Cảnh phim của Sydney Sweeney gây tranh cãi dữ dội

Cách "Euphoria" khắc họa về ngành công nghiệp sex đang tạo ra tranh cãi gay gắt. Những cảnh phim xoay quanh nhân vật của Sydney Sweeney bị cho là làm lố, sai lệch sự thật.

Theo Variety, mùa 3 của series đình đám Euphoria đem đến câu chuyện táo bạo về thế giới của ngành công nghiệp sex. Nổi bật trong số đó là tuyến truyện của Cassie (Sydney Sweeney) khi trở thành một ngôi sao OnlyFans, kiếm tiền từ việc bán những nội dung 18+ để tổ chức đám cưới.

Vai Cassie do Sydney Sweeney hóa thân. Ảnh: HBO.

Cách Euphoria khắc họa các nhà sáng tạo nội dung trên OnlyFans đang vấp phản ứng gay gắt. Nhiều ý kiến cho rằng phim đã cố tình khắc họa lố bịch và sai lệch những người sáng tạo nội dung trên nền tảng này, trong khi họ vốn đã phải chịu không ít định kiến và sự chế giễu.

Sydney Leathers, một người sáng tạo nội dung OnlyFans, chia sẻ với Variety rằng nhiều chi tiết trong phim “vô lý và cường điệu như hoạt hình”, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung mà Cassie thực hiện trên thực tế không được phép trên nền tảng này. Theo cô, các quy định của bên xử lý thanh toán ngày càng nghiêm ngặt, đặc biệt với những nội dung nhạy cảm liên quan tới nhập vai hoặc hình tượng dễ gây hiểu lầm.

Điều khoản sử dụng của OnlyFans cũng nêu rõ nền tảng cấm mọi nội dung liên quan tới hành vi bất hợp pháp hoặc mô phỏng các chủ đề bị cấm như bóc lột trẻ vị thành niên, bạo lực tình dục, thú tính hay các nội dung cực đoan khác.

Maitland Ward - ngôi sao phim truyền hình Boy Meets World, White Chicks - cũng cho rằng cách Euphoria xây dựng câu chuyện của Cassie càng củng cố định kiến rằng những người làm công việc này “không có giới hạn đạo đức và sẽ làm mọi thứ vì tiền”.

“Luôn tồn tại định kiến sai lệch rằng lao động tình dục đồng nghĩa với bóc lột và lạm dụng. Và bộ phim lại biến nó thành trò đùa. Tôi không thấy buồn cười chút nào”, Ward chia sẻ.

Nhiều cảnh quay trong phim gây tranh cãi. Ảnh: HBO.

Bên cạnh đó, một số luồng ý kiến nhận xét cách Euphoria khắc họa người làm nội dung người lớn như vậy là đang tiếp tục củng cố những khuôn mẫu phiến diện mà Hollywood từ lâu thường áp đặt lên ngành công nghiệp sex.

Về phía mình, đạo diễn Sam Levinson giải thích rằng ông muốn tạo ra cảm giác phi lý và hài đen cho các cảnh quay xoay quanh Cassie. Nhà làm phim cho biết ê-kíp cố tình dùng ánh sáng từ đèn livestream để tạo sự tương phản giữa hình ảnh quyến rũ mà Cassie muốn thể hiện với thực tế trống rỗng, buồn bã phía sau.