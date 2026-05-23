Châu Bùi và Binz sau 6 năm bên nhau

Binz và Châu Bùi đã có khoảng 6 năm gắn bó và luôn là một trong những cặp đôi được quan tâm của showbiz Việt. Mới đây, trong đoạn clip chia sẻ về quá trình thực hiện album mới, Binz lần đầu trải lòng về khoảng thời gian quá bận rộn với công việc khiến anh không thể ở bên bạn gái. Nam rapper thừa nhận bản thân làm chưa tốt trong vai trò người yêu và gửi lời cảm ơn đến Châu Bùi vì đã luôn đồng hành, hy sinh cho anh.
Rapper chia sẻ: “Anh đã viết trên tạp dề rằng anh cảm ơn sự hy sinh của em trong suốt thời gian anh làm album này. Châu ngủ một mình rất nhiều. Có thể anh làm tốt trong âm nhạc nhưng với tư cách một người yêu, anh đang làm rất tệ. Vì anh phải để Châu dần quen với việc ngủ một mình như vậy. Anh muốn cảm ơn em vì sự hy sinh của em trong thời gian qua”.
Trong 6 năm yêu nhau, cặp đôi cũng thoải mái thể hiện sự tình tứ trước công chúng và thường xuyên đi du lịch cùng nhau để hâm nóng tình cảm. Trong thời gian Binz tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, Châu Bùi thường xuyên xuất hiện để ủng hộ bạn trai. Năm 2025, khi Châu Bùi tham gia Em xinh "say hi", Binz tiếp tục đồng hành bằng việc hỗ trợ phần rap cho tiết mục solo của cô mang tên Đan bàn tay. Trong phần trình diễn, fashionista sinh năm 1997 cũng công khai thể hiện tình cảm với bạn trai.
Trước đó, vào tháng 5/2025, khi xuất hiện tại đêm nhạc của Soobin và được khán giả hỏi “Khi nào cưới?”, Binz đáp ngắn gọn: “Sớm thôi”. Câu trả lời này nhanh chóng khiến người hâm mộ cho rằng nam rapper đang úp mở kế hoạch kết hôn với Châu Bùi. Tuy nhiên, đến tháng 2 năm nay, cặp đôi vướng nghi vấn rạn nứt khi có nhiều động thái lạ trên mạng xã hội. Cùng thời điểm, Binz liên tục phát hành những ca khúc mang màu sắc buồn bã, trong khi cả hai cũng hạn chế tương tác và ít đăng ảnh chung hơn trước.
Tuy nhiên, sau đó, Châu Bùi đã chia sẻ lại đoạn clip Binz nhắc đến cô trong một chương trình. Động thái này được cho là để phủ nhận tin đồn 2 người chia tay. Trong chương trình, nam rapper nói về bạn gái: “Với những gì em trải qua mà em vẫn cười tươi như vậy, em chính là động lực để anh cười nhiều hơn á. Ngoài Châu ra, cũng chẳng có gì làm anh cười nhiều hết”.
Binz mới đây trở lại với album mới mang tên Gặp lại. Đây là sản phẩm dài hơi đầu tiên của nam rapper sau khoảng 2 năm kể từ EP Keep Cầm Ca phát hành năm 2024. Trong khi đó, Châu Bùi cũng phát triển sự nghiệp âm nhạc sau khi tham gia Em xinh “say hi”. Hai tháng trước, cô ra mắt MV Big Girl Don’t Cry và đến nay đạt khoảng 600.000 lượt xem. Bạn trai cũng hỗ trợ cô trong sản phẩm này và đến chúc mừng ở buổi ra mắt dự án.
