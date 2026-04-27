Vì sao nhiều người bỏ về khi xem bộ phim kỳ lạ có Lê Khánh, Miu Lê

"Đại tiệc trăng máu 8" là một trải nghiệm kỳ lạ. Và tất nhiên, không phải khán giả nào cũng dành cho phim sự kiên nhẫn.

Ở một suất chiếu Đại tiệc trăng máu 8 tại Hà Nội, tuần mở màn nhưng rạp khá thưa thớt, chỉ 1/4 số ghế được lấp đầy. Thế rồi, chưa kết thúc 30 phút đầu phim, quá nửa số khách hàng ấy hết kiên nhẫn và quyết định… đứng dậy bỏ về. Số thượng đế còn ngồi lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có người ngồi nói chuyện, bấm điện thoại, có cả những tiếng thở dài than trách kiểu “Phim thế này mà cũng bán vé”.

Nhưng, từ phút 40 đổ ra, trong rạp cứ vài phút lại rộ lên tiếng cười. Chuyện gì xảy ra?

Trải nghiệm kỳ lạ

Đại tiệc trăng máu 8 xoay quanh một đoàn làm phim kinh dị đang ghi hình thì gặp phải xác sống thật. Sau cuộc rượt đuổi, chém giết hỗn loạn, kết quả chỉ một diễn viên còn sống sót. Nhưng khoan nóng vội, bởi tất cả sự kiện này chỉ là diễn biến của một bộ phim được quay bằng một cú máy duy nhất.

Còn thực tế, Đại tiệc trăng máu 8 ghi lại quá trình cả đoàn phim phải vật lộn để hoàn thành được bộ phim kinh dị nói trên.

Khoảng hơn 30 phút đầu giống như một “nồi lẩu thập cẩm” mà bất cứ nguyên liệu, gia vị gì cũng được bỏ vào, bất chấp công thức, kết quả.

Chẳng ai hiểu câu chuyện đang thực sự diễn ra, nhân vật đang đối diện với điều gì hay vì sao họ phải làm như vậy. Thi thoảng, một miếng hài lại xuất hiện để cứu vớt diễn biến nhảm nhí đến khó tin. Nhưng ngặt nỗi, miếng hài cũ kỹ, dở tệ và khó cười. Thứ thực sự khiến người ta phải bật cười là phim quá dở, quá ngớ ngẩn. Khán giả như đang chứng kiến một vở kịch văn nghệ cấp ba được dựng vội, khi mọi thứ diễn ra gượng gạo, sáo rỗng và nhảm nhí.

Tất cả để lại cảm giác bức xúc, ức chế. Cho tới khi màn hình chạy credit ghi thông tin đoàn phim.

Tới đây, “món ăn chính” mới thực sự được phục vụ. Những gì người ta vừa chứng kiến chỉ là sản phẩm mà một đoàn phim chắp vá đã cố công xây đắp. Đại tiệc trăng máu 8 kể về Tâm OK, một đạo diễn mà theo lời mọi người nhận xét là không “ok”, cũng chẳng có tâm. Ông chuyên làm phim nhảm để kiếm tiền, tặc lưỡi “phim như vậy là được rồi”.

Con gái xấu hổ vì ông làm phim rác. Bản thân ông cũng chạnh lòng khi trên phim trường chẳng được mọi người nhớ mặt, còn bị nhận lầm là nhân viên hậu trường. Rồi ngày kia, Tâm OK được nhà đầu tư chọn làm đạo diễn cho một dự án đặc biệt. Đó là một tác phẩm kinh dị được quay one-shot với thời lượng 35 phút. Ban đầu ông chẳng muốn nhận lời, nhưng vì mong muốn thay đổi hình ảnh trong mắt gia đình và mọi người, tạo ra một tác phẩm để đời, Tâm OK cuối cùng cũng gật đầu.

