Con trai Đăng Khôi cao 1,7 m ở tuổi 14

Đăng Khang, con trai của vợ chồng Đăng Khôi - Thủy Anh gây chú khi khi xuất hiện tại một sự kiện. Cậu bé có vẻ ngoài cao lớn, chững chạc.

Sự kiện giao lưu của chương trình Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân 2026, quy tụ dàn sao gồm gia đình ca sĩ Đăng Khôi - Thủy Anh, BTV Mạnh Cường - Hương Giang (Gia đình truyền hình), Tuấn Dương - Lucie Nguyễn và cặp đôi Phí Ngọc Hưng - Trương Mỹ Nhân.

Xuất hiện tại chương trình, con trai cả của ca sĩ Đăng Khôi - Thủy Anh gây chú ý. Cậu bé cao nổi bật, có vẻ ngoài chững chạc, điển trai. Đăng Khang năm nay 14 tuổi, cao 1,7 m.

Thủy Anh, vợ Đăng Khôi cho biết Đăng Khang hiện theo học tại trường THCS Đinh Thiện Lý tại TP.HCM. Trong nhà, Đăng Khang có tính cách hướng nội, trầm tính và sống tình cảm. Cậu bé không có thiên hướng nghệ thuật. Vì thế, khi tham gia chương trình Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân 2026, vợ chồng ca sĩ phải động viên con trai rất nhiều.

"Trước khi để Đăng Khang tham gia chương trình, tôi phải hỏi ý kiến con trai trước. Con đồng ý xuất hiện, vợ chồng tôi mới nhận lời. Mọi quyết định liên quan đến con, chúng tôi đều tôn trọng và ủng hộ", Thủy Anh chia sẻ.

Cũng tại sự kiện, Đăng Khôi chia sẻ anh quay lại với âm nhạc, tham gia show thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai và phát hành những sản phẩm âm nhạc gần đây đều nhờ sự động viên, hỗ trợ từ vợ. Anh cho biết bản thân là người "lụy gia đình". "Tôi là người yêu gia đình, trân trọng từng khoảnh khắc kỷ niệm khi gia đình bên nhau. 21 năm yêu nhau hai vợ chồng ít khi nào tách nhau. Thủy Anh không chỉ là vợ mà quản lý công việc. Tôi cũng không có quỹ đen", anh nói.

Bên cạnh các thành viên của chương trình, sự xuất hiện trở lại của Phí Ngọc Hưng - Trương Mỹ Nhân cùng hai em bé Bona, Boni cũng nhận nhiều quan tâm. Theo ban tổ chức, gia đình cặp diễn viên sẽ xuất hiện với vai trò khách mời, tham gia một tập của chương trình.

Từng tham gia mùa 2024, Phí Ngọc Hưng cho biết sau chương trình anh đã hiểu và yêu vợ hơn, biết lắng nghe và chia sẻ với người bạn đời nhiều hơn, đặc biệt trong hành trình chăm sóc, dạy dỗ các con. Hiện tại, khi gia đình có thêm thành viên mới, anh cũng rất hồi hộp chờ đợi những thử thách tiếp theo của chương trình.