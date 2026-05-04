Minh Tú hiện tại

Minh Tú bất ngờ bị "réo tên" trong bài đăng mới đây của một chuyên gia trang điểm. Người này cho biết giữa anh và Minh Tú xảy ra một số mâu thuẫn và đã không còn hợp tác. Dù vậy, thời gian gần đây, người này liên tục nhận được những tin nhắn kể lại việc bị nói xấu, chê bai. Dưới bài đăng này, một nhà thiết kế gắn tài khoản của Minh Tú và chia sẻ: "Không phải ngẫu nhiên mà suốt nhiều năm qua, lại xuất hiện rất nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí là chế giễu hay sai lệch về mối quan hệ của cả hai và phủi bỏ toàn bộ những gì anh T đã hỗ trợ, xây dựng cho em trước đó. Cũng không ngẫu nhiên mà nó cứ lặp đi lặp lại trong suốt nhiều năm qua chứ không phải mới đây, chắc chắn là có vấn đề phải làm rõ".
Nhà thiết kế mong Minh Tú lên tiếng để giải quyết những khúc mắc của cả hai. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, người mẫu vẫn giữ động thái im lặng.
Ít tháng trước, Minh Tú từng vướng lùm xùm khi tham gia một podcast của Lương Thùy Linh với tư cách khách mời. Trong show, cô nói với Lương Thùy Linh: "Chị với em không thân thiết, không làm việc chung quá nhiều hay đi chơi riêng. Nói về mặt tình cảm, chúng ta chỉ là đồng nghiệp xã giao với nhau. Vào những ngày cuối năm như thế này và thêm vấn đề sức khỏe, chị nghĩ mình có thể từ chối mà không có lỗi. Nhưng lý do chị nhận lời tham gia podcast này với em, đầu tiên là tình cảm của chị với Sen Vàng". Chia sẻ của Minh Tú nhận phản ứng trái chiều.
Sau đó, Minh Tú có động thái lên tiếng thông qua trang cá nhân. Cô bày tỏ: "Xin lỗi khán giả vì những lời vô tư, thiếu tinh tế. Hoan hỉ, mình sẽ kiểm điểm lại bản thân". Thời gian gần đây, người mẫu cũng không tham gia nhiều sự kiện giải trí, thời trang như trước. Năm 2025, người đẹp từng gặp sự cố chấn thương nghiêm trọng ở chân, dẫn tới phải điều trị trong nhiều tháng.
Cô từng vướng tin có bầu song lên tiếng phủ nhận. Trong một bài đăng, Minh Tú cho biết đang gặp vấn đề sức khỏe nên chưa thể có con. Năm 2024, cô tiết lộ phải từ bỏ niềm đam mê với gym, lái xe, chơi các môn thể thao mạnh và mạo hiểm để tìm đến với yoga, bơi lội, pilates và các phác đồ, tập vật lý trị liệu.
Minh Tú kết hôn với Christopher vào năm 2024. Chồng hơn cô 10 tuổi, là nhân viên văn phòng tại một công ty đa quốc gia. Anh làm việc tại các nước châu Á hơn 16 năm qua. Sau khi kết hôn, Minh Tú thường xuyên đi du lịch, công tác cùng chồng.
Vóc dáng nóng bỏng của người mẫu ở tuổi 35. Cô sinh năm 1991, được biết tới sau khi giành giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013 và Á quân Asia's Next Top Model 2017. Năm 2018, cô tiếp tục tham gia cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia và lọt vào top 10. Minh Tú cũng đảm nhận vai trò huấn luyện viên của cuộc thi The Face Vietnam và The Look Vietnam 2017.
