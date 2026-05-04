Sắc vóc vợ kém 17 tuổi của Ma Dong Seok

Ye Jung Hwa hoạt động lại mạng xã hội sau nhiều năm. Hình ảnh mới của vợ Ma Dong Seok gây chú ý.

Theo Spotv News, vợ tài tử Ma Dong Seok thu hút sự chú ý khi hoạt động lại trang cá nhân sau khoảng 9 năm im ắng. Cô chia sẻ clip và hình ảnh trong một buổi chụp hình mới đây. Người đẹp diện cây denim phối cùng giày sneaker, tạo dáng chuyên nghiệp.

Ye Jung Hwa ghi điểm với sắc vóc quyến rũ, hình thể cân đối, khuôn mặt thanh tú. Ma Dong Seok cũng tương tác bằng cách nhấn nút "like" dưới bài đăng của vợ.

Hình ảnh mới của Ye Jung Hwa. Ảnh: IGNV.

Những khoảnh khắc của Ye Jung Hwa nhận lượt thích và bình luận từ đông đảo fan. Nhiều dân mạng nhận xét vẻ ngoài của cô gần như không thay đổi sau 10 năm.

Thời gian qua, Ma Dong Seok và Ye Jung Hwa đồng hành với nhau trong cuộc sống, công việc. Cả hai từng sánh đôi trong sự kiện quảng bá phim Eternals, Crime City 3.

Ma Dong Seok và Ye Jung Hwa tổ chức hôn lễ riêng tư vào năm 2024. Họ đăng ký kết hôn vào 2021.

Vợ "nắm đấm thép" không phải gương mặt lạ. Cô là một trong những huấn luyện viên thể hình nổi tiếng tại xứ kim chi. Kể từ khi tham gia chương trình My Little Television năm 2015, Ye Jung Hwa được mời góp mặt trong nhiều show truyền hình để hướng dẫn các bài tập và chia sẻ bí quyết giữ gìn vóc dáng.

Bên cạnh đó, Ye Jung Hwa làm MC của nhiều chương trình như Chicken and Surf, Slender Lunch, Beauty STARgram, Trade King Secret Code 1380.

Jung Hwa cao 1,7 m, sở hữu đôi chân dài, vòng eo nhỏ nhắn, vóc dáng gợi cảm. Cô chia sẻ để có thân hình S-line hoàn hảo, người đẹp chăm tập các môn thể thao như chạy bộ, yoga, đạp xe, đánh golf, lướt sóng... Trước đây, Ye Jung Hwa thường xuyên đăng tải những bức hình khoe vóc dáng quyến rũ trên mạng xã hội.