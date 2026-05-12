Nghịch lý về những 'yêu nữ'

"The Devil Wears Prada 2" có thành tích lại khá làng nhàng ở thị trường Trung Quốc, nhưng vẫn thành công rực rỡ tại phòng vé toàn cầu.

Theo Sohu, hậu truyện The Devil Wears Prada có màn ra mắt khá ảm đảm tại thị trường tỷ dân. Thống kê trên trang Maoyan cho thấy tác phẩm không lọt vào top 3 bảng tổng sắp phòng vé, lép vế trước nhiều tác phẩm nội địa. Sau 13 ngày ra mắt, tổng doanh thu phim tại Trung Quốc mới đạt 90,2 triệu NDT - số liệu thống kê trong sáng 12/5.

Dù thành tích kém khả quan ở thị trường này, The Devil Wears Prada 2 lại đang gây sốt phòng vé nhiều quốc gia trên thế giới. Theo dữ liệu từ Box Office Mojo, sau 10 ngày công chiếu, doanh thu nội địa Bắc Mỹ của phim đã đạt 143 triệu USD , trong khi thị trường quốc tế mang về 288 triệu USD , nâng tổng doanh thu toàn cầu lên khoảng 432 triệu USD .

Con số này đã vượt qua thành tích 326 triệu USD của phần đầu tiên ra mắt cách đây 20 năm. Hiện The Devil Wears Prada 2 tạm đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng doanh thu phim Hollywood 2026 và được dự đoán còn tiếp tục tăng hạng. Tác phẩm cũng đồng thời trở thành dự án ăn khách nhất sự nghiệp của nữ diễn viên Meryl Streep.

Phim có kinh phí sản xuất khoảng 100 triệu USD . Theo ước tính của giới chuyên môn, The Devil Wears Prada 2 chỉ cần doanh thu toàn cầu khoảng 250- 300 triệu USD đã đạt điểm hòa vốn. Như vậy, với thành tích hiện tại, tác phẩm đã chính thức bước vào giai đoạn sinh lời.