Tình trạng nữ diễn viên bị tủ lạnh 272 kg đè lên người

Diễn viên hài kiêm ngôi sao mạng xã hội Laura Clery sống sót sau khi bị một chiếc tủ lạnh nặng khoảng 272 kg đè trúng.

Theo Page Six, Laura Clery gây xôn xao khi đăng tải video về vụ tai nạn hy hữu khiến cô suýt mất mạng. Diễn viên cho biết đang chuẩn bị đi ngủ thì bị chiếc tủ lạnh nặng 272 kg bất ngờ đổ ập vào người, đè cô vào quầy bếp.

Clery cho hay không thể cử động và cảm thấy rất khó thở. Cô sau đó đã dùng hết sức để lấy điện thoại trong túi và gọi 911. Trong video, Clery liên tục than phiền vì những cơn đau dữ dội sau vụ tai nạn.

"Xin gửi lời cảm ơn tới những anh hùng thực thụ đã nhấc chiếc tủ lạnh nặng 272 kg ra khỏi người tôi. Đây là ngay sau khi thuốc fentanyl phát huy tác dụng và mọi cơn đau của tôi biến mất. Tôi chỉ muốn nói cảm ơn những lính cứu hỏa tuyệt vời đã cứu mạng tôi", nữ diễn viên chú thích cho bài đăng.

Laura Clery bị chiếc tủ lạnh nặng 272 kg đè trúng. Ảnh: IGNV.

Cô cho biết đội ngũ cứu hộ đã đến rất nhanh sau khi hay tin. Họ phá cửa garage và khiêng chiếc tủ lạnh nặng 272 kg khỏi người cô rồi đưa nữ diễn viên tới phòng cấp cứu kịp thời.

Ở video sau đó, diễn viên tiết lộ con trai Alfie mắc chứng tự kỷ đã vô tình làm đổ chiếc tủ lạnh khi trèo lên nó, đồng thời cho biết thiết bị này không được gắn cố định đúng cách vào tường. Clery cho biết cô đang suy nghĩ về việc kiện đơn vị lắp đặt chiếc tủ lạnh vì hành vi tắc trách, cẩu thả.

Laura Clery sinh năm 1986 tại Mỹ, là một diễn viên hài. Cô trở nên nổi tiếng nhờ các tiểu phẩm hài đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook và YouTube. Người đẹp sau đó cũng thử sức với công việc diễn xuất chuyên nghiệp, xuất hiện trong một số chương trình truyền hình và phim ảnh. Clery sở hữu một kênh YouTube, nơi cô chia sẻ vlog, tiểu phẩm hài và các nội dung khác.