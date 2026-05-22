Nghệ sĩ tiêu tan sự nghiệp vì ma túy

  • Thứ bảy, 23/5/2026 00:58 (GMT+7)
Nhiều nghệ sĩ Trung Quốc khi vướng vào bê bối ma túy ngay lập tức bị cấm hoạt động nghệ thuật.

Những ngày qua, khán giả Việt Nam sốc trước thông tin các nghệ sĩ như Miu Lê, Long Nhật, Sơn Ngọc Minh bị bắt vì sử dụng chất cấm. Ngày 22/5, tại hội nghị Phổ biến bộ quy tắc ứng xử trên môi trường số, Cục trưởng Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, ông Lê Quang Tự Do cho biết cơ quan quản lý đang lập danh sách đen (blacklist) những người nổi tiếng vi phạm pháp luật, từ đó đưa ra quy tắc ứng xử để nhãn hàng cân nhắc hạn chế hợp tác.

Tại Trung Quốc, những nghệ sĩ vướng vào bê bối sử dụng chất cấm chất gây nghiện đều không được phép hoạt động nghệ thuật. Dù họ từng có danh tiếng lớn đến đâu, có gia thế khủng phía sau đều không thoát khỏi đòn trừng phạt của các cơ quan quản lý.

"Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh" Phó Nghệ Vỹ

Phó Nghệ Vỹ sinh năm 1964 tại Cáp Nhĩ Tân, là minh tinh có tiếng tại Trung Quốc thập niên 1990. Với ngoại hình đẹp chuẩn mỹ nhân cổ trang, Phó Nghệ Vỹ được mời tham gia đóng phim từ năm 14 tuổi. Cô góp mặt trong các dự án lớn như Ngô Tam Quế và Trần Viên Viên, Bao Thanh Thiên: Thất hiệp ngũ nghĩa... được biết tới nhiều nhất là vai Đát Kỷ trong Phong Thần 1990. Khả năng diễn xuất tốt của Phó Nghệ Vỹ đã giúp vai diễn Đát Kỷ trở nên sống động, xứng danh "yêu phi" trong truyền thuyết.

Phó Nghệ Vỹ từng là nghệ sĩ nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ.

Tháng 3/2016, giới giải trí Hoa ngữ chấn động khi Phó Nghệ Vỹ bị bắt vì dính líu tới ma túy. Ở tuổi 52, cô đối diện với án tù vì không chỉ sử dụng, còn tàng trữ, chứa chấp người dùng ma túy. Tại sở cảnh sát, Phó Nghệ Vỹ cho biết cô đã dùng ma túy từ 7 năm trước đó do bị bạn bè lôi kéo và đang lâm vào tình cảnh chán chường vì cuộc sống hôn nhân đổ vỡ.

Phó Nghệ Vỹ bị giam 2 tháng, sau khi ra tù, cô khóc và xin lỗi công chúng. Song lúc này, nữ diễn viên đã trở thành nghệ sĩ có vết nhơ đạo đức, vi phạm pháp luật, không được xuất hiện trên truyền hình.

Nữ diễn viên từng bật khóc ân hận vì sử dụng chất cấm.

Con trai Thành Long - Phòng Tổ Danh

Phòng Tổ Danh là con trai độc nhất của Thành Long, được cha hướng dẫn bước vào giới giải trí. Với gia thế như vậy, Phòng Tổ Danh không cần có tác phẩm nổi tiếng vẫn được săn đón.

Tháng 8/2014, Tổ Danh và người bạn - nam diễn viên Kha Chấn Đông bị bắt vì hành vi sử dụng và tàng trữ ma túy. Con trai Thành Long thừa nhận sử dụng chất cấm 8 năm ngay từ khi mới bước chân vào showbiz. Nam diễn viên bị tuyên phạt 6 tháng tù giam, phạt tiền 2.000 NDT.

Con trai Thành Long khiến cha muối mặt, đánh mất tương lai dù có bệ đỡ lớn.

Thành Long muối mặt thay con trai xin lỗi công chúng và khẳng định không sử dụng các mối quan hệ để chạy giúp Phòng Tổ Danh thoát tội hay được giảm án. "Con tôi làm sai thì nó phải tự chịu hậu quả", Thành Long nói.

Khi đến chính huyền thoại võ thuật cũng không dạy được con, ông để con tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Sau đó, Phòng Tổ Danh bị cấm hoạt động nghệ thuật. Hiện tại, nam diễn viên ở ẩn tại Thái Lan. Thành Long chia sẻ con trai ít liên lạc với gia đình.

"Nam thần học đường" Kha Chấn Đông

Cùng bị bắt với Phòng Tổ Danh là nam diễn viên Đài Loan (Trung Quốc) Kha Chấn Đông. Ngôi sao phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi khai nhận bắt đầu sử dụng ma túy theo lời dụ dỗ của đàn anh trong giới giải trí. Trước khi bị bắt, Kha Chấn Đông là nam thần nổi tiếng khắp châu Á, hình mẫu bạn trai lý tưởng, sở hữu tài năng diễn xuất đáng kinh ngạc khi còn trẻ, thậm chí sự nghiệp phát triển vươn sang cả Đại lục.

Kha Chấn Đông tổ chức họp báo khóc và xin lỗi công chúng nhưng sự nghiệp cũng tiêu tan.

Tuy nhiên, sau khi dính vào bê bối, danh tiếng của Kha Chấn Đông tụt dốc, anh bị ghi vào danh sách đen các nghệ sĩ có vết nhơ và bị cấm hoạt động nghệ thuật tại Trung Quốc Đại Lục. Kha Chấn Đông trở về quê nhà, phải ở ẩn nhiều năm mới bắt đầu quay lại đóng phim, nhưng thời kỳ đỉnh cao đã qua.

Đến năm 2021, Tổng cục Phát thanh, Truyền hình Trung Quốc chính thức thông qua quy định Kiểm soát vấn nạn ma túy trong ngành giải trí Hoa ngữ. Theo đó, các nghệ sĩ vướng scandal sử dụng tàng trữ chất cấm đều không được phép hoạt động nghệ thuật, kể cả xuất hiện trên các phương tiện truyền thông hay làm công việc hậu trường, sản xuất. Các tác phẩm có sự góp mặt của họ cũng không được cấp phép phát sóng.

Chính vì vậy, việc dính vào ma túy hay chất gây nghiện, chính là "án tử" với thân phận nghệ sĩ tại Trung Quốc.

Minh Vũ/Tiền Phong

