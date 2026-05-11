Tình trạng phim có Miu Lê đóng chính

  Thứ hai, 11/5/2026 18:12 (GMT+7)
  • 23 giờ trước

"Đại tiệc trăng máu 8" có Miu Lê đóng chính đang hụt hơi trong giai đoạn nước rút ở phòng vé. Sau 3 tuần chiếu, tác phẩm mới mang về hơn 32 tỷ đồng.

Theo thống kê trên Box Office Vietnam, Đại tiệc trăng máu 8 tụt hạng sốc trên bảng tổng sắp phòng vé, hiện xếp vị trí thứ 10. Tính đến chiều 11/5, tác phẩm mới dắt túi 32,5 tỷ đồng, dù đã có 3 tuần chiếu. Con số này khiến nhà sản xuất Đại tiệc trăng máu 8 đối diện nguy cơ lỗ nặng. Bởi theo ước tính, tác phẩm phải thu tối thiểu 70 tỷ đồng mới có thể hòa vốn.

Mở bán vé từ 23/4, bộ phim có Miu Lê đóng chính phải đối đầu với nhiều đối thủ khác như Heo năm móng, Phí Phông hay Anh hùng. Phim ban đầu có lượng vé đặt trước tương đối khả quan, song sau đó nhanh chóng tụt hạng.

Những ngày qua, Đại tiệc trăng máu 8 bán vé nhỏ giọt, số suất chiếu cũng hạn chế rõ rệt. Trong ngày 11/5, tác phẩm chỉ có khoảng 230 suất chiếu, mang về chưa đầy 100 triệu đồng.

Miu Lê vào vai nữ chính trong phim. Ảnh: ĐPCC.

Thành tích phòng vé khiêm tốn là cú sốc với ê-kíp Đại tiệc trăng máu 8. Bởi lẽ, đây là tác phẩm được đánh giá có ý tưởng độc đáo và chất lượng tương đối tốt so với mặt bằng phim rạp. Phim có cấu trúc kể chuyện lạ, nhiều mảng miếng hài giải trí, lại quy tụ dàn cameo đình đám của showbiz Việt như Charlie Nguyễn, Trấn Thành, Nguyễn Quang Dũng, Thái Hòa, Hứa Vỹ Văn hay Hồng Ánh...

Về diễn xuất, dàn cast được nhận xét làm tròn vai, với những tương tác duyên dáng giúp chuyện phim trở nên hấp dẫn. Nguyên nhân tác phẩm chưa được đón nhận rộng rãi một phần do cách truyền thông chưa hiệu quả. Ngoài ra, trải nghiệm lạ mà Đại tiệc trăng máu 8 mang đến có phần kén khán giả.

Với tình hình phòng vé hiện tại, tác phẩm dự kiến sẽ rời rạp với doanh thu khoảng 33-35 tỷ đồng.

Sách hay về tình yêu: Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới "cái đầu lạnh" của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc. Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.

'Thẩm mỹ viện âm phủ' - bộ phim đáng quên của Ngọc Trinh

"Thẩm mỹ viện âm phủ" nắm trong tay tiền đề và ý tưởng khá hấp dẫn. Chỉ là kịch bản cho tới diễn xuất đều chưa truyền tải được thông điệp, tinh thần mà tác phẩm cần hướng đến.

'Tội phạm IQ thấp' gây xôn xao

Bộ phim có Điền Hi Vi đang nhận được nhiều sự chú ý nhờ nội dung độc đáo, phá vỡ những khuôn mẫu thường thấy ở dòng phim hình sự, tội phạm.

Phim có Ngọc Trinh thu gần 10 tỷ đồng

"Thẩm mỹ viện âm phủ" có tuần chào sân với doanh thu gần 10 tỷ đồng. Nếu không có cú lội ngược dòng, tác phẩm đối diện khả năng khó khăn thời gian tới.

  • Lê Ánh Nhật

    Lê Ánh Nhật

    Miu Lê, tên thật Lê Ánh Nhật, là một nữ ca sĩ kiêm diễn viên. Cô được công chúng lần đầu biết đến khi tham gia bộ phim "Những thiên thần áo trắng", sau đó bất ngờ lấn sân sang lĩnh vực ca hát. Năm 2015, Miu Lê tỏa sáng với vai chính trong bộ phim điện ảnh "Em là bà nội của anh", đánh dấu bước tiến mới trên con đường sự nghiệp diễn xuất của mình.

    Bạn có biết: Nghệ danh Miu Lê được ghép từ tên vai diễn July Miu trong phim "Những thiên thần áo trắng" và họ của cô.

    • Ngày sinh: 05/07/1991
    • Chiều cao: 1.70 m
    • Ca khúc tiêu biểu: Em nhớ anh, Giả vờ nhưng em yêu anh, Mình yêu từ bao giờ, Yêu một người có lẽ,...
    • Phim tiêu biểu: Nhà có năm nàng tiên, Em là bà nội của anh, Bạn gái tôi là sếp, Cô gái đến từ hôm qua, Nắng 2,...

  • Trấn Thành

    Trấn Thành

    Trấn Thành, tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, là một diễn viên hài, người dẫn chương trình và diễn viên điện ảnh. Theo học khoa diễn viên Sân khấu Điện ảnh nhưng Trấn Thành được biết đến nhiều hơn với vai trò MC. Trấn Thành từng đoạt giải 3 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2006. Anh còn lấn sân tham gia vào các bộ phim như Công chúa teen và ngũ hỗ tướng, Qúy tử bất đắc dĩ, Trùm cỏ, Bệnh viện ma,...

    • Ngày sinh: 5/2/1987
    • Nơi sinh: TP.HCM
    • Vợ: Hari Won

Show có Miu Lê bị gỡ

16:57 12/5/2026

Chương trình gần nhất có Miu Lê tham gia trên VTV đã bị nhà đài gỡ bỏ. Động thái này diễn ra sau khi nữ ca sĩ bị bắt quả tang sử dụng ma túy tại Hải Phòng.

Lý Liên Kiệt hiện tại

15:54 12/5/2026

Lý Liên Kiệt tiết lộ khi mắc bệnh cường giáp, khuôn mặt anh thay đổi nhiều, thậm chí nhãn cầu lồi ra ngoài. Anh chia sẻ đây là giai đoạn khó khăn nhất đời.

