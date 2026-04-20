'Phí Phông' bị vây hãm tuần này, khó cán mốc 200 tỷ đồng

Tác phẩm kinh dị của Đỗ Quốc Trung có thành tích mở màn vượt kỳ vọng. Song sắp tới, phim không còn dễ hái ra tiền khi loạt phim Việt mới xuất hiện.

Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay, rạp Việt chứng kiến cuộc đối đầu của 5 phim Việt - con số chưa từng có trong lịch sử. Những ứng viên lần lượt lộ diện là Phí Phông, Anh hùng, Heo năm móng, Đại tiệc trăng máu 8 và Trùm Sò.

Biến số xuất hiện khi Phí Phông quyết định đẩy lịch chiếu sớm 1 tuần, chủ động né đối đầu trực diện các đối thủ để tận dụng khoảng trống thị trường. Chiến lược phát hành này bước đầu tỏ ra đúng đắn khi tác phẩm lập tức gây sốt, hái ra tiền sau những suất chiếu đầu tiên.

'Phí Phông' bị vây hãm

Phí Phông mở bán những suất đầu tiên từ 16/4. Theo Box Office Vietnam, tác phẩm gắn nhãn 16+ vươn lên vị trí top 1 phòng vé ngày trong ngày chiếu sớm, chặt đứt chuỗi 3 tuần không đối thủ của Hẹn em ngày nhật thực.

Tác phẩm tạo cơn sốt ngoài rạp, trở thành cái tên được săn đón nhất hiện tại. Sau 3 ngày chiếu sớm, nhà phát hành thông báo đứa con tinh thần của Đỗ Quốc Trung đã bán ra hơn 500.000 vé. Tác phẩm khép lại tuần mở màn với thành tích hơn 70 tỷ - con số cực kỳ ấn tượng, nhất là khi đặt trong bối cảnh dòng phim kinh dị đã thoái trào, không dễ ăn nên làm ra như trước. Với đà tăng hiện tại, việc bộ phim có Kiều Minh Tuấn chinh phục mốc doanh thu trăm tỷ là chuyện sớm muộn.

Có nhiều lý do khiến Phí Phông trở thành hiện tượng ngoài rạp.

Như đã nói, chiến lược phát hành đúng đắn giúp tác phẩm tận dụng khoảng trống thị trường để tiếp cận khán giả. Thời điểm phim ra mắt, rạp Việt gần như vắng bóng những cái tên đủ sức cạnh tranh. Loạt phim nội địa đã rời rạp gần hết, Hẹn em ngày nhật thực là cái tên hiếm hoi đang chiếu nhưng sức nóng cũng giảm mạnh sau 3 tuần phát hành. Trong khi dàn phim quốc tế không có bất kỳ cái tên nào tạo được độ nhận diện đáng kể.

Thành thử, Phí Phông không gặp trở ngại ở phòng vé. Tác phẩm kinh dị gần như chiếm trọn thị phần rạp (khoảng 85%). Trung bình mỗi ngày, phim có khoảng trên 5.000 suất chiếu - con số dư sức giúp doanh thu Phí Phông phi nước đại.

Nhận thấy lợi thế về thời điểm phát hành, ê-kíp mạnh tay đầu tư về khâu truyền thông. Xét trên khía cạnh P&A (tiếp thị và phát hành), Phí Phông thành công tạo được buzz volume (lượng thảo luận trực tuyến) khổng lồ, giúp tác phẩm tạo độ nhận diện và phủ sóng ấn tượng.

Cụ thể, chiến dịch social media đa kênh được triển khai đồng bộ trên các nền tảng từ Facebook, TikTok hay YouTube, giúp Phí Phông dễ dàng tiếp cận nhiều nhóm khán giả, đặc biệt là giới trẻ, tệp khách sẵn sàng móc hầu bao cho các hoạt động giải trí.

Đứa con tinh thần của Đỗ Quốc Trung cũng tạo được hiệu ứng FOMO bằng các chiến dịch seeding. Ngay thời điểm phát hành, loạt review tích cực về tác phẩm từ các fanpage lớn, KOL lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, càng kích thích trí tò mò của số đông. Phim cũng tạo được hiệu ứng truyền miệng khi loạt chi tiết xoay quanh nội dung phim, diễn xuất nhận được sự quan tâm, nhiều khán giả kêu gọi ra rạp xem lại. Nhờ đó, Phí Phông dễ dàng chiếm sóng mạng xã hội những ngày qua.