Đại tiệc trăng máu 8 quy tụ dàn diễn viên đồ sộ bậc nhất lịch sử rạp Việt.

Sau nửa giờ đầu tiên, Đại tiệc trăng máu 8 “lật bài”, quay ngược lại để giải thích toàn bộ những gì ngớ ngẩn vừa xảy ra ở đầu phim. Những chi tiết tưởng như vô nghĩa bắt đầu có liên kết. Bộ phim chuyển mình từ một mớ hỗn độn thành một câu chuyện có cấu trúc, có chủ đích.

Đại tiệc trăng máu 8 là bản remake (làm lại), mang tinh thần tương tự phim gốc One Cut of the Dead của Nhật Bản ra mắt năm 2017. Bộ phim gốc xứ phù tang từng trở thành hiện tượng ngoài rạp, là minh chứng cho sự thành công của ngôn ngữ kể chuyện sáng tạo.

One Cut of the Dead với kinh phí cực kỳ khiêm tốn, chỉ khoảng 30.000 USD nhưng đạt doanh thu hơn 30 triệu USD toàn cầu. Tức doanh thu phim gấp hơn 1.000 lần vốn bỏ ra, biến nó trở thành tác phẩm điện ảnh có tỷ suất lợi nhuận cao nhất nhì lịch sử.

Trở lại với dự án remake của Phan Gia Nhật Linh, phim vẫn giữ được tinh thần của bản gốc, song cũng có thay đổi, sáng tạo nhất định để phù hợp với câu chuyện, văn hóa Việt. Nhiều mảng miếng hài, lời thoại, nhân vật cameo hay chi tiết cài cắm cũng liên quan trực tiếp đến ngành phim nước nhà.

Nếu bản gốc quy tụ những gương mặt tay ngang, lần đầu đóng phim, thì sang bản Việt, khán giả lại được chứng kiến một khối lượng nhân vật đồ sộ, bao gồm những ngôi sao, những cái tên “máu mặt” của ngành phim Việt.

Ngoài dàn chính với Vân Sơn, Lê Khánh, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát, Quang Minh… hàng loạt cameo xuất hiện gây bất ngờ như Charlie Nguyễn, Trấn Thành, Nguyễn Quang Dũng, Thái Hòa, Hứa Vỹ Văn hay Hồng Ánh. Để bổ sung gia vị tươi mới và làm cho tác phẩm có màu sắc “ngô nghê”, hồn nhiên như bản gốc, phim còn có thêm cả dàn diễn viên không chuyên, phân bổ dày đặc ở tuyến phụ.

Bộ phim Việt ‘mắng’ phim Việt

Thứ thực sự khiến Đại tiệc trăng máu 8 trở nên thú vị là cấu trúc kể chuyện sáng tạo, thứ vốn là ý tưởng của bản phim gốc. Phần nội dung chính của tác phẩm lại khá đơn giản, an toàn, xoay quanh những khúc mắc trong gia đình, nghề nghiệp trở thành động lực khiến nhân vật chính thay đổi suy nghĩ. Từ đó, Đại tiệc trăng máu 8 có dịp bộc bạch về cái khổ của ngành làm phim, thứ mà thượng đế rạp chiếu bóng ít khi quan tâm đến.

Phim dày đặc nhân vật nhưng cốt truyện thực tế khá mỏng.

Các tuyến nhân vật xuất hiện dày đặc, song thiếu sự đào sâu mà hầu như xuất hiện thoáng qua, đóng góp cho mảng hài. Quá trình chuyển biến tâm lý của nhân vật diễn ra khá chóng vánh, khiến nhiều quyết định trở nên phi logic. Đoàn phim ban đầu là tập hợp của nhiều cá tính, tính cách khác biệt nên phát sinh không ít sự cố. Thế nhưng kịch bản chưa đẩy họ vào những tình huống đủ thuyết phục để thay đổi, trưởng thành và sau cùng là cùng nhau làm nên kỳ tích.

