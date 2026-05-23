Lý do Quốc Trường bị chê cười khắp mạng xã hội

"Một thời ta đã yêu" thu hút bàn tán vì những phân đoạn gượng gạo, sến súa và lời thoại thiếu tự nhiên. Quốc Trường bị chê vì diễn xuất cứng nhắc, biểu cảm hạn chế.

Sau khi Hẹn em ngày nhận thực gây sốt phòng vé, mang về chiến thắng hiếm hoi cho thể loại lãng mạn tại thị trường Việt Nam, Một thời ta đã yêu được kỳ vọng sẽ tái lập thành tích tương tự. Đặc biệt là khi, cả hai dự án lãng mạn kể trên có nhiều điểm tương đồng, từ mốc thời gian quá khứ, âm nhạc, cho đến cách khai thác tình yêu ở khía cạnh táo bạo hơn, hiếm khi xuất hiện trên màn ảnh nội địa.

Dù vậy, trái ngược với dự án ra mắt trước đó một tháng, Một thời ta đã yêu nhanh chóng nhận những phản hồi tiêu cực về chất lượng; doanh thu của phim cũng nhỏ giọt, rơi vào cảnh ế ẩm. Đến hiện tại, thứ duy nhất khán giả còn nhớ về Một thời ta đã yêu dường như chỉ là những phân đoạn tình cảm sến sẩm, cùng loạt câu thoại ngớ ngẩn đến buồn cười. Và trong đó, không thể không nhắc đến màn trình diễn cá nhân của Quốc Trường.

Bộ phim bị chế giễu khắp mạng xã hội

Một thời ta đã yêu kể về câu chuyện tình yêu tay ba đầy trúc trắc ở hai giai đoạn thời gian khác nhau của cuộc đời. Phim bắt đầu vào mùa hè năm 2006, khi chàng trai trẻ mới 18 tuổi Bảo (Phát Đạt) bước vào những rung động đầu đời sau khi gặp Quỳnh (Quỳnh Thy), một người phụ nữ quyến rũ và từng trải.

Trong phim, Quốc Trường vào vai Toàn - bạn trai lâu năm của Quỳnh. Toàn được khắc họa là người trầm ổn, lãng mạn và sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu. Nhân vật của Quốc Trường đóng vai trò trung tâm trong tam giác tình cảm, đồng thời là mắt xích quan trọng kết nối những xung đột giữa quá khứ và hiện tại.

Một thời ta đã yêu viral khắp mạng xã hội vì nhiều phân đoạn gượng gạo.

Thực chất, Một thời ta đã yêu mang một tiền đề tương đối tốt, hoàn toàn đủ không gian để đem đến một câu chuyện cảm xúc, thú vị. Song sau cùng, bởi những vụng về trong cách xử lý của người cầm trịch Nguyễn Xuân Nghĩa, bộ phim bị bủa vây bởi những phân đoạn gượng gạo, sến súa. Đơn cử như cảnh Toàn và Bảo trèo lên vách đá hái hoa tặng Quỳnh.

Trong cảnh này, Quỳnh nhìn thấy và say mê một bông hoa bên vách đá, từ đó thôi thúc Toàn quyết tâm trèo xuống hái tặng người mình yêu. Dù vậy, thực tế, bông hoa đó chỉ là một cây dại mọc ven đường, không hề rực rỡ như lời khen, tạo ra sự kỳ cục cho phân đoạn. Cách Bảo nghĩ đến việc buông tay Toàn giữa vách núi cũng khá gượng ép do khi đó, động cơ của nhân vật chưa thật sự mạnh. Thay vì hồi hộp theo nhân vật, khán giả lại phải bật cười vì cách dẫn vào tình huống khiên cưỡng, lời thoại ngô nghê và diễn xuất kém chân thực.

Đỉnh điểm là cảnh Toàn rơi xuống vực, được quay slow-motion với nhịp dựng cứng nhắc, góc máy lỗi thời và động tác hơi cường điệu. Sự vụng về trong dàn dựng được phô bày rõ ràng, khiến cảnh quay mất đi sự hồi hộp và nét lãng mạn vốn cần thiết, đồng thời tạo cảm giác ngô nghê đến mức hài hước.

Phần thoại trong Một thời ta đã yêu là một trong những lý do khiến phim bị chê trên mạng xã hội. Nhiều câu thoại của nhân vật gây khó chịu cho khán giả bởi sự thiếu tự nhiên, gượng gạo và đôi khi khó hiểu. Đơn cử như những câu: “Bông đẹp quá kìa”, “Anh chỉ muốn dùng món đồ chơi này đúng không, anh khoe tôi như chiếc xe”; hay khi Bảo hỏi lý do thích đọc sách, Quỳnh trả lời: “Vì muốn chứng tỏ với ai đó, chị có giáo dục”.

