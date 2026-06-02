Ca sĩ 'Gangnam Style' bị điều tra

PSY (tên thật Park Jae Sang, 49 tuổi) đang bị điều tra với cáo buộc vi phạm Luật Y tế.

Theo Chosun, ca sĩ PSY đã bị chuyển hồ sơ để điều tra, với cáo buộc được kê đơn thuốc hướng thần từ xa và nhờ quản lý nhận thuốc thay. Cụ thể, ngày 2/6, Đồn Cảnh sát Seodaemun (Seoul) cho biết đã chuyển hồ sơ của tổng cộng 6 người, bao gồm PSY, một giáo sư thuộc bệnh viện đại học kê đơn thuốc và quản lý của nam ca sĩ, sang viện kiểm sát theo hình thức không tạm giam với cáo buộc vi phạm Luật Y tế.

PSY bị nghi ngờ từ tháng 2/2022 đến tháng 7/2025 đã được kê đơn hai loại thuốc hướng thần là Xanax và Stilnox tại một bệnh viện đại học ở Seoul, mà không trải qua quá trình khám trực tiếp, đồng thời nhờ quản lý nhận thuốc thay. Theo Luật Y tế hiện hành của Hàn Quốc, chỉ bác sĩ trực tiếp khám bệnh cho bệnh nhân mới được phép cấp đơn thuốc và người nhận đơn thuốc cũng phải là chính bệnh nhân đã được khám.

Người vi phạm có thể bị phạt tù tới 1 năm hoặc phạt tiền tối đa 10 triệu won nếu vi phạm luật này. Luật có quy định ngoại lệ đối với những trường hợp bệnh nhân bất tỉnh hoặc gặp khó khăn trong việc di chuyển, nhưng PSY không thuộc các trường hợp này.

Theo nguồn tin, Xanax và Stilnox là các loại thuốc được sử dụng trong điều trị rối loạn giấc ngủ, rối loạn lo âu và trầm cảm. Do có nguy cơ gây lệ thuộc và gây nghiện cao, đây là những thuốc hướng thần mà nguyên tắc kê đơn và điều trị yêu cầu phải được khám trực tiếp.

Khi nghi vấn nổ ra trước đó, công ty quản lý P NATION đã ra thông cáo cho biết: “Việc nhận thay thuốc ngủ kê đơn là một sai sót và thiếu cẩn trọng”. Tuy nhiên, công ty khẳng định nam ca sĩ được chẩn đoán mắc chứng rối loạn giấc ngủ mãn tính và đã sử dụng thuốc ngủ theo chỉ định của bác sĩ. Phía công ty cũng nhấn mạnh rằng PSY luôn dùng thuốc theo đúng liều lượng được bác sĩ hướng dẫn và không có hành vi kê đơn hộ.

PSY sinh năm 1977, là một trong những ca sĩ, rapper đình đám Hàn Quốc. Anh trở thành hiện tượng thế giới sau cơn sốt Gangnam Style phát hành năm 2012. Vào 24/11/2012, Gangnam Style trở thành video được xem nhiều nhất trong lịch sử YouTube, vượt qua Baby của Justin Bieber.