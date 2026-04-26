Megan Thee Stallion chia tay bạn trai

Nữ rapper cho biết cô cần một “khoảng nghỉ” sau khi chấm dứt mối quan hệ với Klay Thompson. Trước đó, cả hai đã có gần một năm hẹn hò.

Theo Page Six, Megan Thee Stallion gây chú ý khi chia tay Klay Thompson.

“Tôi đã quyết định kết thúc mối quan hệ với Klay. Sự tin tưởng, chung thủy và tôn trọng là những điều không thể thỏa hiệp trong một mối quan hệ. Và khi những giá trị đó bị phá vỡ, sẽ không còn cách nào để tiếp tục”, Megan chia sẻ.

Cô cho biết sẽ dành thời gian cho bản thân sau biến cố tình cảm.

Megan tuyên bố chia tay sau khi đăng đàn tố bạn trai ngoại tình. Ảnh: IGNV.

Trước đó, chủ nhân hit Mamushi đăng bài tố Klay Thompson ngoại tình. Người đẹp cho biết đã phải chịu đựng việc bị bạn trai đối xử tồi tệ suốt một thời gian, cho tới khi cô phát hiện anh ngoại tình.

Thông tin Megan Thee Stallion và Klay Thompson đường ai nấy đi nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trước đó, cả hai vẫn tỏ ra khá thân thiết, tình cảm. Hồi tháng 2, chủ nhân hit giọng ca Hot Girl Summer còn tiết lộ bạn trai đã chi một khoản tiền lớn cho những món quà xa xỉ trong tiệc sinh nhật lần thứ 31 của cô. Ngôi sao bóng rổ tặng Megan một chuyến du lịch xa xỉ cùng chiếc xế hộp Bentley trị giá 200.000 USD .

Trong một loạt ảnh đăng trên Instagram sau đó, Megan chia sẻ về những khoảnh khắc lãng mạn bên bạn trai trong kỳ nghỉ tại Quần đảo Virgin, Anh.

Megan công khai hẹn hò Klay vào tháng 7 năm ngoái, khi đăng tải hình ảnh chụp selfie, phía sau là bạn trai. Tại một sự kiện sau đó không lâu, người đẹp không tiếc lời ca ngợi bạn trai tử tế, tốt bụng.

"Đây là mối quan hệ đầu tiên mà tôi ở bên một người thực sự tử tế, và anh ấy khiến tôi hạnh phúc. Tôi chưa từng hẹn hò với người như anh ấy trước đây và tôi rất biết ơn khi anh ở bên cạnh mình. Và anh ấy cũng cảm nhận điều tương tự về tôi", người đẹp chia sẻ khi đó.

Megan Thee Stallion, tên thật là Megan Jovon Ruth Pete, trở thành ngôi sao toàn cầu vào năm 2018 với việc phát hành bản hit Big Ole Freak từ album phòng thu đầu tiên Tina Snow. Cô liên tục hợp tác với những ngôi sao lớn, bao gồm Beyoncé, Cardi B hay Big Sean... Trong khi, Klay Thompson được biết tới là ngôi sao của đội bóng Dallas Mavericks.