Chuyện tình đũa lệch gây sốt của cầu thủ đắt giá nhất tuyển Anh

Bạn gái của Declan Rice được cho không xứng với anh. Tuy nhiên, ngôi sao tuyển Anh nhiều lần đứng ra bảo vệ cô và khẳng định sẽ không thay đổi lời hứa khi cả bắt đầu quen nhau.

Trong thế giới bóng đá hiện đại, nơi ánh đèn sân khấu luôn rực rỡ và những bản hợp đồng hàng triệu bảng có thể thay đổi một con người chỉ sau một đêm, sự chung thủy dường như trở thành một thứ xa xỉ trong thế giới bóng đá đầy cạm bẫy. Giới quần đùi áo số không thiếu những câu chuyện tình ái chóng vánh, những vụ bê bối thị phi đầy rẫy trên các trang báo lá cải.

Thế nhưng, giữa một guồng quay đầy cám dỗ và áp lực ấy, câu chuyện tình yêu của Declan Rice - ngôi sao trị giá 105 triệu bảng của câu lạc bộ Arsenal và đội tuyển Anh - cùng người bạn gái thanh mai trúc mã Lauren Fryer lại hiện lên như một câu chuyện bước ra từ cổ tích, một minh chứng cho sức mạnh của tình yêu đích thực, giản dị và bền bỉ.

Tình yêu của Declan Rice và Lauren Fryer được xây dựng từ những ngày tháng cả hai còn là cô cậu học sinh vô tư tại trường trung học, cùng nhau đi qua những thăng trầm từ thuở hàn vi cho đến khi chạm tới đỉnh cao danh vọng.

Giữa đỉnh cao sự nghiệp, khi tiền bạc, danh tiếng và hàng vạn sự ngưỡng mộ vây quanh, tiền vệ sinh năm 1999 này vẫn chọn cách bảo vệ và trân trọng người phụ nữ đã bên mình từ con số không, tạo nên một câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ về lòng thủy chung và sự tử tế trong giới cầu thủ - WAGs.

Đôi "thanh mai, trúc mã" của làng bóng đá

Câu chuyện cổ tích đời thực của Declan Rice và Lauren Fryer được gieo mầm vào năm 2015, dưới mái trường trung học tại London khi cả hai chỉ mới là cô cậu học trò 17 tuổi ôm trọn những hoài bão ngây ngô.

Ở cái tuổi thanh xuân chớm nở đẹp đẽ ấy, Rice vẫn chưa nghĩ tới một ngày nào đó mình sẽ là ngôi sao hàng đầu của bóng đá xứ sở sương mù. Mà khi ấy, anh sẽ nhìn vào thực tế, là thiếu niên đang chật vật vượt qua nỗi đau bị học viện Chelsea thải loại, ngày ngày đổ mồ hôi trên sân tập của đội trẻ West Ham United để tìm kiếm cơ hội chứng tỏ bản thân.

Rice giúp bạn gái tránh khỏi những lời cay độc từ cộng đồng mạng.

Đứng sau những bước chạy nhọc nhằn của chàng cầu thủ trẻ năm đó là Lauren Fryer - cô gái mộc mạc với nét đẹp tự nhiên, dịu dàng, người luôn kiên nhẫn ngồi nghe anh trút bỏ những áp lực đang đè nặng trên sân cỏ, để quyết tâm tập luyện và chờ đợi vào một bước ngoặt đổi đời.

Tình yêu tuổi học trò cứ thế lớn dần theo những thăng trầm của sự nghiệp quần đùi áo số ở Rice. Suốt những năm tháng thuở hàn vi, người ta luôn thấy Lauren lặng lẽ xuất hiện trên hàng ghế khán giả, từ các trận đấu trẻ vắng bóng người xem cho đến ngày Rice chính thức bước ra ánh sáng tại đội một West Ham.

Trải qua hơn một thập kỷ gắn bó, ngọn lửa tình yêu của họ không hề bị lu mờ trước ánh hào quang danh vọng mà ngày càng bền chặt, được kết tinh bằng sự ra đời của cậu con trai đầu lòng Jude Rice vào năm 2022. Hành trình từ giảng đường trung học cho đến tổ ấm hạnh phúc dưới mái nhà triệu đô của họ chính là câu chuyện cổ tích hiện đại, sau này được nhắc đi nhắc lại trên khắp mặt báo Anh.

