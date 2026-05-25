Không cản nổi 'Doraemon'

  • Thứ hai, 25/5/2026 06:17 (GMT+7)
Chỉ sau ít ngày công chiếu, "Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển" phiên bản mới đã thu gần 100 tỷ đồng ở rạp Việt.

Theo thống kê trên Box Office Vietnam, doanh thu Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển tính đến tối 24/5 đã lên tới 92 tỷ đồng. Tác phẩm xếp top 1 trên bảng tổng sắp phòng vé, bỏ xa các đối thủ khác đang hiện diện ngoài rạp.

Riêng trong ngày 24/5, bom tấn hoạt hình Nhật Bản đã dắt túi thêm 20 tỷ đồng, với gần 200.000 vé bán ra trên khoảng 5.300 suất chiếu. Với lượng suất chiếu hiện tại, khả năng Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển chinh phục mốc thành tích 200 tỷ đồng tại Việt Nam hoàn toàn có thể xảy ra.

Doraemon mở màn rực rỡ tại phòng vé Việt.

Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển là phần thứ 45 trong loạt phim điện ảnh Doraemon 2D, cũng là bản làm lại của bộ phim cùng tên từng ra mắt vào năm 1983. Ở phần phim mới, cốt truyện quen thuộc vẫn được giữ nguyên khi chuyến du lịch hè của nhóm Nobita bất đắc dĩ biến thành hành trình giải cứu Trái Đất, với bối cảnh là nền văn minh bí ẩn dưới đáy biển.

Tuy nhiên, phiên bản làm lại lần này đã được chỉnh sửa và bổ sung những chi tiết mới để mạch truyện trở nên gọn gàng, dễ theo dõi hơn, đồng thời khắc phục những điểm còn thiếu hợp lý ở bản phim cũ.

Không chỉ dừng lại ở tinh thần phiêu lưu quen thuộc, bộ phim còn khéo léo cài cắm những chủ đề mang hơi thở hiện đại, từ cuộc xung đột giữa Liên bang Mu và Atlantis cho tới yếu tố trí tuệ nhân tạo được khai thác thông qua Poseidon và chiếc xe Buggy.

Phim Một thời ta đã yêu doanh thu thấp.

Trở lại diễn biến phòng vé, tuần qua, loạt phim Việt hoàn toàn bị phim quốc tế áp đảo. Phí Phông sau 1 tháng chiếu đã giảm nhiệt sâu, khả năng cao khép lại hành trình phòng vé với ngưỡng doanh thu 200 tỷ đồng. Trong khi, loạt phim dịp lễ 30/4 như Anh hùng, Heo năm móng, Trùm Sò, Đại tiệc trăng máu 8 đều đã cạn kiệt suất chiếu, ngày rời rạp không còn xa.

Hai phim Việt ra mắt gần đây là Thẩm mỹ viện âm phủ Một thời ta đã yêu đều có thành tích lẹt đẹt, dự kiến rời rạp trong tình trạng thua lỗ.

Tống Khang

