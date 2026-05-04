Kết đắng việc 5 phim chen chúc ở rạp dịp 30/4

Dịp 30/4 năm nay, tổng số lượng phim chiếu nhiều chưa từng có, nhưng thành tích lại không vượt trội so với cùng kỳ các năm trước.

Ở rạp Việt, kỳ lễ 30/4-1/5 vẫn là mùa phim nhộn nhịp thứ nhì trong năm. Tổng doanh thu thị trường trong khoảng thời gian này thường chạm đến những cột mốc ấn tượng, vượt xa các thời điểm khác trong năm, chỉ sau dịp Tết Nguyên đán.

Chính con số hấp dẫn đó biến mùa lễ 30/4 trở thành miếng bánh ngọt mà nhà làm phim nào cũng mong muốn được chia phần. Cho tới năm nay, một hiện tượng chưa từng có xảy ra ở rạp Việt: Lần đầu tiên trong lịch sử phòng vé, có đến 5 phim nội địa với đề tài, thể loại khác biệt cùng lúc cạnh tranh ở rạp. Không chỉ cuộc chiến tranh giành suất chiếu, mặt trận truyền thông cũng bùng nổ khi mỗi dự án cố gắng chiếm trọn sự chú ý, khiến những thượng đế của rạp chiếu bóng không khỏi hoang mang để tìm ra lựa chọn phù hợp với bản thân.

Phim nhiều, nhưng doanh thu không bùng nổ

Thực tế, có 4 dự án điện ảnh phát hành trùng ngày là Anh hùng, Đại tiệc trăng máu 8, Heo năm móng và Trùm Sò.

Ban đầu, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng cũng ấn định lịch công chiếu cùng dàn đối thủ. Song phát hiện khoảng trống thị trường, ê-kíp nhạy bén đẩy phim chiếu trước 1 tuần, mang lại kết quả khác biệt.

Theo thống kê trên Box Office Vietnam, thành tích các tác phẩm chiếu trong mùa phim 30/4 (mốc thời gian tính từ lúc các phim dịp lễ bắt đầu khởi chiếu, tức 24/4 đến khi kết thúc tuần nghỉ lễ, tức 03/5) có sự phân hóa rõ rệt.

Heo năm móng ghi nhận doanh thu tương đối ấn tượng, vượt 85 tỷ. Còn thành tích của Anh hùng, Đại tiệc trăng máu 8 và Trùm Sò lần lượt là 36 tỷ, 27 tỷ và 13 tỷ. Trong khi, Phí Phông thành công giữ nhiệt ổn định suốt kỳ nghỉ lễ dù đã chiếu trước, thu hơn 74 tỷ đồng riêng trong kỳ lễ.

Phí Phông là phim chiếu 30/4 có thành tích cao nhất.

Làm một phép tính đơn giản, tổng doanh thu 5 phim Việt trong 10 ngày chiếu lễ đạt khoảng gần 280 tỷ đồng . Con số này có phần lép vế so với cùng kỳ năm trước, dù khi đó chỉ có 3 phim công chiếu.

Cụ thể, mùa phim 30/4/2025, có 2 tác phẩm mới trình làng là Lật mặt 8: Vòng tay nắng và Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu. Bên cạnh đó còn có một tác phẩm đã ra mắt từ đầu tháng 4/2025 là Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

Với mốc thời gian tương tự (từ 25/04/2025 - 04/05/2025): Lật mặt 8 dắt túi gần 147 tỷ đồng , Thám tử Kiên mang về 129 tỷ trong khi Địa đạo thu hơn 14 tỷ. Tức doanh thu phòng vé mùa phim 30/4 năm 2025 xấp xỉ 328 tỷ đồng - nhỉnh hơn 15% so với năm nay. Cần lưu ý rằng dịp lễ năm ngoái không có ngày nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương rơi vào khoảng giữa như năm 2026.

Thị trường khó dung nạp quá nhiều phim cùng lúc

Nhìn chung, phòng vé tháng 4 năm 2026 vượt trội về số lượng phim tham gia, nhưng tổng doanh thu lại có phần lép vế so với năm trước. Ví dụ điển hình là thành tích phim top 1 tháng 4 năm nay là Phí Phông hiện cũng chỉ tương đương với phim top 3 tháng 4 năm ngoái là Địa đạo.

Đại diện Box Office Vietnam nhận định Phí Phông của đạo diễn Đỗ Quốc Trung là một tác phẩm có sức trụ rạp tốt. Bộ phim này thậm chí quay lại dẫn đầu bảng tổng sắp phòng vé cuối tuần vừa qua (1/5 - 3/5). Do vậy, nếu giả sử tác phẩm giữ nguyên lịch ra mắt vào kỳ lễ 30/4 thay vì chiếu sớm 1 tuần, chưa chắc các phim còn lại như Heo năm móng đã đạt được kết quả doanh thu khả quan như vậy.

Trùm Sò của Đức Thịnh đang chật vật với doanh thu 13 tỷ.

Theo dự đoán, Phí Phông có thể chạm ngưỡng doanh thu 200- 210 tỷ đồng . Với Heo năm móng, phim sẽ khép lại hành trình với khoảng 100-110 tỷ doanh thu. Trong khi cả 3 cái tên còn lại là Trùm Sò, Anh hùng và Đại tiệc trăng máu 8 đang phải chật vật hướng đến mốc doanh thu 40-50 tỷ, đối diện khả năng thua lỗ rất cao (theo ước tính ngưỡng hòa vốn tối thiểu phải là 70- 75 tỷ đồng ).

Diễn biến phòng vé chứng minh thị trường chưa đủ lớn để dung nạp quá nhiều tác phẩm trình làng cùng lúc. Mặt khác, việc các dự án chen chúc ra rạp khiến miếng bánh doanh thu bị phân mảnh. Không có cái tên nào thực sự tạo được hiệu ứng áp đảo để trở thành đầu tàu thành tích. Thực tế, cuộc giằng co mùa phim 30/4 diễn ra với nhiều biến số. Các phim tham chiến liên tục thay đổi vị trí trên bảng xếp hạng, cho thấy sự thiếu ổn định về sức hút.