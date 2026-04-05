Phim của Jun Vũ gặp nguy

Sau khoảng 4 ngày mở bán vé, "Song hỷ lâm nguy" mới thu về chưa đầy 6 tỷ đồng - thành tích mở màn khá khiêm tốn so với mặt bằng phim Việt.

Đứa con tinh thần của đạo diễn Vũ Hà mở bán suất chiếu sớm từ 1/4. Theo thống kê trên Box Office Vietnam, trong sáng 5/4, tác phẩm dắt túi thêm gần 300 triệu đồng, nâng tổng doanh thu lên mức 5,8 tỷ.

Vừa ra mắt, Song hỷ lâm nguy đã gặp khó ở phòng vé khi số lượng suất chiếu không cao (khoảng 1.500 suất/ngày), tốc độ bán vé cũng ảm đạm. Phim có Jun Vũ, Misthy đang tạm đứng ở vị trí top 4 trên bảng tổng sắp rạp, xếp sau cả những phim hoạt hình quốc tế đã ra mắt nhiều tuần như Cú nhảy kỳ diệu.

Với chỉ số mở màn khiêm tốn, việc Song hỷ lâm nguy bị các cụm rạp điều chỉnh giảm suất chiếu những ngày tới là điều khó tránh khỏi, kéo theo tốc độ kiếm tiền càng chậm. Phim cần có sự điều chỉnh về chiến dịch truyền thông để có cơ hội lội ngược dòng, thu hồi vốn.

Misthy đóng chính trong Song hỷ lâm nguy. Ảnh: NSX.

Là phim Việt "mở bát" tháng 4, Song hỷ lâm nguy thuộc thể loại gia đình, tâm lý. Dự án do Vũ Hà đạo diễn quy tụ dàn diễn viên gồm Dustin Nguyễn, Misthy, Jun Vũ, Đinh Y Nhung... Chuyện phim mở ra khi hai lễ cưới đối diện nhau phát hiện ra danh sách khách mời của đối phương cũng giống mình, mở ra một cuộc cạnh tranh, đấu đá giữa hai bên.

Sau những ngày chiếu đầu tiên, phim được nhận xét có ý tưởng tương đối thú vị. Tuy nhiên, tác phẩm lại mắc nhiều lỗi kịch bản, diễn xuất. Chiến dịch truyền thông phim cũng thiếu hiệu quả khi những ngày qua, thông tin về Song hỷ lâm nguy khá hạn chế trên mạng xã hội, ít được khán giả quan tâm.