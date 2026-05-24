Không có phép màu với phim của Ngọc Trinh

"Thẩm mỹ viện âm phủ" có Ngọc Trinh đóng chính thu chưa đầy 13 tỷ đồng sau 2 tuần chiếu rạp. Phim không còn cơ hội lội ngược dòng khi số suất chiếu gần như chạm đáy.

Theo Box Office Vietnam, bộ phim kinh dị có Ngọc Trinh, Xuân Lan chìm sâu dưới bảng tổng sắp phòng vé. Sau hơn 2 tuần ra mắt, doanh thu tác phẩm theo ghi nhận là 12,6 tỷ đồng - con số thấp so với mặt bằng phim nội địa thời gian qua.

Ngọc Trinh đóng chính trong phim. Ảnh: ĐPCC.

Mở bán suất chiếu đặc biệt từ 6/5, Thẩm mỹ viện âm phủ chưa thu hút được nhiều sự quan tâm của khán giả. Phim loay hoay từ những bước chân đầu tiên ở phòng vé, kiếm tiền chậm chạp. Vì mở màn kém thuận lợi, tác phẩm bị giảm suất chiếu, kéo theo các chỉ số phòng vé "rơi tự do".

Những ngày gần đây, Thẩm mỹ viện âm phủ hầu như chỉ bán vé nhỏ giọt. Trong sáng 24/5, đứa con tinh thần của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng bán được 10 vé trên 33 suất chiếu, thu về thêm 1 triệu đồng. Với tình hình hiện tại, tác phẩm khả năng cao sẽ khép lại hành trình chiếu rạp với doanh thu khoảng 13 tỷ - con số khó giúp nhà sản xuất thu hồi vốn.

Thẩm mỹ viện âm phủ thuộc thể loại kinh dị, lấy chủ đề về nỗi ám ảnh sắc đẹp. Chuyện phim kể về bác sĩ trẻ tên Thanh (Ngọc Trinh). Để có tiền cứu người yêu đang hôn mê, cô chấp nhận làm việc tại một thẩm mỹ viện hẻo lánh. Nhưng từ khi đặt chân tới đây, Thanh phát hiện nhiều điểm bất thường. Cô gái trẻ đối diện với những sự kiện tâm linh kỳ dị, trước khi phát hiện bí mật của bà chủ thẩm mỹ viện.

Phim khả năng cao sẽ rời rạp với doanh thu 13 tỷ đồng . Ảnh: ĐPCC.

Tác phẩm có một số ý tưởng đáng ghi nhận, lại có Ngọc Trinh là một cái tên dễ thu hút quan tâm. Nhưng thực tế, những yếu tố này vẫn không "cứu" được doanh thu phim. Lý do là vì chất lượng kịch bản, diễn xuất ở mức trung bình. Khâu truyền thông cũng không thực sự hiệu quả, chưa tạo ra được độ nhận diện cho phim cũng như lý do để khán giả phải ra rạp mua vé.