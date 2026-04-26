Miu Lê hiện tại

Miu Lê được quan tâm khi tái xuất màn ảnh rộng trong Đại tiệc trăng máu 8, một bộ phim hài của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh. Xuất hiện tại sự kiện họp báo, người đẹp gây ấn tượng với làn da nâu khỏe khoắn. Nhiều khán giả đặt nghi vấn nữ diễn viên đã nhuộm da.

Miu Lê tạo thiện cảm với vai diễn nhí nhảnh trong phim. Cô hóa thân một TikToker nổi tiếng được mời đi đóng phim nhưng đỏng đảnh, ngại khó, ngại khổ. Vai diễn không phải thử thách khó với một người đã có kinh nghiệm như Miu Lê, lại có nhiều điểm tương tự với cô ngoài đời. Mỹ nhân quê Khánh Hòa làm tròn vai, ghi điểm với sự duyên dáng, lém lỉnh và tung hứng nhịp nhàng với bạn diễn.

Miu Lê thời gian qua tích cực hoạt động trên mạng xã hội. Trên trang cá nhân với gần 700.000 lượt theo dõi, nữ diễn viên chia sẻ nhiều khoảnh khắc trong công việc lẫn đời thường. Cô vẫn trung thành với phong cách thời trang nữ tính, với những thiết kế đầm "bánh bèo" mềm mại.

Đôi khi, Miu Lê cũng thử làm mới bản thân khi thử những outfit gợi cảm, táo bạo hơn khi đi dự tiệc, gặp gỡ bạn bè. Sau khi tham gia chương trình Em xinh “say hi”, giọng ca Yêu một người có lẽ thu hút thêm không ít người hâm mộ. Về đời tư, Miu Lê được cho là có mối quan hệ tình cảm với Nam Vlog. Cả hai từng vướng tin đồn đường ai nấy đi, song nữ ca sĩ sau đó có động thái được cho là ngầm phủ nhận.

"Em không phải kiểu người tiêu cực. Nhưng sau vài mối tình, em thấy lúc trước mình rất mơ mộng. Em luôn nghĩ người này sẽ là duy nhất, không bao giờ làm mình buồn, đau khổ và cả hai sẽ đầu bạc răng long. Sau đó, em nhận ra tình yêu chỉ là hành trình, không phải đích đến. Cho nên, bây giờ yêu ai hay bước vào mối quan hệ nào đó, em luôn để sẵn tâm lý, khoảng 30-50% là chia tay thì sao", Miu Lê từng chia sẻ về chuyện tình cảm.

Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991. Cô bước vào showbiz từ năm 2009 với vai trò diễn viên, tham gia phim Những thiên thần áo trắng của đạo diễn Lê Hoàng. Người đẹp sau đó chuyển hướng ca hát và gặt hái một số thành tựu nhất định.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.