Hải Đăng Doo phản hồi hình ảnh sử dụng bóng cười gây tranh cãi dữ dội

Phía nam ca sĩ phủ nhận thông tin xuất hiện trong hình ảnh sử dụng bóng cười như đang lan truyền trên mạng xã hội.

Sáng 7/5, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh được cho là có liên quan đến Hải Đăng Doo. Cụ thể, lùm xùm xuất phát từ việc một cô gái đăng tải hình ảnh tại một khách sạn ở Đà Nẵng và nhắc trực tiếp tên nam ca sĩ. Trong căn phòng có sự xuất hiện của một đồ vật nghi là bóng cười. Ngoài ra, bức ảnh còn để lộ một nam giới được cho là Hải Đăng Doo trong trang phục áo choàng khách sạn

Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền, gây ra tranh cãi dữ dội. Chủ tài khoản sau đó đã xoá bài đăng, lên tiếng giải thích rằng bức ảnh có sự can thiệp của AI (trí tuệ nhân tạo).

Quản lý Hải Đăng Doo bác tin nam ca sĩ sử dụng bóng cười. Ảnh: FBNV.

"Tất cả hình ảnh em vừa post đều là AI vì em muốn chụp hình với anh Doo từ photobooth ở Đà Nẵng, nhưng anh Doo vì quá bận nên em không thể có được tấm hình với anh Doo. Em đã sử dụng hình ảnh AI để tự làm content cho kênh của mình", người này giải thích.

Tuy nhiên, nhiều dân mạng bày tỏ nghi ngờ lời giải thích này vì phát hiện chi tiết chiếc TV, rèm cửa trong tấm ảnh được lan truyền trùng khớp với chiếc TV, rèm cửa từng xuất hiện trong story nam ca sĩ đăng tải trên trang cá nhân trước đó.

Nhiều khán giả tràn vào trang cá nhân của Hải Đăng Doo, yêu cầu anh lên tiếng giải thích. Khi Tri Thức - Znews liên hệ, đại diện Hải Đăng Doo bác bỏ tin đồn nam ca sĩ sử dụng bóng cười.

“Những thông tin đang lan truyền là không xác thực. Hình ảnh đó không phải là Hải Đăng. Chúng tôi cũng không biết người đăng bài là ai hết”, người này cho hay.

Hải Đăng Doo sinh năm 2000, ban đầu được biết đến là một TikToker, sau đó lấn sân âm nhạc và tham gia một số gameshow truyền hình. Năm 2024, Hải Đăng Doo thu hút quan tâm khi góp mặt trong Anh trai "say hi".