Tình trạng phim có Miu Lê đóng chính

"Đại tiệc trăng máu 8" có Miu Lê đóng chính đang hụt hơi trong giai đoạn nước rút ở phòng vé. Sau 3 tuần chiếu, tác phẩm mới mang về hơn 32 tỷ đồng.

Theo thống kê trên Box Office Vietnam, Đại tiệc trăng máu 8 tụt hạng sốc trên bảng tổng sắp phòng vé, hiện xếp vị trí thứ 10. Tính đến chiều 11/5, tác phẩm mới dắt túi 32,5 tỷ đồng , dù đã có 3 tuần chiếu. Con số này khiến nhà sản xuất Đại tiệc trăng máu 8 đối diện nguy cơ lỗ nặng. Bởi theo ước tính, tác phẩm phải thu tối thiểu 70 tỷ đồng mới có thể hòa vốn.

Mở bán vé từ 23/4, bộ phim có Miu Lê đóng chính phải đối đầu với nhiều đối thủ khác như Heo năm móng, Phí Phông hay Anh hùng. Phim ban đầu có lượng vé đặt trước tương đối khả quan, song sau đó nhanh chóng tụt hạng.

Những ngày qua, Đại tiệc trăng máu 8 bán vé nhỏ giọt, số suất chiếu cũng hạn chế rõ rệt. Trong ngày 11/5, tác phẩm chỉ có khoảng 230 suất chiếu, mang về chưa đầy 100 triệu đồng.

Thành tích phòng vé khiêm tốn là cú sốc với ê-kíp Đại tiệc trăng máu 8. Bởi lẽ, đây là tác phẩm được đánh giá có ý tưởng độc đáo và chất lượng tương đối tốt so với mặt bằng phim rạp. Phim có cấu trúc kể chuyện lạ, nhiều mảng miếng hài giải trí, lại quy tụ dàn cameo đình đám của showbiz Việt như Charlie Nguyễn, Trấn Thành, Nguyễn Quang Dũng, Thái Hòa, Hứa Vỹ Văn hay Hồng Ánh...

Về diễn xuất, dàn cast được nhận xét làm tròn vai, với những tương tác duyên dáng giúp chuyện phim trở nên hấp dẫn. Nguyên nhân tác phẩm chưa được đón nhận rộng rãi một phần do cách truyền thông chưa hiệu quả. Ngoài ra, trải nghiệm lạ mà Đại tiệc trăng máu 8 mang đến có phần kén khán giả.

Với tình hình phòng vé hiện tại, tác phẩm dự kiến sẽ rời rạp với doanh thu khoảng 33- 35 tỷ đồng .