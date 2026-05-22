Lê Lộc sinh con

Vợ chồng Lê Lộc và Tuấn Dũng vừa chào đón con đầu lòng. Họ đã có khoảng 5 năm bên nhau.

Tối 22/5, diễn viên Duy Phước đăng ảnh gia đình, đồng thời thông báo em gái anh là Lê Lộc vừa sinh con đầu lòng. Trong tấm ảnh, Lê Lộc bế em bé mới chào đời và được người thân quây quần bên cạnh. Kèm theo hình ảnh, Duy Phước nhắn nhủ: “Chúc mừng em gái và em rể”. Khi được nhiều đồng nghiệp, khán giả chúc mừng, Duy Phước thay mặt em gái gửi lời cảm ơn.

Lê Lộc và Tuấn Dũng có khoảng 5 năm gắn bó bên nhau. Cặp đôi đã đăng ký kết hôn nhưng đến nay chưa tổ chức lễ cưới. Trong suốt thời gian yêu nhau, cả hai thường xuyên đồng hành tại các sự kiện giải trí và cùng hoạt động ở Sân khấu kịch Hồng Vân.

Gia đình Lê Lộc hạnh phúc khi chào đón thành viên mới. Ảnh: FBNV.

Vào dịp Valentine's Day vừa qua, Tuấn Dũng đăng tải hình ảnh của bạn đời kèm lời nhắn ngọt ngào: “Valentine vui vẻ nhé bé. Chúc tất cả chị em phụ nữ trên Trái đất này Valentine hạnh phúc và mãi xinh đẹp”.

Trước đó, Lê Lộc từng chia sẻ cô trân trọng sự hiền lành, tử tế của Tuấn Dũng cũng như cách anh luôn đối xử chân thành với mọi người xung quanh.

Đến tháng 3, nữ diễn viên xác nhận đang mang thai con đầu lòng. Thời điểm đó, trên trang cá nhân, Lê Lộc hạnh phúc thông báo cô và Tuấn Dũng sắp chào đón em bé đầu tiên sau nhiều năm gắn bó.

“Vì có lý do nên bây giờ chúng em mới dám chia sẻ. Đầu tiên là để đảm bảo sức khỏe được ổn định. Thứ hai là cũng có rất nhiều sự kiện quan trọng khác. Chúng em quyết định để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Nhưng nay các bà đã tiết lộ, thôi thì chúng em tiếp lời. Chúng em xin góp một bé ngựa nhỏ vào năm 2026”, nữ diễn viên chia sẻ.

Lê Lộc và Tuấn Dũng gắn bó nhiều năm.

Lê Lộc sinh năm 1995, là con gái của nghệ sĩ Lê Giang - Duy Phương. Tuấn Dũng sinh năm 1992, thành công từ chương trình Cười xuyên Việt. Lê Lộc và Tuấn Dũng là bạn bè từ nhiều năm trước. Ở Người ấy là ai, Tuấn Dũng tham gia để tỏ tình với Lê Lộc nhưng bị từ chối. Sau chương trình, 2 người thân thiết nhiều hơn rồi tiến tới mối quan hệ chính thức.