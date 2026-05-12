Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Nghịch lý về những 'yêu nữ'

  • Thứ ba, 12/5/2026 08:55 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

"The Devil Wears Prada 2" có thành tích lại khá làng nhàng ở thị trường Trung Quốc, nhưng vẫn thành công rực rỡ tại phòng vé toàn cầu.

Theo Sohu, hậu truyện The Devil Wears Prada có màn ra mắt khá ảm đảm tại thị trường tỷ dân. Thống kê trên trang Maoyan cho thấy tác phẩm không lọt vào top 3 bảng tổng sắp phòng vé, lép vế trước nhiều tác phẩm nội địa. Sau 13 ngày ra mắt, tổng doanh thu phim tại Trung Quốc mới đạt 90,2 triệu NDT - số liệu thống kê trong sáng 12/5.

Dù thành tích kém khả quan ở thị trường này, The Devil Wears Prada 2 lại đang gây sốt phòng vé nhiều quốc gia trên thế giới. Theo dữ liệu từ Box Office Mojo, sau 10 ngày công chiếu, doanh thu nội địa Bắc Mỹ của phim đã đạt 143 triệu USD, trong khi thị trường quốc tế mang về 288 triệu USD, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên khoảng 432 triệu USD.

Yeu nu hang hieu anh 1

The Devil Wears Prada 2 đã mang về 432 triệu USD trên toàn cầu. Ảnh: 20th Century Studios.

Con số này đã vượt qua thành tích 326 triệu USD của phần đầu tiên ra mắt cách đây 20 năm. Hiện The Devil Wears Prada 2 tạm đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng doanh thu phim Hollywood 2026 và được dự đoán còn tiếp tục tăng hạng. Tác phẩm cũng đồng thời trở thành dự án ăn khách nhất sự nghiệp của nữ diễn viên Meryl Streep.

Phim có kinh phí sản xuất khoảng 100 triệu USD. Theo ước tính của giới chuyên môn, The Devil Wears Prada 2 chỉ cần doanh thu toàn cầu khoảng 250-300 triệu USD đã đạt điểm hòa vốn. Như vậy, với thành tích hiện tại, tác phẩm đã chính thức bước vào giai đoạn sinh lời.

Sách hay về tình yêu: Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc. Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.

Tình trạng phim có Miu Lê đóng chính

"Đại tiệc trăng máu 8" có Miu Lê đóng chính đang hụt hơi trong giai đoạn nước rút ở phòng vé. Sau 3 tuần chiếu, tác phẩm mới mang về hơn 32 tỷ đồng.

23 giờ trước

'Tội phạm IQ thấp' gây xôn xao

Bộ phim có Điền Hi Vi đang nhận được nhiều sự chú ý nhờ nội dung độc đáo, phá vỡ những khuôn mẫu thường thấy ở dòng phim hình sự, tội phạm.

29:1740 hôm qua

'Thẩm mỹ viện âm phủ' - bộ phim đáng quên của Ngọc Trinh

"Thẩm mỹ viện âm phủ" nắm trong tay tiền đề và ý tưởng khá hấp dẫn. Chỉ là kịch bản cho tới diễn xuất đều chưa truyền tải được thông điệp, tinh thần mà tác phẩm cần hướng đến.

35:2124 hôm qua

Tống Khang

Yêu nữ hàng hiệu The Devil Wears Prada

Đọc tiếp

Ly Lien Kiet hien tai hinh anh

Lý Liên Kiệt hiện tại

1 giờ trước 15:54 12/5/2026

0

Lý Liên Kiệt tiết lộ khi mắc bệnh cường giáp, khuôn mặt anh thay đổi nhiều, thậm chí nhãn cầu lồi ra ngoài. Anh chia sẻ đây là giai đoạn khó khăn nhất đời.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý