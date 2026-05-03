Thanh Thúy gây chú ý sau nỗ lực kêu cứu cho 'Trùm Sò'

  • Chủ nhật, 3/5/2026 18:02 (GMT+7)
Hình ảnh Thanh Thúy đi từng rạp, kêu gọi khán giả xem phim "Trùm Sò" gây xúc động. Cô cũng lên tiếng xin lỗi ê-kíp, dàn diễn viên khi kết quả doanh thu kém kỳ vọng.

Những ngày qua, tâm điểm truyền thông thuộc về Thanh Thúy - nhà sản xuất kiêm diễn viên của Trùm Sò. Cô cùng chồng là đạo diễn Đức Thịnh và con trai rong ruổi trên từng cụm rạp ở nhiều tỉnh, thành phố để quảng bá cho dự án điện ảnh. Vài ngày trước, Thanh Thúy thậm chí còn tự mình đi mời chào khán giả ra rạp xem phim. Vợ Đức Thịnh cho biết cô đã có mặt hơn 100 cụm rạp những ngày qua với mong muốn dự án được tiếp cận nhiều khán giả nhất có thể.

Hình ảnh nhà sản xuất livestream các buổi cinetour tại rạp hoặc trực tiếp ra quầy bán vé, gặp từng khán giả để kêu gọi người xem, gây xúc động. Dưới các clip ghi lại khoảnh khắc này, hàng nghìn khán giả gửi lời động viên tới Thanh Thúy và ghi nhận sự nỗ lực của cô. Một bộ phận khán giả cũng khẳng định sẽ mua vé ra rạp ủng hộ Trùm Sò vì "thương Thanh Thúy". Nhờ cách quảng bá "cây nhà lá vườn", hiệu quả doanh thu của Trùm Sò có chút tiến triển.

Sự nỗ lực của Thanh Thúy bắt đầu có tín hiệu tích cực. Ngày 3/5, bộ phim Trùm Sò bất ngờ vượt lên Đại tiệc trăng máu để giữ vị trí thứ 4 trong bảng tổng sắp doanh thu ngày.

Trong một buổi giao lưu với khán giả, Thanh Thúy cũng gửi lời xin lỗi tới ê-kíp, dàn diễn viên vì doanh thu của bộ phim không được như kỳ vọng. Khi được một người xem hỏi về việc "6 năm nuôi chồng", nhà sản xuất cười và cho rằng: "Tại sao một ông chồng không có làm ra tiền 6 năm mà vợ không bỏ. Ổng phải có gì đó đặc biệt chứ". Tiếp lời vợ, Đức Thịnh chia sẻ đó là tình thân, "là những lúc khó khăn cả hai ở bên cạnh nhau, vực nhau dậy. Vợ chồng là phải như vậy".
Trong bài phỏng vấn gần nhất trên Tri Thức - Znews, Đức Thịnh nói "anh thấy rất tội và thương vợ". "Bao nhiêu năm nay, Thúy chấp nhận lùi về phía sau dù rất nhiều cơ hội đến. Tôi luôn ủng hộ, động viên vợ quay lại với phim ảnh vì cô ấy đủ nội lực, sức mạnh. Tôi chấp nhận làm hậu phương. Nhưng cô ấy vẫn hết lòng vì gia đình, thương chồng, yêu con. Thúy còn là người đi tìm nhà đầu tư cho dự án này", đạo diễn bày tỏ.

Nhiều năm qua, Thanh Thúy hạn chế hoạt động nghệ thuật. Cô tập trung đứng sau hỗ trợ chồng và chăm lo cho các con. Con trai thứ hai của vợ chồng cô bị tăng động giảm chú ý. Nữ diễn viên dành phần lớn thời gian để đồng hành cùng con trong hành trình điều trị. Trước đây, Thanh Thúy thừa nhận cô là người tham công tiếc việc. Nhiều lần, cô bất đồng ý kiến với chồng nên nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Thanh Thúy cũng thừa nhận bản thân là người hay ghen, thích kiểm soát. Cả hai từng không ít lần đối diện tin đồn đường ai nấy đi. Trải qua nhiều khó khăn, thử thách, họ nhận ra không gì quan trọng hơn gia đình.