Bóng đá thế giới từng có Lionel Messi, cũng gắn bó cùng cô gái từ thuở hàn vi, sau đó cưới nhau và bền chặt đến hiện tại. Và bây giờ, người ta nhắc đến Rice - Lauren là mối tình hiếm có, khác xa những gì làng túc cầu thường nói về các nàng WAGs của giải đấu Premier League và cả vô số thị phi từ các ngôi sao bóng đá Anh.

Ngả mũ với Declan Rice

Khi Declan Rice chuyển sang Arsenal với mức giá kỷ lục 105 triệu bảng và nhận mức lương lên tới 240.000 bảng mỗi tuần, cuộc sống của anh bước sang một trang mới. Rice trở thành ngôi sao hạng A, là niềm tự hào mới của bóng đá Anh, sở hữu khối tài sản khổng lồ cùng danh tiếng lẫy lừng.

Đi kèm với sự nổi tiếng ấy là vô vàn cám dỗ. Với ngoại hình điển trai, nam tính cùng sự nghiệp thăng hoa, Rice trở thành hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái, từ những siêu mẫu, hot girl mạng xã hội cho đến người hâm mộ cuồng nhiệt. Thế nhưng, trước tất cả thăng tiến vượt bậc về tiền tài lẫn vị thế, Declan Rice chưa bao giờ để bản thân bị xao nhãng, anh vẫn chọn đứng cạnh Lauren Fryer, người con gái đã cùng anh ăn những bữa ăn giản dị thuở thiếu thời.

Sự tuyệt vời của Rice không chỉ nằm ở việc anh không vướng vào bất kỳ scandal tình ái nào, mà nó được thể hiện rõ nhất qua cách anh bảo vệ bạn gái trước bão dư luận. Khi Rice ngày càng nổi tiếng, Lauren Fryer vô tình trở thành mục tiêu công kích của một bộ phận cư dân mạng ác ý.

Từ chuyện tình đũa lệch, bộ đôi được yêu mến bậc nhất làng bóng đá.

Họ miệt thị ngoại hình của cô, cho rằng cô "bình thường", không có vóc dáng của một nàng WAGs nóng bỏng và không xứng đôi với một ngôi sao triệu bảng. Đứng trước những áp lực tàn nhẫn ấy, Lauren đã phải xóa toàn bộ hình ảnh trên trang cá nhân để tìm kiếm sự bình yên.

Ngay lập tức, Declan Rice đã có nhiều hành động mạnh mẽ để bảo vệ người phụ nữ bên mình. Trong các cuộc phỏng vấn hay những lần xuất hiện trước công chúng, Rice không ngần ngại khẳng định Lauren chính là tình yêu duy nhất, là chỗ dựa lớn nhất trong cuộc đời anh. Anh chia sẻ rằng cô đã ở bên anh từ khi anh chẳng có gì trong tay, và đối với anh, cô luôn là người phụ nữ đẹp nhất, tuyệt vời nhất.

Thay vì tham gia vào những bữa tiệc xa hoa của giới thượng lưu hay tìm kiếm sự chú ý bên những bóng hồng nóng bỏng, Rice luôn dành trọn thời gian rảnh rỗi cho gia đình nhỏ. Người ta thường xuyên bắt gặp hình ảnh một Rice giản dị đưa bạn gái đi dạo công viên, cùng cô đi mua sắm hoặc lặng lẽ nắm tay cô dạo bước trên đường phố London.

Cả hai không ăn diện khi xuất hiện, thường chỉ là áo phông, quần jean, nếu không biết Rice và Lauren, chẳng ai nghĩ đó là bộ đôi nổi tiếng của bóng đá Anh. Rice và Lauren đã đi qua những năm nghiệt ngã nhất của sự công kích trên khắp mạng xã hội, từ Facebook đến X (Twitter) và cả Instagram. Cuối cùng, cho đến khi Rice trở thành cầu thủ được định giá trên 100 triệu euro, là ngôi sao hàng đầu của Arsenal, người bên cạnh anh vẫn là Lauren.

Làng bóng đá ngả mũ trước Rice vì anh là hình mẫu chuẩn mực hiếm thấy của bóng đá Anh. Cổ động viên đã "nhẵn mặt" với những câu chuyện ngôi sao sân cỏ ở Anh lụy vào các buổi tiệc thâu đêm suốt sáng và thay đổi bạn gái theo cảm hứng. Rice và Lauren không cần ồn ào nhưng họ vẫn tỏa sáng theo cách khác biệt.