Nhiều đoạn thoại trong Một thời ta đã yêu mang nặng tính văn viết, thiếu sự tự nhiên của ngôn ngữ đời sống. Thậm chí, không ít câu từ tạo cảm giác như được dịch trực tiếp từ tiếng Anh sang tiếng Việt, mạch đối thoại trở nên rời rạc, thiếu độ trôi chảy. Kết hợp với đài từ chưa nhịp nhàng của diễn viên, nhiều phân đoạn từ đó trở nên kỳ quặc, hoàn toàn mất đi yếu tố cảm xúc.

Sau khi công chiếu, các phân đoạn gượng gạo trong Một thời ta đã yêu nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, với hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều clip chế và meme xuất hiện, thu hút khán giả bàn tán sôi nổi về phim. Dù vậy, thực tế, hiệu ứng lan truyền trên mạng không cải thiện doanh thu, bởi phần lớn phản ứng là chế giễu và chỉ trích.

Sau hơn một tuần ra rạp, dự án chỉ dắt túi 1,7 tỷ đồng , đối diện nguy cơ lỗ nặng.

Quốc Trường và Quỳnh Thy trong cảnh hái hoa.

Màn trình diễn đáng quên của Quốc Trường

Hơn nửa năm sau bộ phim Chị ngã em nâng, Quốc Trường trở lại màn ảnh rộng với hình tượng quen thuộc: người đàn ông trưởng thành, thành đạt, sánh đôi với nữ chính có ngoại hình nổi bật nhưng nhiều biến cố trong cuộc đời. Hình ảnh này vốn là thế mạnh của nam diễn viên 38 tuổi, do anh từng đảm nhận dạng vai tương tự trong nhiều tác phẩm trước đây. Ở một mức độ nhất định, ngoại hình chững chạc, phong thái điềm đạm, nam tính cũng giúp Quốc Trường có lợi thế khi hóa thân vào kiểu nhân vật này.

Dù vậy, trong Một thời ta đã yêu, lợi thế quen thuộc ấy lại chưa được chuyển hóa thành một màn trình diễn đủ sức thuyết phục. Với tổng thời lượng lên hình chưa đến 30 phút, chỉ khoảng 1/4 thời lượng cả phim, Toàn rõ ràng không phải nhân vật có nhiều đất diễn.

Chưa kể, ngay trong những phân đoạn quan trọng được trao, Quốc Trường cũng chưa tận dụng được để khắc họa chiều sâu tâm lý cho nhân vật. Những chuyển biến cảm xúc của Toàn diễn ra khá mờ, thiếu lớp lang, khiến người xem khó cảm nhận được tình yêu, sự day dứt hay nỗi tuyệt vọng mà nhân vật đáng lẽ phải có.

So với Quỳnh Thy và Phát Đạt, Quốc Trường là gương mặt có nhiều kinh nghiệm diễn xuất hơn. Tuy nhiên, màn trình diễn của anh lại không thật sự nổi bật giữa dàn diễn viên. Nét diễn của Quốc Trường trong phim vẫn mang nhiều dấu vết quen thuộc từ các dự án trước: gương mặt ít biến hóa, biểu cảm chưa đa dạng, cách thoại đôi lúc thiếu tự nhiên. Ở những cảnh cần sự dồn nén, anh chưa tạo được sức nặng nội tâm; còn ở những cảnh cần sự bùng phát, phản ứng của nhân vật lại có phần nặng tính minh họa.

Đặc biệt, trong một số phân đoạn giàu cảm xúc, diễn xuất của Quốc Trường khó tạo được sự đồng cảm cần thiết. Thay vì cho thấy sự si tình, liều lĩnh của một người đàn ông đang yêu đến mức sẵn sàng bất chấp, màn thể hiện này tạo cảm giác thiếu tiết chế và phần nào bị lệch khỏi nhịp cảm xúc chung của cảnh phim.

Ở phân đoạn Toàn và Quỳnh khiêu vũ giữa đường, hình thể của Quốc Trường gồng cứng và tương tác tình cảm giữa hai nhân vật không hiệu quả. Suốt phim, ánh mắt và hành động của cả hai thiếu chất tình, khiến người xem chưa thể cảm nhận được tình yêu của cả hai.

Quốc Trường khá vụng về trong Một thời ta đã yêu.

Chính vì vậy, tình huống Toàn quyết định từ bỏ mọi thứ để chạy theo Quỳnh sau khi bị gia đình ngăn cấm yêu đương trở nên thiếu thuyết phục. Khi nền tảng cảm xúc chưa được xây dựng đủ vững, sự lựa chọn cực đoan của nhân vật dễ tạo cảm giác đột ngột.

Đáng tiếc hơn, kết cục của Toàn cũng được xử lý vội, gần như khép lại bằng một thông tin được tiết lộ qua lời thoại ở đoạn cuối, hành trình nhân vật từ đó càng thêm hụt hẫng.

Rõ ràng, Một thời ta đã yêu còn nhiều điểm yếu trong cách xây dựng và triển khai câu chuyện. Thậm chí, với những hạn chế kể trên, có lẽ không quá lời khi nói đây là một dự án đáng quên trong sự nghiệp của nam diễn viên 38 tuổi.