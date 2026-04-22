Phong độ thất thường của Kiều Minh Tuấn

Có một nghịch lý thú vị nếu nhìn vào hành trình sự nghiệp của Kiều Minh Tuấn. Chẳng sở hữu ngoại hình điển trai nổi bật, cũng không mang dáng dấp của một nam thần phòng vé theo chuẩn mực phổ biến, Kiều Minh Tuấn từng có thời gian dài loay hoay trong những vai phụ gai góc, thậm chí có chút dị biệt, theo nhận xét của nhiều khán giả.

Thế nhưng cũng chính Kiều Minh Tuấn, bằng sự bền bỉ với nghiệp diễn, vừa xác lập một cột mốc thành tựu đáng nể. Với tác phẩm điện ảnh mới nhất, tài tử gốc Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TP.HCM) có tổng doanh thu phòng vé các dự án tham gia vượt 1.000 tỷ đồng - con số hiếm nam diễn Việt nào chinh phục được.

Nếu Thái Hòa trước đây đã định danh bản thân là một ông hoàng phòng vé, với không ít phim được công nhận cả về chất lượng lẫn thành tích. Gần đây, fan cuồng phim lại xôn xao bàn luận về thế hệ “F4 mới của màn ảnh Việt”, với những gương mặt tươi trẻ đầy tiềm năng như Ngọc Vàng, Ma Ran Đô, Quốc Anh tới Gia Huy. Thì Kiều Minh Tuấn, đâu đó ở giữa hai thế hệ ấy, lại sở hữu cho mình một sức hút rất riêng.

Từ 'kép phụ' đến ngôi sao trăm tỷ

Kiều Minh Tuấn từng tự nhận xét về mình là “không ưa nhìn”. Chẳng riêng Kiều Minh Tuấn, không ít diễn viên như Thái Hòa, Mạc Văn Khoa hay Xuân Nghị đều vậy.

Nhưng không lợi thế về dung mạo liệu có đồng nghĩa với việc khó tạo ra sức hút trên màn ảnh?

Câu trả lời là không. Anh vẫn thuyết phục khán giả bằng một nét rất duyên, rất riêng, thứ mà không phải ưu thế về ngoại hình đã có thể tạo ra được. Quan sát cách Kiều Minh Tuấn chinh phục vai diễn mới thấy anh vô tư, lăn xả và đôi khi là hết mình với nhân vật. Để không chỉ mang đến giọt nước mắt hay tiếng cười, ở diễn viên còn cho thấy sự nhập vai tự nhiên, đôi khi như hòa mình, như sống cùng nhân vật.

Trưởng thành từ những vai sân khấu, vai hài nhưng Kiều Minh Tuấn đã dần thoát ra khỏi lối diễn có gì đó suồng sã, hoặc “over” và nặng tính minh họa. Khi đặt chân sang điện ảnh, tài tử sinh năm 1988 vẫn giữ được nét duyên dáng độc lạ của một diễn viên không có ngoại hình như nam thần, mà vẫn đảm bảo được kỹ thuật từ biểu cảm, đài từ cho tới ngôn ngữ hình thể.

Điều đáng trân trọng là Kiều Minh Tuấn không ngại làm mới bản thân, để không chết vai, đóng băng bản thân với những nhân vật hài có chút nhếch nhác như giai đoạn đầu mới bén duyên nghệ thuật.

Kiều Minh Tuấn là diễn viên nghìn tỷ tiếp theo của điện ảnh Việt.

Vai Tiến Ngọng trong Bụi đời Chợ Lớn có thể xem là cột mốc đầu tiên đưa cái tên Kiều Minh Tuấn lóe sáng, dù bộ phim bị cấm chiếu, tước đi cơ hội giúp anh tiến gần hơn với khán giả rạp chiếu bóng. Thế nhưng từ đây, hình ảnh một diễn viên với gương mặt “đểu đểu”, gai góc dần có vị trí trong con mắt giới chuyên môn.

Giai đoạn sau đó, anh liên tục xuất hiện trong những Scandal 2, Nắng hay Cho em gần anh thêm chút nữa... Tất nhiên chẳng phải vai diễn nào, bộ phim nào cũng nổi bật, được khán giả đón nhận như mong đợi. Có những dự án trở thành bom xịt, lỗ chổng vó… Có những dự án bị chê bai là thảm họa, mờ nhạt.

Bước ngoặt chỉ thực sự đến với Kiều Minh Tuấn vào năm 2017, nhờ Em chưa 18. Trong vai Hoàng - một gã trai đểu mang màu sắc dí dỏm, Kiều Minh Tuấn chiếm trọn cảm tình của khán giả. Thành công vượt mong đợi của phim, với thành tích hơn 170 tỷ đồng - con số khổng lồ khi ấy, không chỉ đưa anh lên hàng ngôi sao mà còn mở ra một chương mới trong sự nghiệp.

Liên tiếp sau đó, những cái tên như Tiệc trăng máu hay Chị Mười Ba củng cố vị thế của Kiều Minh Tuấn trong nhóm diễn viên trăm tỷ. Đặc biệt ở Tiệc trăng máu, anh cho thấy một khía cạnh khác: tiết chế hơn, nội tâm hơn, và khả năng làm chủ nhịp điệu diễn xuất. Để rồi giữa một tập hợp nhiều nhân vật rực rỡ màu sắc, Kiều Minh Tuấn vẫn không bị lu mờ.

