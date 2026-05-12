'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy xuất hiện sau khi vợ tỷ phú qua đời

Một tháng sau khi vợ qua đời, Trì Trọng Thụy xuất hiện và thu hút sự chú ý. Nam diễn viên dường như đã lấy lại tinh thần, vui vẻ nhận lời chụp ảnh với người hâm mộ.

Theo trang IFeng, kể từ khi bà Trần Lệ Hoa qua đời, tình trạng của Trì Trọng Thụy được khán giả quan tâm, bàn luận. Nhiều dân mạng suy đoán sau biến cố, nam diễn viên sẽ rơi vào trạng thái suy sụp.

Mới đây, ngôi sao Tây Du Ký được bắt gặp khi xuất hiện trên phố. Ông được nhiều người qua đường nhận ra và xin chụp ảnh kỷ niệm. Trong loạt ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, Trì Trọng Thụy xuất hiện với diện mạo quen thuộc: kiểu đầu cạo trọc, ăn mặc giản dị, gọn gàng, hoàn toàn không có vẻ phô trương của một ngôi sao hay người thuộc giới thượng lưu.

Những hình ảnh mới nhất của Trì Trọng Thụy. Ảnh: Weibo.

Điều khiến công chúng chú ý nhất chính là thần sắc của nam diễn viên ngoài 70 tuổi. Một tháng sau biến cố vợ mất, ông dường như đã xốc lại tinh thần. Nam diễn viên luôn nở nụ cười thân thiện, vui vẻ khi nhận lời chụp ảnh với người hâm mộ. Ở tuổi thất tuần, Trì Trọng Thụy vẫn giữ được sức khỏe tốt. Ông được nhận xét da dẻ hồng hào, có dáng đi lưng thẳng, chân bước khỏe khoắn như vẫn đang ở độ tuổi trung niên.

Nhiều ý kiến cho rằng trạng thái hiện tại của Trì Trọng Thụy phần nào phản ánh cách sống mà ông lựa chọn suốt hàng chục năm qua. Khi còn ở đỉnh cao sự nghiệp với vai Đường Tăng, Trì Trọng Thụy từng là một trong những nam diễn viên nổi tiếng nhất Trung Quốc. Nhưng vào lúc sự nghiệp đang thăng hoa, ông lại kết hôn với nữ doanh nhân giàu có Trần Lệ Hoa, quyết định từng gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội thời bấy giờ.

Suốt hơn 30 năm sau đó, dư luận liên tục đặt nghi vấn về mối quan hệ của hai người, thậm chí cho rằng ông sống luồn cúi trong gia đình hào môn. Tuy nhiên, Trì Trọng Thụy chưa từng công khai đáp trả hay tranh cãi về những lời đàm tiếu xung quanh mình.

Trì Trọng Thụy và Trần Lệ Hoa. Ảnh: Sohu.

Theo nhiều cư dân mạng, điều khiến ông giữ được sự điềm tĩnh có lẽ nằm ở việc ông hiểu rõ bản thân muốn gì. Diễn viên chủ động rời xa vòng xoáy danh lợi của giới giải trí, chấp nhận vai trò đứng phía sau người vợ quyền lực, giữ cuộc sống ổn định và kín tiếng suốt nhiều thập kỷ. Nhiều khán giả bày tỏ ngưỡng mộ trước thái độ sống tích cực của tài tử.