Con trai cựu Thủ tướng Canada gây chú ý

Xavier “Xav” Trudeau, con trai của ông Justin Trudeau, lấn sân làm người mẫu ở tuổi 18. Anh có màn khoe cơ bụng săn chắc trong chiến dịch quảng bá.

Theo People, Xav cho biết muốn "tự mở lối đi riêng cho mình" trên hành trình theo đuổi nghệ thuật. Bước đầu tiên, anh sẽ bỏ họ Trudeau để sử dụng nghệ danh "Xav" trong quá trình hoạt động ở cả lĩnh vực người mẫu lẫn âm nhạc.

Con trai của ông Justin Trudeau làm người mẫu ảnh ở tuổi 18. Ảnh: Raimundo Langlois.

“Tôi thực sự cảm thấy áp lực. Có lẽ vì thế mà tôi muốn làm một điều hoàn toàn khác, nhưng vẫn có thể tác động đến cuộc sống của mọi người theo cách riêng của mình... Việc xây dựng một cái tên mới cho bản thân và trở thành chính mình là điều vô cùng quan trọng”, con trai của cựu Thủ tướng Canada chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tạp chí GQ.

Xav nói thêm: “Âm nhạc là lý do khiến tôi bước vào nghề người mẫu, bởi hai lĩnh vực này có sự hỗ trợ lẫn nhau. Khi xuất hiện trong các bộ ảnh cho thương hiệu, gương mặt của bạn được biết đến nhiều hơn. Điều đó giúp tăng độ tin cậy và gián tiếp hỗ trợ hoạt động âm nhạc. Công việc người mẫu đã giúp tôi xây dựng thương hiệu cá nhân với tư cách là Xav”.

Xav là con cả trong ba người con của Justin Trudeau với vợ cũ - Sophie Grégoire. Em gái anh, Ella Grace, từng cùng anh trai xuất hiện trong màn trình diễn công khai đầu tiên trên chương trình En direct de l’univers của đài Radio-Canada. Cả hai hát lại ca khúc đình đám Diamonds của Rihanna. Kể từ đó, Xav theo đuổi niềm đam mê với âm nhạc.

Xav từng mời ông Justin Trudeau vào phòng thu trong một video trên YouTube năm ngoái, để ghi lại phản ứng khi xem MV thứ ba của mình, Back Me Up.

Ông Justin Trudeau và Katy Perry cùng đi xem trận bóng Mỹ gặp Paraguay sáng 13/6. Ảnh: X.

Trong đoạn video, cựu Thủ tướng Canada thể hiện cảm xúc đầy tự hào về con trai. “Nghe này, các con đã thực sự bỏ rất nhiều công sức cho dự án này. Nó rất tuyệt. Bố thực sự háo hức về nó”, Justin Trudeau nói.

Trong một tập podcast Can't Be Censored phát sóng hồi tháng 4 năm nay, Trudeau còn tiết lộ bạn gái Katy Perry luôn sẵn sàng đưa ra lời khuyên, góp ý khi ông gửi cho cô những bản demo sáng tác của con trai.