Nhưng phong độ cũng thất thường

Nếu chỉ nhìn vào những con số doanh thu, sẽ dễ lầm tưởng thành công của Kiều Minh Tuấn là một đường tăng tiến. Thực tế, hành trình của anh lại gập ghềnh hơn nhiều, với đủ những nốt thăng trầm suốt sự nghiệp.

Phong độ phim của Kiều Minh Tuấn khá trồi sụt.

Vài năm đổ lại đây, các phim của nam diễn viên có dấu hiệu trồi sụt. Không hẳn vì anh xuống phong độ diễn xuất, mà bởi những lựa chọn kịch bản chưa thực sự chắc tay.

Những cái tên như Duyên ma hay Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu chứng minh nhận định này. Dù Kiều Minh Tuấn vẫn giữ lối diễn tự nhiên, duyên dáng, thậm chí có những khoảnh khắc tỏa sáng nhất định, anh vẫn không có đủ “đất” để phát huy tài năng, để rồi màn trình diễn trôi vuột trong tâm trí người xem. Nhân vật thiếu chiều sâu, câu chuyện hời hợt, thiếu điểm chạm khiến mọi nỗ lực diễn xuất gần như trở nên công cốc.

Ở Chìa khóa trăm tỷ hay Nghề siêu dễ, anh tiếp tục quay lại với vùng an toàn: những nhân vật mang màu sắc hài hước, có phần vô tri. Nhưng việc lặp lại chính mình không phải quyết định được khán giả lẫn giới chuyên môn đánh giá cao. Một trường hợp đáng tiếc khác là Kẻ ẩn danh. Dù đã bỏ ra nhiều tháng luyện tập để phù hợp với vai diễn hành động, Kiều Minh Tuấn vẫn không thể cứu vãn một kịch bản chắp vá, ngập sạn. Nhân vật thiếu nền tảng tâm lý, các mối quan hệ phát triển hời hợt khiến cảm xúc vai diễn khó thể đẩy lên cao trào.

Phải tới Con kể ba nghe, Kiều Minh Tuấn mới lấy lại phong độ. Đứa con tinh thần của Đỗ Quốc Trung có thể nói là tác phẩm giúp diễn viên “bung” hết năng lực diễn xuất. Một vai diễn nặng về mặt tâm lý, khi hóa thân người cha kiệt quệ trong hành trình đồng hành với đứa con trai trầm cảm nặng ở độ tuổi dậy thì.

Ông Thái dưới màn thể hiện của Kiều Minh Tuấn được khắc họa như một "sản phẩm" của xã hội phụ hệ, với những định kiến độc hại. Mà tại đó, đàn ông không được phép yếu đuối, và một trong những cách hiệu quả để giải quyết rắc rối là bạo lực. Dù kịch bản vẫn còn những điểm non nớt, màn thể hiện giàu cảm xúc của nam diễn viên là điều không thể phủ nhận.

Anh dụng công trong những đoạn khắc họa tâm lý dằn vặt đến tuyệt vọng, bất lực, nhưng cũng tiết chế vừa đủ để vai diễn không chìm trong bi kịch của đau khổ và nước mắt, khiến người ta thấy thương, thấy đồng cảm với những khoảnh khắc đáng trách, hay cả thứ cảm xúc không mấy dễ chịu của nhân vật.

Sang tới Phí Phông, Kiều Minh Tuấn thêm một lần làm mới bản thân trong vai Còn - pháp sư tập sự không năng khiếu bẩm sinh trên hành trình truy tìm con quỷ hút máu gây náo loạn một ngôi làng vùng núi.

Ở Kiều Minh Tuấn có sự nỗ lực làm mới bản thân đáng trân trọng.

Vai diễn mới nhất của Kiều Minh Tuấn đang vấp phải tranh luận. Một luồng ý kiến cho rằng anh lăn xả, hết mình với kiểu vai diễn lạ. Phải dành lời khen cho Kiều Minh Tuấn ở các phân đoạn quỷ nhập hay trừ tà. Anh phải lột tả trạng thái tâm lý biến chuyển liên tục giữa hai luồng suy nghĩ thiện ác giằng xé. Từng ánh mắt, nét mặt cho tới hơi thở của nhân vật đã thể hiện được trạng thái đấu tranh dữ dội, cam go tới từng tích tắc.

Nhưng cũng không ít ý kiến khác cho rằng tài tử chẳng hợp vai. Quan sát Kiều Minh Tuấn, người ta thấy sự lăn xả, nhưng không thấy thực sự ở đó hình bóng của một pháp sư trừ tà. Thành thử một số cảnh tài tử đã cố gắng lột tả sắc thái nhân vật, nhưng đâu đó vẫn còn cảm giác gồng lên để thể hiện, hơn là nhập tâm vào vai diễn tự nhiên. Dẫu thế, những tranh cãi không thể che mờ được phút tỏa sáng của tài tử hồi cuối phim, với màn thể hiện như "lên đồng" kịp để lại ấn tượng.

Chỉ tiếc là vai diễn chưa thực sự được viết ra cho Kiều Minh Tuấn, để anh đắm chìm vào nó, như cách đã làm với Con kể ba nghe. Thế nhưng, sự duyên dáng, biến hóa và nỗ lực thử nghiệm ở anh trong hành trình làm nghề vẫn là điều đáng quý.