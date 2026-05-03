Bộ phim khiến khán giả tức giận

Việc nhà sản xuất "Tam Tâm Nhị Ý" đột ngột rút phim khỏi hệ thống rạp trước giờ khởi chiếu chính thức khiến công chúng bức xúc.

Theo Sinchew, bộ phim điện ảnh Tam Tâm Nhị Ý do Lâm Y Thần và Trương Nghệ Phàm đóng chính, ban đầu dự kiến ra mắt vào kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động 1/5 tại Trung Quốc. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 24 giờ trước khi khởi chiếu chính thức, phía nhà sản xuất bất ngờ thông báo rút phim khỏi hệ thống rạp. Tin tức này vừa đưa ra đã khiến người hâm mộ bức xúc, tức giận.

Đáng chú ý, ngay trong sáng ngày thông báo rút phim (30/4), phía nhà sản xuất vẫn còn tung ra poster đếm ngược thời điểm công chiếu của Tam Tâm Nhị Ý. Lâm Y Thần cùng các diễn viên chính cũng liên tục quảng bá cho bộ phim trên mạng xã hội. Đến 17h cùng ngày, thông báo rút phim chính thức mới đột ngột được đưa ra, khiến những người hâm mộ đã mua vé trước, thậm chí là bao rạp để ủng hộ, không kịp trở tay. Họ đổ xô vào trang chính thức của bộ phim để chỉ trích dữ dội.

Bộ phim của Lâm Y Thần đột ngột hủy lịch chiếu khiến giả bức xúc. Ảnh: Zaobao.

Sau đó, nhà sản xuất phim lên tiếng xin lỗi. Đơn vị cho biết sẽ sớm thông báo lại lịch phát hành dự án và "chờ thời điểm thích hợp để gặp gỡ khán giả".

Năm nay, thị trường phim lễ 1/5 tại Trung Quốc cạnh tranh khốc liệt, với 18 dự án cùng lúc ra rạp, được mô tả là "đông đúc nhất từ trước đến nay". Trong đó, bộ phim Chiến tranh Lạnh 1994 dẫn đầu với doanh thu ngày đầu tiên đạt 55,91 triệu NDT, theo sát là Người mất tích với 42,87 triệu NDT. Bộ phim The Devil Wears Prada 2 cũng thu về 16,86 NDT. Điều này khiến các bộ phim có quy mô vừa và nhỏ khác khó khăn để cạnh tranh.

Theo giới quan sát, Tam Tâm Nhị Ý chỉ đạt khoảng 800.000 NDT doanh thu trong những buổi chiếu sớm. Tỷ lệ suất chiếu trong ngày đầu tiên thậm chí còn ở mức thấp báo động (khoảng 2%). Dưới áp lực của thị trường, nhà sản xuất dự án quyết định hủy lịch chiếu để tránh nguy cơ thua lỗ nặng nề.

Nữ chính của Tam Tâm Nhị Ý là Lâm Y Thần thời gian qua tích cực quảng bá cho dự án. Cô sinh năm 1982, đã hoạt động trong ngành giải trí hơn 20 năm. Cô bước chân vào ngành giải trí năm 2002 và nhanh chóng nổi tiếng qua nhiều bộ phim truyền hình thần tượng kinh điển của Đài Loan, bao gồm Khu vườn bí mật, Thơ ngây, Nàng Juliet phương Đông… Cô cũng góp mặt trong dự án cổ trang Anh hùng xạ điêu 2008.