Quá trình họ hợp tác, vượt qua khó khăn tại hiện trường để tạo ra thành quả sau cùng vì vậy chưa để lại dấu ấn đặc biệt. Chưa kể, loạt lỗ hổng logic xuất hiện, điển hình là việc lựa chọn quay oneshot để… tiết kiệm chi phí, hay bộ phim hoàn thiện dở tệ nhưng vẫn khiến nhà đầu tư hài lòng.

Một điểm lợn cợn khác trong kịch bản là khúc mắc giữa Tâm OK và con gái mới lớn. Chỉ vì nghe bạn bè dè bỉu về người cha làm phim nhảm, cô bé tỏ thái độ khinh thường, bực dọc, thậm chí chiến tranh lạnh với ông, trong khi mọi chi phí học tập, sinh hoạt đều là từ những đồng tiền do cha làm phim cung cấp. Sự thiếu vắng của một vài khoảnh khắc mà người con nhận ra sự ích kỷ của bản thân khiến hành trình nhân vật khó nhận được đồng cảm.

Ở góc độ khác, Đại tiệc trăng máu 8 cũng có điểm sáng đáng ghi nhận, nhất là về mảng hài. Phải thừa nhận, khi đã vượt qua giai đoạn mở đầu đầy thử thách, phim trở nên sống động, năng lượng hơn. Nửa sau mang không khí khác hẳn: dí dỏm, tươi mới và giàu nhịp điệu. Phim không ngại “mắng” chính mình, cùng vô số màn cà khịa điện ảnh Việt một cách táo tợn mà duyên dáng.

Thông qua hành trình của Tâm OK, Phan Gia Nhật Linh tự giễu việc mình làm phim remake. Anh cũng không ngại mỉa mai chuyện đạo diễn Việt đánh liều làm phim, theo kiểu “rất nhiều người cầm cố nhà để làm phim nên gầm cầu lúc nhúc người”. Rồi hàng loạt vấn đề, xu hướng của điện ảnh Việt những năm qua đều được cập nhật, từ chuyện diễn viên lên làm đạo diễn, trend phim kinh dị ăn khách ở Việt Nam, chuyện làm hậu truyện (sequel) nội dung còn chẳng cần liên quan tới phần trước như thương hiệu Lật mặt…

Thất bại cay đắng cho tới những nghịch lý bất thường ở rạp Việt cũng lần lượt được gọi tên, từ chuyện “Việt Nam làm phim zombie sao mà ăn. Việt Nam làm phim ma thôi”, chuyện “phim Việt thành công gần đây làm rất nhanh, chỉ mất 3-4 tháng” rồi khán giả tẩy chay, giễu nhại “thà ở nhà… còn hơn ra rạp xem phim nước mình”.

Miu Lê trong phim.

Những miếng cà khịa của Đại tiệc trăng máu 8 cũng không buông tha cho diễn viên Việt, mỉa mai chuyện TikToker lấn sân điện ảnh, diễn viên mắc bệnh ngôi sao, đóng phim nhưng ngại cực, ngại bẩn. Những mảng miếng của tác phẩm nhìn chung sáng tạo, đa dạng, được cài cắm khéo léo. Vấn đề chỉ là chúng không dễ tiếp cận đại chúng, khi đâu đó đòi hỏi người xem phải có sự am hiểu, có quan sát nhất định về thị trường, về ngành phim mới nắm bắt hết được.

Đại tiệc trăng máu 8 có thể ví như một ly whisky, thứ rượu mạnh dễ khiến ai nhâm nhi ngụm đầu thấy cay gắt, khó uống. Nhưng kiên nhẫn thử mới thấy cái ngon của hậu vị cay nồng kéo dài nơi cuống họng, của thứ mùi khói khiến vị giác người ta ngây ngất…

Vấn đề chỉ là không phải thực khách nào cũng muốn thử, và đủ kiên nhẫn để chờ đợi.