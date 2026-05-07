Cha đẻ 'Avatar' bị kiện

James Cameron và hãng Disney bị diễn viên Q'orianka Kilcher đệ đơn kiện, với cáo buộc sử dụng hình ảnh của cô để tạo ra nhân vật nữ chính Neytiri trong "Avatar".

Theo The Guardian, đơn kiện do nữ diễn viên Q'orianka Kilcher đệ trình, cáo buộc Cameron đã “trích xuất các đường nét khuôn mặt” của cô và chỉ đạo đội ngũ thiết kế lấy chúng làm hình mẫu cho nhân vật Neytiri (do Zoe Saldaña thủ vai).

Thông cáo liên quan đến vụ kiện cho rằng “một trong những nhà làm phim quyền lực nhất Hollywood đã khai thác danh tính sinh trắc học của một cô gái bản địa trẻ tuổi để tạo nên một thương hiệu điện ảnh phá kỷ lục, mà không ghi nhận hay bồi thường cho cô”.

Thông cáo cũng nhắc đến cuộc gặp giữa Kilcher và James Cameron vào năm 2010, sau khi phần đầu tiên của Avatar ra mắt. Tại một sự kiện, Cameron nói ông có món quà dành cho nữ diễn viên: một bức phác họa đóng khung của Neytiri do chính ông vẽ và ký tên. Theo Kilcher, Cameron còn gửi kèm một lời nhắn: “Vẻ đẹp của em là nguồn cảm hứng ban đầu cho tôi tạo ra Neytiri. Tiếc là lúc đó em đang quay phim khác. Hẹn dịp sau”.

Q'orianka Kilcher cáo buộc James Cameron trích xuất các đường nét khuôn mặt của cô để tạo ra nhân vật Neytiri trong loạt phim Avatar. Ảnh: Warner Bros./Disney.

Phía Kilcher cho rằng Cameron chưa từng cố gắng mời cô tham gia dự án, bất chấp việc người đại diện của nữ diễn viên đã tìm cách giúp cô có cơ hội thử vai.

“Có hàng triệu người mở lòng với Avatar vì tin vào thông điệp của bộ phim và tôi cũng từng như vậy. Khó thể tưởng tượng một người mà tôi tin tưởng lại sử dụng khuôn mặt tôi trong một quy trình thiết kế phức tạp, rồi đưa nó vào dây chuyền sản xuất mà không hề cho tôi biết hay xin phép. Điều đó đã vượt quá giới hạn. Đây là hành động vô cùng sai trái”, nữ diễn viên chia sẻ.

Chia sẻ với truyền thông, luật sư của Kilcher cho hay: “James Cameron đã lấy những đặc điểm khuôn mặt sinh trắc học độc nhất của một cô gái bản địa 14 tuổi, đưa chúng vào quy trình sản xuất công nghiệp và tạo ra hàng tỷ USD lợi nhuận mà chưa từng một lần xin phép cô ấy. Đó không phải làm phim. Đó là ăn cắp”.

Hiện, phía cha đẻ thương hiệu Avatar lẫn Disney chưa lên tiếng về vụ kiện.