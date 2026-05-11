'Thẩm mỹ viện âm phủ' - bộ phim đáng quên của Ngọc Trinh

"Thẩm mỹ viện âm phủ" nắm trong tay tiền đề và ý tưởng khá hấp dẫn. Chỉ là kịch bản cho tới diễn xuất đều chưa truyền tải được thông điệp, tinh thần mà tác phẩm cần hướng đến.

Thẩm mỹ viện âm phủ là tác phẩm tiếp theo của Nguyễn Hữu Hoàng, một trong những đạo diễn trẻ nhất có phim doanh thu vượt 100 tỷ tại Việt Nam. Sau thành công ngoài mong đợi của Ma da trình làng hồi tháng 8/2024, nhà làm phim 9X trở lại đường đua rạp với dự án kinh dị mới, bắt tay với Ngọc Trinh, Xuân Lan - cả hai cái tên đều từng là “tay ngang” rẽ hướng diễn xuất.

Câu chuyện Thẩm mỹ viện âm phủ theo chân Thanh (Ngọc Trinh), một bác sĩ trẻ có tay nghề giỏi. Khi được bạn trai cầu hôn, cô từ chối vì muốn dành thời gian phát triển sự nghiệp. Chẳng ngờ anh sau đó gặp tai nạn, rơi vào hôn mê.

Để có số tiền lớn trang trải cho ca phẫu thuật, Thanh nhận lời người đàn bà bí ẩn tên Xuân (Xuân Lan) tới làm việc trong một thẩm mỹ viện hẻo lánh, nơi chỉ dành cho khách V.I.P. Kể từ đây, những hiện tượng kỳ lạ liên tục diễn ra, đẩy cô bác sĩ trẻ vào hành trình khám phá bí mật kinh hoàng bị cất giấu phía sau những bức tường.

Lãng phí ý tưởng

Sắc đẹp, nghe có vẻ khó tin, lại là chất liệu kinh dị cực kỳ hấp dẫn trong tay những nhà làm phim giàu ý tưởng. Cứ nhìn vào cách The Substance, Black Swan hay những tựa phim body horror của David Cronenberg khai thác nỗi ám ảnh về ngoại hình, thể xác, người ta có thể cảm nhận cái đẹp luôn là một thứ cạm bẫy dẫn dụ những linh hồn lạc lối tới dòng suy nghĩ, hành động cực đoan. Nó chạm đến nỗi ám ảnh sâu kín về việc giữ gìn thanh xuân, sự bất tử, về khao khát được công nhận cho tới nỗi sợ bị lãng quên, bị đào thải…

Sự băng hoại đạo đức vì chạy theo cái đẹp cho tới góc khuất của lĩnh vực thẩm mỹ, thể hiện trong bối cảnh một bệnh viện biệt lập giữa vùng rừng núi xa xôi, nơi con người sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để chinh phục sắc đẹp, vốn đều có thể trở thành những nét vẽ trong một bức tranh méo mó mang tính phản tư xã hội.

Nhưng Thẩm mỹ viện âm phủ gần như bỏ phí thứ chất liệu làm phim hấp dẫn ấy.

Ngọc Trinh vào vai nữ chính.

Phim chọn lối kể trực tiếp, dẫn dắt người xem đến với bí ẩn từ rất sớm. Tai nạn của bạn trai đẩy Thanh vào lựa chọn phải tới làm việc tại bệnh viện rùng rợn, nơi được xây dựng từ nền đất chiến trường mà biết bao người đã ngã xuống. Theo lời bà Xuân, những vong hồn vất vưởng này không thể siêu thoát, thứ “ám” Thanh từ khoảnh khắc cô đặt chân đến đây.

Bằng nghi lễ đi thiếp (xuất hồn xuống cõi âm) mà bà Xuân thực hiện, cô bác sĩ trẻ cố gắng tìm lời giải phía sau loạt sự kiện bí ẩn đang diễn ra. Điều cô không ngờ là bản thân dần trở thành con mồi trong cái bẫy tàn nhẫn đã giăng sẵn. Bà chủ bệnh viện che giấu một bí mật khủng khiếp, thứ khiến cho tính mạng của Thanh bị đe dọa.

Tiền đề hấp dẫn khơi mở cảm giác tò mò từ những thước phim đầu tiên. Song đáng tiếc, sự hiếu kỳ trong người xem nhanh chóng nguội lạnh khi Thẩm mỹ viện âm phủ liên tiếp lộ sạn, từ động cơ nhân vật tới loạt tình huống mang tính sắp đặt.

Biên kịch chưa đưa ra lý do đủ thuyết phục để Thanh, một bác sĩ đầy lý trí, quyết định ở lại bệnh viện heo hút dù bủa vây cô là những điều quỷ quái. Thanh dễ dàng tin tưởng, nghe lời bà Xuân, dù tận mắt chứng kiến và trải nghiệm loạt sự kiện khiến cô hồn xiêu phách lạc. Cốt truyện vốn đơn giản, nhưng đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng loay hoay trong cách diễn giải, trong cái cách anh cố giấu bí mật phía sau những hành động kỳ quặc của bà chủ viện thẩm mỹ.

Điều này khiến phim càng về sau càng lê thê, rối rắm tựa như mê cung với loạt câu hỏi còn bỏ ngỏ. Vì sao Thanh là người được chọn, quá trình bà Xuân xác định những con mồi và dẫn dụ họ vào bẫy ra sao, cách thức hoạt động của thứ tà thuật đã gây ra bi kịch này như thế nào… đều không được diễn giải mạch lạc, trọn vẹn.