Thế nhưng, tác phẩm của Đỗ Quốc Trung trong ít ngày tới sẽ không còn rộng đường kiếm tiền, khi loạt phim Anh hùng (CGV phát hành), Đại tiệc trăng máu 8 (Lotte phát hành), Heo năm móng và Trùm Sò (Galaxy phát hành) bắt đầu mở bán suất chiếu đặc biệt từ 24/4. Đồng nghĩa, Phí Phông chỉ còn ít ngày tranh thủ hốt bạc, trước khi phải san sẻ một phần không nhỏ thị phần phòng vé với dàn đối thủ. Điều này khiến hành trình chinh phục cột mốc 200 tỷ đồng của Phí Phông trở nên gập ghềnh hơn.

Song nhờ các chỉ số tích cực trong tuần chào sân, nếu có thêm chiến dịch truyền thông bền bỉ và hiệu quả, việc Phí Phông đạt thành tích 200 tỷ đồng không phải chuyện ngoài tầm với.

Phim của Thái Hòa và Heo 5 móng có lợi thế

Trở lại với loạt phim 30/4, kết quả cuộc đua vẫn còn là ẩn số. Nhưng dù mới ở giai đoạn chuẩn bị xuất phát, một cái tên đã có cho mình lợi thế vượt trội. Đó không gì khác ngoài Anh hùng, tác phẩm do Võ Thạch Thảo đạo diễn.

Chuyện phim theo chân tài xế taxi tên Hùng - một người cha đơn thân và đồng nghiệp hãng xe là Tuấn bị cuốn vào phi vụ lừa đảo từ thiện tiền tỷ, trong khi sinh mạng cô con gái nhỏ của anh đang nằm gọn trong tay tử thần. Quy tụ Thái Hòa, Võ Tấn Phát đóng chính, tác phẩm ngay từ giai đoạn công bố đã được dự đoán là ứng viên nặng ký tại đường đua phim dịp 30/4.

Sở dĩ nói Anh hùng đang có lợi thế trước 3 đối thủ vì tác phẩm do CGV phát hành. Với lợi thế là "gà nhà" của chuỗi rạp chiếu phim phổ biến nhất Việt Nam - sở hữu khoảng 40% thị phần rạp cả nước, Anh hùng đang được ưu ái về lượng suất chiếu.

Theo khảo sát, tác phẩm có Thái Hòa được xếp bình quân khoảng 10 suất chiếu/ngày/rạp tại các cụm rạp CGV. Thậm chí ở một số rạp lớn, số suất chiếu có thể lên tới xấp xỉ 20 suất/ngày, tức gần như cách 1 tiếng lại có 1 suất chiếu. Lượng suất chiếu Anh hùng ở các cụm rạp khác như Lotte, BHD cũng ở ngưỡng ổn định, bình quân khoảng 5 suất/rạp/ngày.

Với lợi thế vượt trội này, không ngạc nhiên khi đứa con tinh thần của Võ Thạch Thảo sẽ khởi đầu cực kỳ thuận lợi. Màn chạy đà khả quan về doanh thu có thể trở thành tiền đề giúp Anh hùng có cú bứt tốc mạnh mẽ nếu kết hợp chiến dịch truyền thông hiệu quả.

Trong khi, ứng viên ban đầu được xem là đối trọng của Anh hùng là Heo năm móng cũng được nhà rạp Galaxy xếp lượng suất chiếu khá ổn định.

Song thực tế so về ưu thế từ cụm rạp phát hành, cả Đại tiệc trăng máu 8 và Heo năm móng vẫn lép vế trước Anh hùng.

Cái tên dường như đang chịu thiệt thòi hơn là Trùm Sò, khi lượng suất chiếu hạn chế hơn dàn đối thủ nên không nhiều cơ hội tiếp cận khán giả đại chúng.

Tất nhiên, lượng suất chiếu ban đầu không quyết định tới thành bại phòng vé sau cùng của mỗi tác phẩm. Chỉ số này có thể được điều chỉnh trong những ngày tới dựa trên phản ứng của khán giả và tỷ lệ lấp đầy rạp trong những ngày chiếu đầu tiên.