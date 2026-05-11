'Tội phạm IQ thấp' gây xôn xao

  • Thứ hai, 11/5/2026 12:01 (GMT+7)
  5 giờ trước

Bộ phim có Điền Hi Vi đang nhận được nhiều sự chú ý nhờ nội dung độc đáo, phá vỡ những khuôn mẫu thường thấy ở dòng phim hình sự, tội phạm.

Theo tờ Sohu, bộ phim truyền hình Low IQ Crime (tựa Việt: Tội phạm IQ thấp) thu hút quan tâm ngay từ khi lên sóng nhờ nhan đề và ý tưởng độc đáo. Trải qua 17 tập phát sóng, tác phẩm liên tục gây sốt và đạt lượng thảo luận ấn tượng trên các nền tảng mạng xã hội.

Những nhận xét về Tội phạm IQ thấp cũng có sự phân hóa thú vị, khi một luồng ý kiến thừa nhận bị cuốn hút tới mức "không thể dừng xem", trong khi số khác cho rằng nhiều tình tiết khiến họ phải ức chế. Những tranh luận trái chiều càng làm cho dự án có Điền Hi Vi tham gia tạo được độ nhận diện và sức hút lớn.

Lý do dẫn tới những tranh luận về phim là vì ý tưởng quá khác biệt. Trước nay, dòng phim hình sự thường xây dựng tội phạm là những kẻ rất thông minh, xảo quyệt với tội ác được tính toán kỹ lưỡng, khiến giới chức trách phải vật lộn trong quá trình điều tra. Song, Tội phạm IQ thấp lại làm điều hoàn toàn trái ngược khi mang tới những nhân vật "trí thông minh khiêm tốn", lật ngược kỳ vọng của khán giả.

Tội phạm IQ thấp đang là cái tên được quan tâm ở mảng truyền hình. Ảnh: Sohu.

Trước ý tưởng táo bạo này, nhiều người xem cho rằng phim bám sát thực tế khi không phải tội phạm nào cũng là thiên tài. Tội phạm IQ thấp vì thế không còn những tình tiết đấu tranh tìm công lý một cách nghiêm túc, căng thẳng. Thay vào đó, phim mang màu sắc hài với loạt tình huống ngớ ngẩn, châm biếm, chọc cười người xem.

Không chỉ tội phạm, phía cảnh sát trong phim cũng không phải thiên tài với trí tuệ xuất chúng. Họ đều là người bình thường, thậm chí trong quá trình phá án cũng không xuất sắc, rất nhiều chuyện xảy ra kiểu "mèo mù vớ cá rán". Truyền thông Trung Quốc đánh giá việc kéo những nhân vật vốn luôn được thần thánh hóa trở lại mặt đất đã khiến bộ phim khơi dậy mạnh mẽ sự hứng thú của khán giả.

Hoàng Nhi