Điều này khiến nhân vật thiếu động cơ thuyết phục. Chuyện phim cứ luẩn quẩn trong những trò hù dọa công thức, lạm dụng bừa bãi trong khi nội dung lại lỏng lẻo, khó tạo được cảm giác hứng thú về loạt sự kiện đang diễn ra. Kết quả, nội dung Thẩm mỹ viện âm phủ trôi tuột, không có điểm neo cảm xúc.

Xuân Lan trong vai phản diện.

Diễn xuất non nớt

Bên cạnh loạt tình huống lỏng lẻo, ngay cả hệ thống nhân vật trong tác phẩm cũng khá kỳ quặc. Phim mang đến nhiều nhân vật nhưng sự xuất hiện của họ dư thừa, điển hình là Thuận (Xuân Tiền), bạn trai Thanh. Sự xuất hiện của anh khiến nhiều cảnh phim phi logic, mục đích chỉ để tạo bàn đạp cho cao trào.

Bà Xuân, chủ thẩm mỹ viện, bị bi kịch quá khứ làm cho mờ mắt dẫn đến chuỗi hành động sai lầm nối tiếp. Nhưng thay vì đào sâu nguyên nhân hay hành trình tha hóa của nhân vật, đạo diễn lại kể về chúng bằng một đoạn montage hồi tưởng ngắn ngủi, sau khi bí mật được lật mở. Cách gỡ nút thắt cũ kỹ như vậy khiến hành trình nhân vật đánh mất sức nặng, bỏ lỡ cơ hội biến bà Xuân thành phản diện có chiều sâu và tạo được dấu ấn.

Khách quan mà nói, diễn xuất của Xuân Lan ban đầu tạo được lớp vỏ bí ẩn cho nhân vật, một người đàn bà không rõ lai lịch với lời đề nghị hấp dẫn đến kỳ lạ dành cho nữ chính - thứ làm dấy lên sự cảnh giác trong người xem từ sớm. Ở Xuân Lan có sự lạnh lùng, mưu mô và xảo quyệt. Đáng tiếc là hạn chế kịch bản khiến vai diễn của cô ở nửa sau trở nên đáng quên.

Xuân Lan chưa thể thuyết phục khán giả ở các cảnh phim nặng tâm lý, khi nhân vật thao túng suy nghĩ và cảm xúc của nạn nhân. Hạn chế về đài từ và sự biến hóa trong biểu cảm gương mặt, đặc biệt là ánh mắt khiến cái ác của bà Xuân mới dừng ở bề mặt, chứ không phải một sức ép thực sự khiến câu chuyện trở nên ngột ngạt, tăm tối đúng nghĩa. Xuân Lan cũng chưa thể hiện ra màu sắc của một bà mẹ tuyệt vọng đến cực đoan, vì tình yêu sắc đẹp mà trở nên vặn vẹo, méo mó trong tâm lý.

Trong khi, Thanh cũng là một vai diễn ít dấu ấn của Ngọc Trinh. Mỹ nhân 8X diễn xuất một màu, chưa thể hiện được dáng dấp và phong thái của một cô bác sĩ chuyên môn cao dù tuổi đời còn trẻ. Ánh mắt Ngọc Trinh thiếu sự lanh lợi, lí trí và sắc sảo, chỉ ngơ ngác suốt phần lớn thời lượng. Ở những phân đoạn cần chiều sâu tâm lý, Ngọc Trinh thể hiện non nớt, với biểu cảm trợn mắt, cau có hoặc la hét nặng tính biểu diễn.

Điểm yếu lớn nhất của Ngọc Trinh là thoại. Cách cô nhả thoại gần như không thay đổi qua nhiều vai diễn, suốt từ Chị chị em em 2, Chị dâu cho tới nay là Thẩm mỹ viện âm phủ. Hạn chế trong biểu cảm lẫn giọng nói khiến các cảnh phim lãng mạn giữa Ngọc Trinh và bạn diễn Xuân Tiền cũng trở nên gượng gạo, không có chemistry. Phần lời thoại sến, máy móc một cách vô hồn khiến hai nhân vật như người xa lạ bị ép buộc giao tiếp, thể hiện tình cảm.

Phim gắn nhãn 16+.

Tuyến lãng mạn mờ nhạt, ngay cả yếu tố kinh dị - món ăn chính mà phim phục vụ - cũng đáng quên. Thẩm mỹ viện âm phủ có lẽ là phim hù dọa nhiều nhất của Việt Nam, với số lượng cảnh jump-scare ngồn ngộn. Vấn đề ở chỗ chúng chưa được tiết chế, cách thể hiện bằng âm lượng lớn đột ngột lặp đi lặp lại cũng chỉ có thể hù dọa những khán giả yếu tim. Nỗi sợ hầu hết được biểu diễn bằng thứ âm thanh tru tréo cùng tiếng la hét của nhân vật, chứ không phải xuất phát từ tình huống, tâm lý nhân vật hay diễn xuất.

Trong tuần chiếu mở màn, bộ phim mới mang về chưa đầy 10 tỷ đồng , lại gây ra nhiều tranh cãi từ kịch bản, diễn xuất. Đây là một kết quả đáng tiếc với một tác phẩm kinh dị vốn có tiền đề và ý tưởng hấp dẫn.