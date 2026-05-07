Phim 'Heo năm móng' thu 100 tỷ đồng

Bộ phim kinh dị gắn nhãn 18+ thu 100 tỷ đồng sau khoảng 2 tuần công chiếu. Đây là phim Việt thứ 8 ra mắt năm 2026 đạt được thành tích này.

Theo thống kê trên Box Office Vietnam, Heo năm móng chạm mốc doanh thu 100 tỷ đồng trong ngày 7/5. Trước đó, 7 bộ phim Việt ra mắt năm 2026 từng đạt được thành tích này bao gồm Thỏ ơi, Nhà ba tôi một phòng, Báu vật trời cho, Tài, Quỷ nhập tràng 2, Hẹn em ngày nhật thực và Phí Phông.

Trở lại với Heo năm móng, tác phẩm ra mắt dịp 30/4, là cái tên hiếm hoi sinh lời cho nhà sản xuất. Trong khi 3 dự án ra mắt cùng thời điểm là Anh hùng, Đại tiệc trăng máu 8 và Trùm Sò đều chật vật để hòa vốn.

Heo năm móng đạt thành tích khả quan nhờ hiệu ứng truyền miệng của khán giả, cùng chiến lược truyền thông khá hiệu quả. Phim gây chú ý ngay từ khi ra mắt, giữ được sức nóng ổn định ở những tuần tiếp theo. Tuần này, đối thủ của Heo năm móng là Thẩm mỹ viện âm phủ, một phim kinh dị khác có Ngọc Trinh đóng chính. Nếu thuận lợi, tác phẩm của Lưu Thành Luân sẽ có 3 tuần giữ ngôi vương phòng vé.

Heo năm móng thu 100 tỷ sau 2 tuần công chiếu. Ảnh: ĐPCC.

Câu chuyện Heo năm móng theo chân Khải, một nhà sáng tạo nội dung về tâm linh, tìm tới miếu Ông Tà sau khi nghe kể về truyền thuyết Cô Năm Hợi. Vốn là người chuyên thực hiện các nội dung bắt quỷ, săn ma, Khải nhận ra đây là cơ hội trời ban để thu hút khán giả.

Bỏ ngoài tai những lời đe dọa, ngăn cản, anh liều lĩnh đặt chân vào khu vực cấm kỵ. Chẳng ai ngờ, sự cố chấp này đã đánh thức một bí mật kinh hoàng.

Phim có Võ Tấn Phát và Trần Ngọc Vàng đóng chính, bên cạnh đó còn có Ốc Thanh Vân, Thanh Thuỷ và Nhật Ý. Phim có một số ý tưởng, nhất là trong cách khai thác yếu tố dân gian, song kịch bản vẫn còn hạn chế. Diễn xuất của Trần Ngọc Vàng được coi là điểm sáng của tác phẩm.