mà không chia sẻ gì thêm. Theo thống kê trên Google Trends tính tới 15h ngày 22/5, từ khóa "Quân A.P" tăng hơn 800% lượt tìm kiếm trong 24 giờ.

Trước đó, giới showbiz xôn xao khi nhiều nghệ sĩ bị réo tên trong những bài viết, bình luận trên mạng xã hội. Đáng nói, những bài viết đều liên quan đến thông tin tiêu cực khiến cộng đồng mạng bàn tán. Do đó, động thái của nghệ sĩ được cho là nhằm phủ nhận có liên quan đến nội dung đang lan truyền trên mạng xã hội.